Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Босс Aston Martin увидел вину машины в проблемах Феттеля Следующая / Ральф Шумахер: Феттеля почти жаль
Формула 1 / Гран При Австралии Избранное

Что мировые СМИ написали про Гран При Австралии

Ведущие медиа отметили, что третий этап сезона Ф1 прошел при тотальном доминировании лидера Ferrari Шарля Леклера и поставил серьезные вопросы перед Red Bull и Максом Ферстаппеном

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Соавтор:
Каспер Беккинг
, журналист (Нидерланды)
Что мировые СМИ написали про Гран При Австралии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гран При в Альберт-парке получился непохожим на две предыдущие гонки. В этот раз зрители не увидели борьбы за победу, а сход Макса Ферстаппена серьезно усложнил ему и команде Red Bull ситуацию в общем зачете. Motorsport.com собрал отзывы о гонке от авторитетных СМИ. 

Итальянская Gazzetta, разумеется, превозносит своих земляков из Ferrari: «Пока-пока, Red Bull!  Австралия у ног Шарля Леклера и его восхитительной F1-75. 

В Бахрейне и Саудовской Аравии Макс Ферстаппен буквально висел на заднем крыле красной машины, но в этот раз темп RB18 не позволял даже рассмотреть это крыло в скоростных виражах Альберт-парка. 

Мотор Red Bull испустил дух на 39-м круге, потому Ферстаппен вновь не заработал очков. Леклер же мастерски провел гонку и записал себе в актив 26 баллов.

Вердикт: доминирование [Ferrari] в квалификации, доминирование на средних шинах, доминирование на жестких шинах, доминирование в плане надежности. Тотальный успех, который вдохновляет, но одновременно требует еще большей концентрации, чтобы не упустить такое преимущество. В конце концов, это лишь третий этап очень долгого сезона».

Автор немецкой Bild рассуждает о шансах Макса ни титул после очередных потерянных очков: «Это было очевидное превосходство. Шарль Леклер без проблем провел Гран При Австралии по собственному сценарию. Пилот Ferrari лидировал от старта до финиша и в итоге опередил ставшего вторым Серхио Переса на 20 с лишним секунд.

39-й круг гонки стал большим шоком для Red Bull. Ферстаппена попросили немедленно остановить машину. Это очень неудачный поворот для Макса, который сходит во второй раз в самом начале сезона. Так титул чемпиона мира не защитить. 

Сам же этап в Австралии стал огромной вечеринкой. По ходу уик-энда его посетили 420 тысяч зрителей. Это сделало Гран При самым крупным спортивным соревнованием в истории страны».

Читайте также:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, после схода

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, после схода

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

В отчете британской Sky Sports стоит выделить мысль о том, что Ferrari пока рано почивать на лаврах: «Как и на первой гонке в Бахрейне, день принес большое разочарование Максу Ферстаппену. Ferrari, даже несмотря на потерю Карлоса Сайнса, получила от схода Макса большую выгоду, так как только ему сейчас по силам конкурировать с Леклером. 

Понятно, что пока Скудерии еще слишком рано радоваться, да и для Red Bull не время паниковать. Но это была еще одна осечка лидера топ-команды, которая не может не вызывать озабоченности. 

В любом случае, обладателю титула в этот раз нечего было противопоставить Леклеру, который полностью доминировал в воскресенье и увеличил свое преимущество в общем зачете до 34 очков. 

Прежде мы не видели у Ferrari и Шарля столь подавляющего преимущества. Монегаск полностью контролировал ситуацию и в некоторые моменты был на секунду быстрее всех остальных. Вылет Сайнса – единственное, что могло испортить настроение Ferrari».

Похожей получилась и редакционная статья главной спортивной газеты Франции L'Equipe: «Шарль Леклер провел гонку в одиночестве. На считая опасного момента на рестарте после второй машины безопасности, он мог наслаждаться приятной поездкой вокруг озера в Альберт-парке. Впечатляющий темп Ferrari не оставил Red Bull никаких шансов. 

Лишь разворот Сайнса и авария Себастьяна Феттеля на 23-м круге давали Максу возможность ненадолго увидеть алую машину перед собой».

Издание выставляет оценки за Гран При всем пилотам и командам – и Red Bull получила только три балла из десяти.

«Кто-то назовет такую оценку неожиданной, – сказано в материале. – Ведь пилот команды поднялся на подиум. Но австрийцы оказались под огнем серьезной критики со стороны своего чемпиона, который вновь не смог доехать до финиша, а до этого не имел возможности навязать борьбу Леклеру из-за нехватки темпа у Red Bull. 

Голландец уже потерял 36 очков из-за проблем с машиной, и сейчас его отставание от Леклера достигло 46 очков». 

Самому Шарлю поставили «девятку»: «Он едва ли мог добиться большего и отлично справился с работой. Сейчас его преимущество над Ферстаппеном в таблице общего зачета можно назвать огромным».

Читайте также:
Поделились
Босс Aston Martin увидел вину машины в проблемах Феттеля
Предыдущая новость

Босс Aston Martin увидел вину машины в проблемах Феттеля
Следующая новость

Ральф Шумахер: Феттеля почти жаль

Ральф Шумахер: Феттеля почти жаль
Рональд Фординг Больше от
Рональд Фординг
Марко о борьбе с Ferrari: Феттель проигрывал больше – но мы взяли титул Гран При Австралии
Формула 1

Марко о борьбе с Ferrari: Феттель проигрывал больше – но мы взяли титул

Гран При Австралии установит рекорд по числу зон DRS Гран При Австралии
Формула 1

Гран При Австралии установит рекорд по числу зон DRS

Ферстаппен объяснил неудачу в «странной» квалификации Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ферстаппен объяснил неудачу в «странной» квалификации

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Анализ: как сход в Мельбурне может помешать Ферстаппену в будущем Гран При Австралии
Формула 1

Анализ: как сход в Мельбурне может помешать Ферстаппену в будущем

«Едет как черепаха». Макса не устроила машина безопасности Aston Martin Гран При Австралии
Формула 1

«Едет как черепаха». Макса не устроила машина безопасности Aston Martin

Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой Гран При Австралии
Формула 1

Red Bull: Поломки в Мельбурне и Бахрейне никак не связаны между собой

Ferrari Больше от
Ferrari
Слухи: после Бахрейна Ferrari «придушила» моторы для Haas
Формула 1

Слухи: после Бахрейна Ferrari «придушила» моторы для Haas

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили Гран При Австралии
Формула 1

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили

Сайнс рассказал, что ему помешало попасть в топ-5 по итогам квалификации Гран При Австралии
Формула 1

Сайнс рассказал, что ему помешало попасть в топ-5 по итогам квалификации

Самое важное:

Анализ: как сход в Мельбурне может помешать Ферстаппену в будущем
Формула 1 Формула 1

Анализ: как сход в Мельбурне может помешать Ферстаппену в будущем

Леклер: Мы полагали, что Альберт-парк не подойдет Ferrari
Формула 1 Формула 1

Леклер: Мы полагали, что Альберт-парк не подойдет Ferrari

Хэмилтон отказался снимать серьги, несмотря на запрет FIA
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон отказался снимать серьги, несмотря на запрет FIA

Марко о борьбе с Ferrari: Феттель проигрывал больше – но мы взяли титул
Формула 1 Формула 1

Марко о борьбе с Ferrari: Феттель проигрывал больше – но мы взяли титул

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.