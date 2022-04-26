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Что мировые СМИ написали про Гран При Эмилии-Романьи

«Большой шлем» Макса Ферстаппена, дубль Red Bull и первый в сезоне подиум McLaren на фоне провала Ferrari. Motorsport.com собрал мнение ведущих медиа об этапе в Имоле

Каспер Беккинг
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Что мировые СМИ написали про Гран При Эмилии-Романьи
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После превосходных реляций в адрес Ferrari после Мельбурна итальянская Gazzetta dello Sport в этот раз выступила совсем в иной тональности. Заголовок отчета о гонке говорит сам за себя: «Ферстаппен и Перес покорили Имолу: победа для Red Bull, кошмар для Ferrari».

В тексте говорится, что гонка стала «первой настоящей неудачей Ferrari в сезоне. Принять ее команде будет сложно, так как там мечтали о совершенно ином Гран При. Но Макс Ферстаппен и Серхио Перес доминировали на домашнем этапе главных соперников. А сами Гарцующие жеребцы оказались заложниками неудач и ошибок. Ферстаппен заслуженно стал победителем, он был безупречен, начиная с пятницы. Снимаем шляпы. Восхитительный уик-энд».

В отличие от Макса, который получил от обозревателя максимальные десять баллов, Леклер удостоился только «пятерки»: «Он стал жертвой чрезмерного желания обогнать Переса. Удар о стену был не особенно сильным, но после него получилось пробиться лишь до шестого места. Болельщики возвращались домой, убрав алые флаги в рюкзаки. Но до финиша чемпионата еще долгий путь».

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Британский телеканал Sky Sports отметил значимость победы Макса в перспективе борьбы за общий успех по итогам всего сезона.

«Этот Гран При возродил его шансы на титул, – сказано в отчете. – А из-за ошибки Шарля Леклера незадолго до финиша отрыв между ними еще более сократился. 

Выступление Макса в этот раз не имело ни единого изъяна. Поул, завоеванный на сырой трассе, победа в спринте и затем их с Серхио Пересом дубль в главной гонке. Ферстаппен наконец-то добрался до финиша в двух гонках подряд, что ранее не удавалось ему из-за поломок машины в Бахрейне и Австралии». 

Леклеру достались совсем другие слова: «Не имея возможности догнать Переса, они с командой решились на поздний пит-стоп. Изначально казалось, что цель этого шага, скорее, в борьбе за бонус лучшего круга. Но в Red Bull скопировали эту тактику, и внезапно Леклер оказался в зоне DRS за Пересом. Но Шарль действовал слишком агрессивно и потерял контроль в Варианте Альта. Ему очень повезло, что удалось вообще поехать после этого дальше». 

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Старт: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Шарль леклер, Ferrari F1-75, другие пилоты

Старт: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Шарль леклер, Ferrari F1-75, другие пилоты

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Автор немецкой Bild использовал образ XXL-шока, то есть колоссального потрясения, для описания ошибки Леклера, который до этого момента, казалось, вообще работает на трассе с надежностью робота.  

«Red Bull начала возвращение на вершину, – сказано в отчете. – Старт вышел для гонщиков команды отличным. После того, как Леклер оказался позади, Ферстаппен смог комфортно лидировал, а Перес удерживал второе место. Вечеринка в стане "Быков", разочарование в Скудерии.

53-й круг принес Ferrari XXL-шок – Леклер излишне атаковал в погоне за вторым местом, слишком далеко заехал на поребрик и закрутился. Ферстаппен легко добился второй победы в сезоне, борьба за чемпионство начинается вновь». 

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Лишь от французской L'Equipe Макс получил не максимальный балл, а лишь девять из десяти возможных. Причем из описания даже нельзя понять, за что снизили оценку: «Ферстаппен выиграл на домашнем этапе своего главного соперника все, что только было возможно. "Большой шлем" на трассе, носящей имя основателя Scuderia Ferrari.

Голландец доминировал от старта до финиша и получил бонус за лучший круг. Он выдал безупречный уик-энд, практически без малейших проблем. Ему пришлось потрудиться лишь в спринте, когда Макс вернул утраченное на старте лидерство по ходу предпоследнего круга. 

В итоге – 34 очка, а как вишенка на торте первый дубль Red Bull с Малайзии-2016».

Возможно, оценка Ферстаппена не максимальна из-за строгости редакции. Леклеру и вовсе выставили «тройку»: «Из-за собственной ошибки он потерял семь очков. Слишком увлекся. Это особенно досадная потеря, так как Red Bull набирает форму. Команда явно была гораздо сильнее, чем на трех первых Гран При».  

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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