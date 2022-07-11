Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии

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«Леклер пришел к успеху, но с замирающим сердцем» – такой заголовок выбрали для своего материала в итальянской Gazzetta dello Sport.

В тексте эта мысль раскрыта более подробно: «Монегаск трижды обгонял Макса и стал сильнейшим, но до последнего держа в напряжении команду и болельщиков из-за проблем с акселератором».

Разумеется, Gazetta даже после второй подряд победы Скудерии не обошлась без критики в адрес национальной команды: «То, что могло стать спокойной прогулкой, обернулось настоящей спортивной драмой в концовке. Машина Ferrari остается быстрой, но хрупкой. В этот раз главным проигравшим оказался Карлос Сайнс, которого силовая установка подвела в тот самый момент, когда гонщик готовился во второй раз обгонять Макса Ферстаппена. Вместо этого все увидели клубы дыма и море огня».

Дальше автор возвращается к лидеру гонки: «После схода Сайнса напряжение в радиоэфире постоянно росло. У Леклера возникла проблема с педалью газа в медленных поворотах. Однако Максу не удалось извлечь из этого пользу: к финальному кругу он лишь сократил отставание. В итоге Ferrari все же получила вечеринку в гараже – во всяком случае, на половине Леклера».

Леклер трижды унизил действующего чемпиона на глазах его собственных болельщиков Gazzetta dello Sport

Сам гонщик удостоился хороших слов: «Это очень позитивно отразится на его моральном состоянии. Шарль провел блестящую гонку, его машина была сильна. Это позволило Леклеру трижды унизить действующего чемпиона на глазах его собственных болельщиков».

Также в отчете нашлось место для анализу ситуации в чемпионате: «Теперь триумфатор Сильверстоуна Сайнс проигрывает Ферстаппену уже 75 очков. Это заметно облегчает жизнь Маттиа Бинотто, особенно в свете событий спринтерской гонки».

Французская L'Equipe в первую очередь, конечно же, пишет про Леклера, его сложности и достижения.

«После финальных кругов, когда пришлось понервничать из-за педали акселератора, Шарль Леклер одержал в Шпильберге пятую победу в карьере, – гласит отчет. – Но если сам монегаск провел гонку с огоньком, то его напарнику пришлось куда жарче.

На 57-м круге у Карлоса Сайнса отказал и загорелся двигатель. До того казалось, что дубль у Ferrari в кармане. Сайнс как раз атаковал Макса Ферстаппена и был намного быстрее его».

Выступление самого голландца описано так: «У Red Bull не было шансов удержаться за красными машинами. На домашней трассе RB18 изнашивала резину быстрее, чем Ferrari. Макс ничего не смог противопоставить безупречной тактике людей из Маранелло.

Несмотря на старт с более низких позиций, в гонке стало ясно, что скорость Ferrari выше, чем Red Bull. После восьми кругов Леклер получил возможность использовать DRS, а на 12-м провел отличный обгон по внутреннему радиусу в четвертом повороте. Потом здорово сработала тактика Ferrari, Леклер еще дважды обгонял Ферстаппена.

Концовка гонки оказалась для пилота Скудерии более нервной, так как его акселератор не выключался полностью».

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Как всегда, для Bild борьба лидеров стала событием второго порядка по сравнению с выступлением немецких пилотов. В этот раз Мик Шумахер финишировал шестым и удостоился огромных букв в заголовке: «Мик еще никогда не был настолько силен! Рекордный результат при победе Леклера!».

В отчете о гонке автор вновь пишет о Шумахере: «Он сделал это вновь! На Гран При Австрии Мик второй раз подряд заработал очки. Гонщик Haas добился лучшего результата в карьере, выдав потрясающее выступление».

Успеху Леклера в публикации отводится всего 42 слова, а дуэлям Шарля с Ферстаппеном и пожару Сайнса в отчете вовсе не нашлось места.

«Победу одержал Шарль Леклер, – пишет Bild. – Для пилота Ferrari это очень важный результат в споре за титул с Максом Ферстаппеном из Red Bull, который финишировал вторым. Подиум дополнил Льюис Хэмилтон из Mercedes».

За этим следует восхитительная дописка: «Это всего на три позиции выше нашего рекордсмена Мика!».

Обозреватель Sky Sports отмечает, что победа Леклера получилась не только уверенной, но и крайне своевременной. Монегаск отлично начал сезон, но затем не смог победить в семи Гран При подряд.

«Леклер шел к своей цели, – гласит отчет. – Остановить его не смог даже действующий чемпион и лидер нынешнего сезона. Шарль обогнал Ферстаппена в начале гонки, а затем вновь после первого и второго пит-стопов. Даже несмотря на неполадки с акселератором в концовке дистанции, он выиграл с перевесом в две секунды».

Но без критики Ferrari тоже не обошлось: «Команда могла добиться большего. Казалось, что она получит дубль, пока Сайнс, нагнавший Ферстаппена на свежих шинах, не стал жертвой глухого стука из мотора. Машину Карлоса охватило пламя – для Ferrari это уже четвертая поломка в нынешнем сезоне».