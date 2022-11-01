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Что мировые СМИ написали про Гран При Мексики

Гонка в Мехико вышла небогатой на события. Потому публикации о ней в ведущих медиа разных стран оказались похожими – но все же со своими особенностями

Каспер Беккинг
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Что мировые СМИ написали про Гран При Мексики
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«Макс Ферстаппен становится настоящим чемпионом», – озаглавили свой материал в BBC после рекордной победы голландца. Автор отмечает: «Сам пилот настаивает, что не слишком интересуется статистикой – но ему прекрасно известна значимость того, что он сделал в воскресенье в Мексике. 14-я выигранная гонка стала свидетельством доминирования гонщика и его команды Red Bull на пути к знаковому историческому достижению. 

Он превзошел рекорд, установленный в 2004-м Михаэлем Шумахером за рулем Ferrari и повторенный девятью годами позже своим предшественником в Red Bull Себастьяном Феттелем. И почти нет сомнений, что Макс поднимет эту планку еще выше в двух оставшихся гонках».

Ферстаппен сделал важный шаг к победе, выиграв старт – после чего воспользовался нерешительностью Mercedes в тактических действиях. 

«Из-за различий в выборе шин Mercedes уже на ранней стадии потеряла надежду на успех, – сказано в отчете. – Макс провел гонку в одиночестве, оставив Хэмилтону и Пересу право бороться за последующие позиции. 

Вскоре стало ясно, что на второй отрезок Льюису поставили неверный состав. Он постепенно стал отставать, пока инженеры наперебой убеждали его, что Medium у Ферстаппена не выдержит до конца дистанции. Но шины продолжали работать, позволив Максу одержать очередную безоговорочную победу».

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«Ферстаппен побил рекорд Шуми», – по меркам немецкого таблоида Bild такой заголовок следует признать довольно скромным. Даже подзаголовок на этот раз спокойный: «Сезон уже вошел в летописи истории». 

В публикации говорится: «Макс без проблем добрался от старта до победы. Голландец, уже завоевавший титул, доминировал с первых метров. Льюис Хэмилтон остался вторым, но у него ни разу не было реальных шансов стать сильнейшим».

Автор задается вопросом, чего ждать от «Серебряных стрел» в 2023 году: «Неужели команда смирилась со своим нынешним положением? На протяжении многих лет они доминировали в Формуле 1, но в прошлом году завоевали "всего" один титул, а в нынешнем впервые с 2013 года остались с пустыми руками. И даже от прежней уверенности в своих силах – не путайте ее с высокомерием – похоже, остается все меньше». 

После старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Джордж Расселл, Mercedes W13

После старта: Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Французская L'Equipe тоже начинает рассказ о воскресных событиях в Мехико с упоминания о рекорде пилота Red Bull. В материале под заглавием «Макс вновь разгромил соперников» говорится: «Ферстаппен стал рекордсменом. С самого старта он оставался в одиночестве и первенствовал в 14-й раз в сезоне. Это больше, чем было у Шумахера с Феттелем – хотя в их время сезон состоял из меньшего числа Гран При». 

О самой гонке автор пишет: «На трассе, где поул традиционно является не лучшей позицией для старта, Макс смог удержать лидерство в первом повороте благодаря мягкой резине, тогда как в Mercedes выбрали иную шинную тактику. Впрочем, Red Bull голландца в этот день все равно ехала в собственной лиге, где не было конкурентов». 

Несмотря на такие слова, Ферстаппен получил за выступление всего шесть баллов из десяти возможных: «Его 14-я победа в сезоне оказалась не самой зрелищной, но Макс вновь показал, насколько превосходит всех остальных».

Но еще ниже – несмотря на хороший результат гонки – в L'Equipe оценили Mercedes. Команда получила только четыре балла, то есть «двойку» по привычной школьной системе. 

«Неудачные тактические решения привели к победе Ферстаппена, – сказано в пояснении. –Получив жесткие слики на единственном пит-стопе, Хэмилтон и Рассел упустили единственную возможность настичь лидера. В Mercedes надеялись, что Red Bull потребуется вторая остановка. Но этого не произошло. 

Команда упустила прекрасную возможность победить впервые в сезоне. Стартуя вторым и третьим, ее пилоты могли оказать прессинг на Ферстаппена после старта. Но выбор в пользу Medium не позволил сделать этого. Хэмилтон хотел, чтобы кто-то один из гонщиков Mercedes начинал борьбу на Soft, но получил отказ. Расселл просил продлить ему первый отрезок и потом поставить Soft – но и к нему тоже не прислушались».

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Совсем иначе оценили гонку Ферстаппена в Gazzetta dello Sport. От ведущего итальянского спортивного издания пилот получил десять из десяти. «Четырнадцатая! Золотой сезон для голландского чемпиона, который в этот раз выступал в золотом шлеме, – говорится в публикации на традиционных розовых страницах. – Макс превзошел достижение двух монстров, Шумахера и Феттеля. 

В этот раз его победа оказалась впечатляющей. Ферстаппен без видимых проблем проехал на мягких шинах до 25 круга. Первый отрезок получился прекрасной дуэлью [с Хэмилтоном], несмотря на разницу в составах. При этом он продолжал ехать даже тогда, когда его шины теоретически уже давно должны были перестать работать. 

Но переход Льюиса на резину с белыми полосками привел к тому, что он стал неумолимо отставать. Второй пит-стоп лидера? Нет, RB18 позволяла так бережно работать с резиной, что он не понадобился. Еще одна победа и уникальный рекорд Супер-Макса».

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