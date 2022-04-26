Что мировые СМИ написали про Гран При Эмилии-Романьи

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После превосходных реляций в адрес Ferrari после Мельбурна итальянская Gazzetta dello Sport в этот раз выступила совсем в иной тональности. Заголовок отчета о гонке говорит сам за себя: «Ферстаппен и Перес покорили Имолу: победа для Red Bull, кошмар для Ferrari».

В тексте говорится, что гонка стала «первой настоящей неудачей Ferrari в сезоне. Принять ее команде будет сложно, так как там мечтали о совершенно ином Гран При. Но Макс Ферстаппен и Серхио Перес доминировали на домашнем этапе главных соперников. А сами Гарцующие жеребцы оказались заложниками неудач и ошибок. Ферстаппен заслуженно стал победителем, он был безупречен, начиная с пятницы. Снимаем шляпы. Восхитительный уик-энд».

В отличие от Макса, который получил от обозревателя максимальные десять баллов, Леклер удостоился только «пятерки»: «Он стал жертвой чрезмерного желания обогнать Переса. Удар о стену был не особенно сильным, но после него получилось пробиться лишь до шестого места. Болельщики возвращались домой, убрав алые флаги в рюкзаки. Но до финиша чемпионата еще долгий путь».

Британский телеканал Sky Sports отметил значимость победы Макса в перспективе борьбы за общий успех по итогам всего сезона.

«Этот Гран При возродил его шансы на титул, – сказано в отчете. – А из-за ошибки Шарля Леклера незадолго до финиша отрыв между ними еще более сократился.

Выступление Макса в этот раз не имело ни единого изъяна. Поул, завоеванный на сырой трассе, победа в спринте и затем их с Серхио Пересом дубль в главной гонке. Ферстаппен наконец-то добрался до финиша в двух гонках подряд, что ранее не удавалось ему из-за поломок машины в Бахрейне и Австралии».

Леклеру достались совсем другие слова: «Не имея возможности догнать Переса, они с командой решились на поздний пит-стоп. Изначально казалось, что цель этого шага, скорее, в борьбе за бонус лучшего круга. Но в Red Bull скопировали эту тактику, и внезапно Леклер оказался в зоне DRS за Пересом. Но Шарль действовал слишком агрессивно и потерял контроль в Варианте Альта. Ему очень повезло, что удалось вообще поехать после этого дальше».

Старт: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Шарль леклер, Ferrari F1-75, другие пилоты Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Автор немецкой Bild использовал образ XXL-шока, то есть колоссального потрясения, для описания ошибки Леклера, который до этого момента, казалось, вообще работает на трассе с надежностью робота.

«Red Bull начала возвращение на вершину, – сказано в отчете. – Старт вышел для гонщиков команды отличным. После того, как Леклер оказался позади, Ферстаппен смог комфортно лидировал, а Перес удерживал второе место. Вечеринка в стане "Быков", разочарование в Скудерии.

53-й круг принес Ferrari XXL-шок – Леклер излишне атаковал в погоне за вторым местом, слишком далеко заехал на поребрик и закрутился. Ферстаппен легко добился второй победы в сезоне, борьба за чемпионство начинается вновь».

Лишь от французской L'Equipe Макс получил не максимальный балл, а лишь девять из десяти возможных. Причем из описания даже нельзя понять, за что снизили оценку: «Ферстаппен выиграл на домашнем этапе своего главного соперника все, что только было возможно. "Большой шлем" на трассе, носящей имя основателя Scuderia Ferrari.

Голландец доминировал от старта до финиша и получил бонус за лучший круг. Он выдал безупречный уик-энд, практически без малейших проблем. Ему пришлось потрудиться лишь в спринте, когда Макс вернул утраченное на старте лидерство по ходу предпоследнего круга.

В итоге – 34 очка, а как вишенка на торте первый дубль Red Bull с Малайзии-2016».

Возможно, оценка Ферстаппена не максимальна из-за строгости редакции. Леклеру и вовсе выставили «тройку»: «Из-за собственной ошибки он потерял семь очков. Слишком увлекся. Это особенно досадная потеря, так как Red Bull набирает форму. Команда явно была гораздо сильнее, чем на трех первых Гран При».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Энди Хон / Motorsport Images