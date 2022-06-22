Что мировые СМИ написали про Гран При Канады

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Традиционно строгая к землякам из Ferrari Gazzetta dello Sport вышла с крупным заголовком «Магистраль Ферстаппена» и не менее выразительным подзаголовком: «Номер 1 на машине, номер 1 за рулем».

Говоря о том, как на финальном отрезке после рестарта голландец переиграл своего визави из Скудерии Карлоса Сайнса, автор пишет: «Сайнс перепробовал все, но потерпел неудачу. Ферстаппен по максимуму использовал свой талант, чтобы удержать F1-75 позади.

Мы увидели восхитительные 15 кругов, когда Сайнс имел возможность использовать DRS. Однако он ничего не смог противопоставить блистательному пилотажу чемпиона мира. Тот очень умело действовал на торможениях, а также на разгонах из медленных поворотов, чтобы не дать Карлосу возможность использовать свой слип-стрим. Респект Максу».

Разумеется, досталось Скудерии и за замену мотора на машине Шарль Леклера, что вынудило лидера команды стартовать из хвоста пелотона и не позволило финишировать выше пятого места, после чего его отставание от главного соперника выросло до 49 очков.

«Ferrari всегда должна думать о титулах, – сказано в публикации. – В Канаде они доказали, что обладают быстрой машиной, с которой способны добиваться больших успехов. Однако Red Bull тоже невероятно сильна и умела. Они с Ferrari на одном уровне, что обещает очень яркое продолжение сезона. Однако дуэт Ферстаппена и Red Bull сейчас выглядит чуть сильнее [чем Леклера с Ferrari]».

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Французская L’Equipe назвала Макса «неприкасаемым в Монреале».

«Несмотря на два виртуальных и один реальный автомобиль безопасности, Ферстаппен выстоял под прессингом Карлоса Сайнса, который до самого конца атаковал в погоне за своей первой победой, – сказано в редакционной статье. – После финального рестарта Максу не удавалось стряхнуть Сайнса со своего заднего крыла и лишить его возможности использовать DRS.

На этот раз Льюис не был мебелью на заднем плане

Находясь под непрерывным давлением, пилот Red Bull не допустил ни единой ошибки. Это позволило ему поддерживать достаточное расстояние до испанца, чтобы тот не мог провести атаку».

Отдельно издание отмечает выступление Льюиса Хэмилтона, который вернулся на подиум впервые с марта: «На этот раз семикратный чемпион вовсе не был мебелью на заднем плане. Он блеснул под дождем в субботу, показав четвертое время, а в гонке повторил этот подвиг, завоевав второй призовой кубок в сезоне».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Отчет британского холдинга Sky Sports также уделяет основное внимание финальной части дистанции, когда пилоты Red Bull и Ferrari вели реальный спор за победу.

«Ферстаппен защищался блестяще, – гласит публикация. – Хотя на его Red Bull стояли более старые шины, он сумел увеличить преимущество в общем зачете до 46 очков.

Гонщик продемонстрировал зрелый подход и превосходный самоконтроль, не позволив Сайнсу вписать свои имя в книгу победителей Ф1 и явно обозначив свои претензии на второй титул. 24-летний голландец, который проводил свою 150-ю гонку, выиграл уже шесть из девяти этапов сезона. А два его схода уже давно остались в прошлом».

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Немцы из RTL традиционно выделяют не только главных героев каждого Гран При, но и своих соотечественников. В Канаде Мик Шумахер в очередной раз упустил возможность заработать свои первые очки в чемпионате мира. Пилот Haas провел в Ф1 уже 30 гонок – за аналогичный период его отец Михаэль 13 раз поднимался на подиум и одержал одну победу. Сход Мика в Монреале после старта с лучшей в карьере шестой позиции назван «огромным разочарованием для молодого гонщика».

Совсем других слов заслужило выступление Ферстаппена: «Макс сделал сам себе наилучший подарок с 150-й гонке. После безупречной дождевой квалификации лидер Red Bull столь же убедительно смотрелся под теплым солнцем в воскресенье.

Ферстаппену не удалось оторваться от Сайнса [на финальном отрезке], но с каждым кругом он разгонялся из шпильки и финальной "эски" еще немного лучше, чем до этого. Этого оказалось достаточно, чтобы сдержать Сайнса, хотя тот и мог использовать DRS.

На предпоследнем круге Сайнс заблокировал колеса перед "эской", чем окончательно лишил себя шансов побороться за победу. Чемпион мира пересек линию финиша на 0,993 секунды раньше».

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