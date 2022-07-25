Что мировые СМИ написали про Гран При Франции

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В обзоре Sky Sports главный упор сделан на то, какое влияние прошедшая гонка оказала на спор за чемпионство. «Ферстаппен сделал огромный шаг к новому титулу, – говорится в материале. – Все складывалось по сценарию Леклера, но лишь до момента его аварии.

24-летнему пилоту вновь пришлось расплачиваться за то, что уже не раз мешало его яркой карьере: за собственные ошибки.

Казалось, что у Шарля все под контролем – он смог сдержать прессинг Ферстаппена на первых кругах. Но затем гонка – а с ней и надежды на титул – получили серьезный удар после совершенно ненужной ошибки. Монегаск потерял контроль над Ferrari в 11-м повороте и улетел в барьер из шин. Заполненные до отказа трибуны ахнули, а сам Леклер издал эмоциональный крик по радио».

Автор продолжил: «Разумеется, Ферстаппен не упустил полученный шанс. Безупречно проведя рестарт, он в дальнейшем контролировал ход гонки и до самого финиша больше не встретил никакого сопротивления. Теперь остаться без второго титула Макс может разве что в результате одного из самых невероятных сценариев в истории спорта».

Даже немецкая Bild в этот раз обратила внимание на двух лидеров сезона – возможно, по той причине, что Мик Шумахер с Себастьяном Феттелем никак себя не проявили.

«У Шарля Леклера все шло по плану, но победителем в итоге стал Макс Ферстаппен, – сказано в отчете. – Пилот Ferrari уверенно лидировал в Гран При и должен был сохранить лидерство от старта до финиша. Но все перевернулось с ног на голову после 17 кругов.

Из-за технического отказа в 11-м повороте задок машины сорвало, и она врезалась передней частью в ограждение.

Для гонщика, который занимает второе место в общем зачете, победа в этот день была крайне важна. Не только потому, что Гран При Франции является для него вторым домашним этапом – куда важнее было сократить отставание от Ферстаппена в таблице».

Команда Red Bull Racing празднует победу в Гран При Франции: Эдриан Ньюи, глава технического штаба Макс Ферстаппен, первое место, Кристиан Хорнер, руководитель команды, и другие сотрудники Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

От отчета главной спортивной трибуны Италии – La Gazzetta, – как несложно догадаться, за милю веет жесточайшей критикой.

«Победа Ферстаппена стала исключительно следствием поломки у Леклера и его ошибки, – пишет автор. – "Неееееееет!". Этот крик Шарля по радио дополнили вопли миллионов поклонников Ferrari.

До этого Леклер удерживал лидерство, несмотря на все атаки Макса Ферстаппена, и выглядел сильно за рулем F1-75. Но все это закончилось ничем. Очередная неудача монегаска позволила Максу Ферстаппену получить победу на серебряной тарелочке. И оттого боль поражения только сильнее».

Для описания главного момента гонки найден яркий образ: «18-й круг стал сердечным приступом для всех фанатов Скудерии. Леклер закрутился в 11-м повороте и закончил гонку в старых покрышках».

Успех Макса, впрочем, описан тоже весьма скупо: «Как и в Баку, на стартовом отрезке все складывалось для него не лучшим образом, но затем он вышел вперед. Пилот Red Bull просто уехал от Хэмилтона на шесть секунд и оставался для того вне досягаемости».

Наконец, французская L’Equipe сокрушается, что ее домашний Гран При не принес зрителям яркого спектакля.

«Ферстаппен больше, чем когда-либо, приблизился ко второму титулу, – гласит отчет. – Сейчас отрыв голландца от Леклера вырос до 63 очков.

Из-за невезения или собственных неловких действий монегаск улетел в шины на 18-м круге. Ему оставалось только смотреть, как главный соперник мчится ко второй победе в чемпионате.

До этого момента Леклер умело оборонялся против выпадов Ферстаппена. Тому так и не удалось найти брешь в обороне лидера, но он в который раз сумел воспользоваться ужасной ситуацией для Скудерии».

Шарль получил за выступление в Ле-Кастелле только три балла из десяти возможных: «Начало получилось для него очень уверенным. Он не пускал Ферстаппена, даже несмотря на невероятную скорость Red Bull на прямых. Но в этот момент гонка превратилась для пилота Ferrari в драму. Он потерял контроль над машиной и попал в аварию. Пожалуй, эта ошибка уже точно была лишней».