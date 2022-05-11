Что мировые СМИ написали про Гран При Майами

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«Слишком много Red Bull, слишком много Макса», – по такому началу несложно угадать, что речь идет о публикации итальянской Gazzetta dello Sport.

Попытка отыскать какой-то позитив в выступлении своих земляков из Скудерии потерпела неудачу: «В Майами Ferrari могла лишь снять шляпу перед Ферстаппеном за его безупречное выступление. Стартовав только третьим, он обогнал обоих пилотов Гарцующего жеребца, а в концовке справился с финальной атакой Леклера.

Макс четко контролировал ситуацию в ключевые моменты, лучше работал с шинами и подтвердил, что его успех в Имоле вовсе не был счастливой случайностью».

Автор редакционной статьи добавил: «Гонка показала, что RB18 сейчас чуть быстрее F1-75, в особенности на прямых. Второе и третье места в такой ситуации – приемлемый результат. Шарль по-прежнему лидирует в общем зачете, но Макс теперь всего в 19 очках позади».

Британский медиахолдинг Sky спокойнее прокомментировал поражение Скудерии, а вот для голландца из Red Bull там тоже нашли немало хвалебных слов.

«Это была большая неоновая вечеринка со множеством звезд, но самой главной звездой в этот уик-энд стал Макс Ферстаппен, – гласит материал. – Он отразил атаку Шарля Леклера и выиграл первый в истории Гран При Майами.

Голландец продемонстрировал прекрасную форму. Он без проблем опередил обоих гонщиков Ferrari в самом начале, и лишь из-за выезда машины безопасности концовка гонки вышла напряженной. Леклер, потерявший лидерство еще на восьмом круге, внезапно вновь обрел темп, и схватка двух соперников вспыхнула с новой силой. Однако даже с использованием DRS Шарлю ничего не удалось сделать».

Мик Шумахер, Haas F1, Себастьян Феттель, Aston Martin Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Для германской Bild главным событием уик-энда стала национальная гоночная трагедия. «Мик врезался в Феттеля!» – гласит заголовок.

«Как же это обидно, – сказано в публикации. – Мик Шумахер и Себастьян Феттель не смогли избежать столкновения незадолго до финиша из-за чего оба упустили возможность заработать очки. Для Мика они могли бы стать первыми в карьере».

В остальном оценки гонки не сильно отличались от других медиа: «На глазах 80 тысяч болельщиков Макс переиграл обоих пилотов Ferrari и выиграл в третий раз в сезоне. В начале девятого круга он поравнялся с Шарлем Леклером на стартовой прямой благодаря DRS и вышел в лидеры в первом повороте. Чемпион мира оставил соперника позади и начал наращивать отрыв.

После рестарта Леклер вновь оказался рядом, но Ферстаппен смог отстоять позицию».

Редакция газеты l'Equipe поставила победителю гонки девять баллов по десятибалльной шкале, тогда как оба пилота Скудерии удостоились от строгих французов лишь пяти.

«Под солнцем Флориды Макс занес свой меч над Ferrari», – патетично начинается отчет. За этим следует описание событий вплоть до момента рестарта, а далее сказано: «Ферстаппен выстоял под прессингом Леклера, ему помогла впечатляющая скорость Red Bull на длинных прямых. Итогом стали максимально возможные 26 очков».

Низкая оценка Ferrari получила такое объяснение: «Команда завоевала весь первый стартовый ряд, однако не смогла парировать атаки Ферстаппена. Леклер бился как дьявол после рестарта, но хотя он и использовал DRS, у Макса не возникло ни единого повода для волнений.

В общем зачете отставание Red Bull от лидеров тает с каждой гонкой. Сейчас оно сократилось до шести очков, а следующий этап вновь пройдет на быстрой трассе».