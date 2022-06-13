Что мировые СМИ написали про Гран При Азербайджана

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Итальянская Gazzetta не могла выйти ни с каким другим заголовком: «Ferrari, какой удар!». В редакционном материале говорится: «Проигрывать всегда больно, но когда машина ломается – то вдвойне. Обе Ferrari сошли после технических отказов. В случае с Леклером это особенно болезненно, так как днем ранее он блистательно завоевал поул, и на момент остановки лидировал в гонке».

Крупнейшая спортивная газета страны делает невеселые выводы: «Когда в четвертый раз подряд стартуешь с поула и сходишь, лидируя в гонке – это просто белый флаг. Чемпионат мира долгий, но Red Bull больше не допускает ошибок после проблемного старта сезона. Ferrari после Австралии блеснула четырежды, но каждый раз это была в субботу. Для титула нужно куда больше».

Поэтический и в чем-то даже романтический образ. Однако за ним следует суровая реальность: «На машине под номером 16 отказал мотор, Ferrari была парализована техническими проблемами. Бакинская ночь для Маранелло оказалась черной».

«Ferrari ехали быстро, но сошли еще быстрее», – пишет немецкая Bild. Издание отмечает, что сценарий этапа в Баку уже можно считать классическим для нынешнего сезона.

«Скудерия вновь переиграла саму себя, – гласит публикация. – Из гонки досрочно выбыли не только оба ее пилота, но также гонщики Haas и Alfa, на машинах которых стоят моторы Ferrari. Это четыре горьких воспоминания о Баку. Все это привело к тому, что у Red Bull теперь ощутимый перевес как в чемпионате пилотов, так и в Кубке конструкторов».

Также Bild похвалила Себастьяна Феттеля за шестое место и уделила много внимания ситуации в Haas, где положение Мика Шумахера продолжает оставаться незавидным. Гонщик не может добиться результата, Гюнтер Штайнер уже не знает, хвалить его или ругать – а вдобавок ко всему на немецкого пилота обрушили волну критики журналисты немецкой версии Sky.

«Если бы я читал их, то после каждой гонки узнавал бы по десять новых причин, почему Мик настолько плох», – такие слова босса Haas приводятся в материале.

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Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Что до главной версии Sky Sports, британской, то там все же сделали акцент на несостоявшемся поединке двух топ-команд. «Макс Ферстаппен и Серхио Перес обеспечили Red Bull дубль, для Ferrari азербайджанская гонка вышла максимально драматичной, – сказано в материале. – Казалось, нас ждет захватывающая схватка Ферстаппена и Леклера за победу, но пилота Ferrari постигла та же судьба, что ранее и его напарника. Подле этого гонка превратилась в процессию Red Bull, где Ферстаппен легко уехал от Переса».

Автор продолжил: «Если собственный сходы оказались недостаточно болезненными для Скудерии, ситуацию усугубили связанные с моторами Ferrari сходы Кевина Магнуссена и Гуаньюя Чжоу.

Но главным проигравшим в этот уик-энд стал все же Шарль Леклер, которому в четвертой гонке кряду не удалось обратить поул в победу. Ferrari не выигрывала уже пять Гран При подряд, хотя во многих случаях ее скорость вполне позволяла опережать Red Bull.

Для Леклера это уже второй случай [после Барселоны], когда он сходит из-за отказа мотора, лидируя в гонке. До Гран При Канады остается всего несколько дней, и Ferrari проведет их в страхе за новые поломки двигателя».

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Наконец, в главной французской спортивной газете L'Equipe вспомнили, как ровно год назад победа в Баку ускользнула от Макса Ферстаппена из-за взрыва шины.

«Макс взял реванш», – отмечает издание. «У каждого Гран При есть главный победитель и главный проигравший, – продолжает автор отчета. – В этот раз все просто – это Red Bull и Ferrari.

Пит-стоп во время режима VSC после схода напарника обеспечил Леклеру преимущество во времени над Red Bull. Смог бы он сохранить это преимущество до финиша? Мы никогда не узнаем. Ферстаппен одержал победу с разгромным счетом 25-0, если говорить о споре за титул».