Что мировые СМИ написали про Гран При Бельгии

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Отчет британского канала BBC на фоне комплиментов в адрес лидера сезона подчеркивает, что второй титул чемпиона мира у того уже в кармане.

«Макс Ферстаппен просто сейчас просто неудержим, – пишет автор. – Это касается и его триумфального пути к победе на Гран При Бельгии, и неизбежности его новой победы в чемпионате.

Возможно, свой первый титул пилот Red Bull завоевал в Абу-Даби в неоднозначных обстоятельствах, но единственный вопрос о втором – когда именно Макс его возьмет.

Но вне зависимости от точной даты нет сомнений, что это чемпионство полностью заслужено. Весь сезон голландец едет просто безупречно, а в Спа это проявилось ярче, чем где бы то ни было.

Этот успех стал уже девятым за 14 Гран При. Сейчас сложно вообразить, что кто-то другой сможет одерживать победы в этом году. Хотя такое все же возможно: Red Bull, пожалуй, не под силу так доминировать на всех восьми оставшихся этапах. Или нет?»

Даже в итальянской Gazzetta dello Sport уже с трудом находят слова для критики Ferrari, предпочитая говорить о силе лидера Red Bull. «Ферстаппен разгромил соперников на пути к девятой победе в сезоне», – гласит заголовок.

В тексте сказано: «Макс был силен, а стал еще сильнее. Непобедимым. Его выступление на одной из самых сложных трасс в мире получилось настоящим спектаклем. Волшебной симфонией.

Супер-Максу понадобилось всего 12 кругов, чтобы с 14-го места выйти в лидеры, а затем и создать огромный отрыв. После этого для Ферстаппена все было просто. В итоге он опередил своего напарника Переса на 17,8 секунды».

Лишь после этого в отчете пришла очередь Скудерии: «День в который раз оказался сложным для Ferrari. Причем в этот раз команда не могла оправдаться прохладными условиями, как не раз делала прежде. Сайнс попробовал свести потери к минимуму, но ни на одном из составов ему не удалось найти приемлемый темп. Шарлю Леклеру вообще хотелось поскорее забыть этот день.

Его сложный прорыв оказался почти сразу прерван пленкой от визора, которая застряла в тормозном воздухозаборнике и вынудила провести лишний пит-стоп. В конце он еще и получил пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейне – и пятое место досталось Алонсо».

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Автор французской L'Equipe очень удачно подметил, что в двух прошедших гонках Ферстаппен отыграл в общей сложности 22 позиции: в Венгрии он пробился на вершину подиума с десятого места на решетке, в Бельгии – с 14-го.

«Действующий чемпион вновь продемонстрировал, что ему не страшны "реверсивные решетки", – гласит публикация. – Макс дважды подряд победил, стартуя в середине пелотона. За всю историю такое удавалось гонщикам лишь однажды – [в 1959-60 годах] новозеландцу Брюсу Макларену, который выступал на Cooper.

Ферстаппен отлично стартовал и без проблем опережал соперников. Обладателю поула Карлосу Сайнсу пришлось смириться с этим уже на 12-м круге (когда пилот Ferrari провел свой первый пит-стоп – прим.ред.). Испанец ненадолго вернулся в лидеры – Макс тоже поехал за свежими шинами, – но все равно не мог поддерживать темп лидера Red Bull. После этого преимущество Ферстаппена лишь росло. До финиша он ехал в одиночестве».

Голландский гонщик получил от издания оценку в десять баллов из десяти возможных. «Макса совершенно не напрягла штрафная перестановка, – сказано в публикации. – Результат оказался прежним – победа. Он стартовал 14-м и был одним из немногих, кто начинал гонку на мягкой резине. Выбранная тактика вновь принесла результат. А его верный помощник обеспечил Red Bull дубль. Никакой конкуренции они не встретили».

Германский таблоид Bild остался верен себе, назвав отчет о гонке «Мега-прорыв в Спа». В издании вспомнили гонку на той же трассе в 1995 году, когда не менее яркое выступление – также на пути ко второму титулу – болельщикам подарил Михаэль Шумахер.

«Максу хватило всего 17 кругов для безумных обгонов в стиле Михаэля, – пишет автор. – В Бельгии Ферстаппен стартовал 14-м и победил. Шумахер как-то стал сильнейшим под дождем на этой трассе с 16-го места на решетке, за что был назван Богом дождя. Ферстаппен в это воскресенье сделал (почти) то же самое.

Уже через 12 кругов он вышел в лидеры, хотя ему еще требовалось провести пит-стоп. Побывав в боксах, уже к 20-му кругу Макс выигрывал пять секунд у занимающего второе место Карлоса Сайнса.

Действующий чемпион в доминирующем стиле продолжил движение к защите титула».

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