Что мировые СМИ написали про Гран При Бразилии

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«Джордж Расселл одержал дебютную победу в Гран При – и первую для Mercedes в 2022 году. Макса Ферстаппена оштрафовали за столкновение с Льюисом Хэмилтоном в Сан-Паулу», – так начинается отчет о гонке у британской BBC.

В тексте об успехах молодого соотечественника сказано: «Расселл контролировал ситуацию по ходу всей дистанции после того, как Макс с Льюисом столкнулись в споре за второе место после рестарта в самом начале гонки. Хэмилтон откатился на девятое место в результате контакта со своим главным прошлогодним соперником – но отыгрался, обеспечив Mercedes победный дубль. Это стало достойной финальной точкой на пути возвращения команды после сложного старта сезона на неконкурентоспособной машине».

Отдельное внимание автор уделил анализу столкновения двух чемпионов: «Для Льюиса этот момент стал определяющим в гонке, а сам эпизод напомнил некоторые моменты их напряженного противостояния в 2021 году. Ферстаппен вынырнул наружу в первом повороте и на какое-то время завладел инициативой, но из-за внешнего радиуса проиграл примерно полкорпуса машины.

Хэмилтон оставил ему совсем немного места на внутренней части второго поворота, гораздо меньше, чем на ширину машины. Макс отказался отступать. Позже он пожаловался, что Льюис выжимал его с трассы, но судьи расценили ситуацию иначе и дали 5-секундный штраф именно Ферстаппену».

«Гран При Бразилии 2022 года останется истории гонкой, которая спасла сезон Mercedes, и в которой Расселл одержал дебютную победу», – отмечает крупнейшая французская спортивная газета L'Equipe.

«После отличного старта Расселл выжал максимум из своей Mercedes W13 и без видимых проблем добрался до финиша, – говорится в тексте. – Кроме того, он здорово действовал на каждом из двух рестартов. Во время первого пилот до последнего не начинал разгон, лишая Хэмилтона шансов на атаку. Из-за этого Льюису пришлось переключить внимание на защиту своей позиции от атаки Макса».

При этом в L'Equipe не забыли о том, что в известной степени своими успехами в этот уик-энд Расселл был обязан собственной ошибке в квалификации – которая по иронии судьбы позволила ему стартовать с спринте третьим. Потому за первую в карьере победу гонщик все же получил оценку в девять баллов, а не максимально возможные десять.

Ферстаппену же и вовсе поставили «четверку». «Уже имея титул в кармане, голландец ничуть не утратил свою неуступчивость, а также не захотел отблагодарить напарника, – сказано в пояснении. – На старте Макс "хлопнул дверью" перед Серхио Пересом в первой связке.

Позже он попробовал опередить Хэмилтона, но тот не собирался уступать, что сделало столкновение неизбежным. Затем двукратный чемпион пробился через пелотон и оказался позади напарника. За четыре круга до финиша он обошел мексиканца, чтобы попробовать отобрать очки у Ferrari. А когда это не удалось, так и не вернул партнеру по команде шестое место».

Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

«Джордж Расселл вошел в число великих, одержав первую победу в Ф1», – такой заголовок выбрала итальянская Gazzetta. Отчет начинается так: «Mercedes вернулась! И на этот раз речь уже не о спринте, а о всем Гран При. В предпоследней гонке сезона Расселл стал сильнейшим и принес своей команде долгожданную победу. И какую победу! Льюис Хэмилтон не просто приехал вторым, на последних кругах он активно наседал на напарника. Не вполне корректно говорить о смене поколений в команде, но факт остается фактом: на вершину подиума Mercedes вернул молодой лев, а не именитый чемпион».

Максу Ферстаппену достались куда менее громкие слова: «Для него это был, пожалуй, первый по-настоящему скверный уик-энд сезона. Он лишил себя шансов после неудачной попытки обогнать Хэмилтона в "эске Сенны". Макс нырнул в просвет, которого, на самом деле, не было – и справедливо получил 5-секундный штраф».

Разумеется, автор уделил внимание и истории на последних кругах, когда Ферстаппен показал себя не самым командным игроком. «Своим обгоном Макс отобрал у Переса два очка. Отличный результат для голландца – но вовсе не для его напарника, который ведет спор за звание вице-чемпиона с Леклером. Как оказалось, отношения между Ферстаппеном и мексиканским гонщиком только выглядели безоблачными– в действительности все далеко не так славно».

«Сезон Формулы 1 без побед Mercedes? Только в 2011-м, но не в 2022-м!», – подвели главный итог прошедшего Гран При в немецком медиа-холдинге RTL.

«Молодой британец пришел к триумфу в Бразилии, опередив партнера по "Серебряным стрелам" Льюиса Хэмилтона, – пишет автор. – "Принц Джордж" был в полном восторге после финиша. Хэмилтону пришлось остаться вторым, он не смог оказать давление на напарника, хотя и оказался радом благодаря выезду машины безопасности в концовке гонки.

Из-за столкновения с Ферстаппеном на седьмом круге Льюис откатился на восьмое место, но пробился назад под аплодисменты трибун. В итоге от первой в сезоне победы его отделили всего полторы секунды».

В гараже Red Bull после финиша можно было видеть на лицах лишь недовольство. «Причина? Ферстаппен отказался возвращать напарнику шестую позицию на последних метрах, – гласит публикация. – Пересу сейчас отчаянно нужны очки для сражения с Шарлем Леклером за второе место. В этот раз он уступил монегаску шесть очков, два из которых были совершенно необязательными.

А ведь именно Серхио сделал все возможное в прошлогоднем финале в Абу-Даби, чтобы замедлить Хэмилтона и помочь Ферстаппену вернуться в борьбу с главным соперником…».