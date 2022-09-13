Что мировые СМИ написали про Гран При Италии

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«Макс Ферстаппен остановил Шарля Леклера в Монце и одержал пятую победу подряд», – озаглавлен отчет о гонке от британского медиа-холдинга Sky Sports. И хотя в воскресенье пилоты заканчивали дистанцию за машиной безопасности, «не было никаких сомнений, что Макс и Red Bull заслужили победу».

После штрафа за замену мотора Ферстаппен стартовал седьмым, но «явно продемонстрировал преимущество в скорости над Леклером», тогда как у Ferrari «на составе Medium не было ни темпа, ни возможности проехать достаточно много кругов».

В публикации отмечается и де Врис: «Резервный гонщик Mercedes укрепил свои шансы получить постоянное место в пелотоне на следующий сезон. Его чистый пилотаж смотрелся особенно убедительно на фоне Николя Латифи, который финишировал 15-м далеко позади».

«Ферстаппен испортил вечеринку Ferrari», – такой заголовок выбрали в немецком RTL. В тексте отмечается, что многочисленные тиффози, которые в воскресенье собралось в Монце более ста тысяч, имели полное право выражать свое недовольство судьями, которые решили не давать рестарт в самом конце и лишили болельщиков возможности увидеть дуэль Ферстаппена и Леклера.

Однако «и без остановки Даниэля Риккардо у Леклера в любом случае не было шансов на победу, – говорится в материале. – Макс Ферстаппен сейчас доминирует в Формуле 1 и неумолимо движется ко второму чемпионскому титулу.

Став сильнейшим и Италии, звездный гонщик Red Bull продолжил победную серию и еще больше оторвался от преследователей в таблице личного зачета».

Подиум: Шарль Леклер, Ferrari, второе место Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

В главной итальянской спортивной газете Gazzetta dello Sport, традиционно строгой к Скудерии, в этот раз не стали скрывать разочарования, озаглавив отчет «Супер-Ферстаппен покорил и Монцу, Ferrari стала почетной проигравшей».

В третий раз за четыре гонки Макс победил, стартуя седьмым или ниже. «Три случайности – это уже доказанная закономерность, – пишет автор. – Она в том, что комбинация Ферстаппена и Red Bull является превосходной и заслуживает похвалы».

Если лидирующий Леклер провел пит-стоп на 12-м круге в режиме VSC, Макс оставался на комплекте шин Soft до 26-го круга. «Это благодаря Максу? Или Red Bull? Неправильно так ставить вопрос – они сильны сообща», – пишет Gazzetta.

В концовке гонки «шансы Ferrari [на победу] таяли на глазах. Макс пилотировал как робот, показывая такие же времена круга, как его преследователь на более свежей резине. За 12 кругов Шарль смог отыграть всего три секунды». И хотя сход Даниэля Риккардо стал «печальным зрелищем», в целом «победа Ферстаппена не вызывала сомнений».

Публикация французской L'Equipe выдержана в схожей тональности: «Макс впервые выиграл на земле Ferrari в Монце, опередив в воскресенье Шарля Леклера с Джорджем Расселлом. Голландец еще на шаг приблизился к титулу, когда пересек финишную черту за машиной безопасности.

Что можно добавить про действующего чемпиона? В этом сезоне Ферстаппен выигрывает, не давай поводов для упрека. В сезоне-2022 у него просто нет соперников. Голландец все делает правильно, а его автомобиль быстрее остальных. Отрыв в таблице достиг 116 очков, и уже в Сингапуре гонщик может завоевать вторую корону».

Примечательно, что по десятибалльной шкале L'Equipe оценила выступление Макса на «семерку» – как и Карлоса Сайнса с Льюисом Хэмилтоном, которые прорвались в пятерку из самого хвоста решетки. Но это была не наивысшая оценка по итогам Гран При Италии: восемь баллов заслужил Ник де Врис.

«Для него уик-энд должен был закончиться уже в пятницу, когда голландец заменил Себастьяна Феттеля в Aston Martin на одну тренировку, – сказало в публикации. – Но де Врис использовал свой шанс [подменив Алекса Элбона], и в квалификации дошел до второго сегмента. После схода Риккардо он смог закончить гонку девятым и был признан гонщиком дня – такое боевое крещение будут вспоминать еще долго».

Болельщики на стартовой прямой после завершения гонки Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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