Что мировые СМИ написали про Гран При Австралии

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Гран При в Альберт-парке получился непохожим на две предыдущие гонки. В этот раз зрители не увидели борьбы за победу, а сход Макса Ферстаппена серьезно усложнил ему и команде Red Bull ситуацию в общем зачете. Motorsport.com собрал отзывы о гонке от авторитетных СМИ.

Итальянская Gazzetta, разумеется, превозносит своих земляков из Ferrari: «Пока-пока, Red Bull! Австралия у ног Шарля Леклера и его восхитительной F1-75.

В Бахрейне и Саудовской Аравии Макс Ферстаппен буквально висел на заднем крыле красной машины, но в этот раз темп RB18 не позволял даже рассмотреть это крыло в скоростных виражах Альберт-парка.

Мотор Red Bull испустил дух на 39-м круге, потому Ферстаппен вновь не заработал очков. Леклер же мастерски провел гонку и записал себе в актив 26 баллов.

Вердикт: доминирование [Ferrari] в квалификации, доминирование на средних шинах, доминирование на жестких шинах, доминирование в плане надежности. Тотальный успех, который вдохновляет, но одновременно требует еще большей концентрации, чтобы не упустить такое преимущество. В конце концов, это лишь третий этап очень долгого сезона».

Автор немецкой Bild рассуждает о шансах Макса ни титул после очередных потерянных очков: «Это было очевидное превосходство. Шарль Леклер без проблем провел Гран При Австралии по собственному сценарию. Пилот Ferrari лидировал от старта до финиша и в итоге опередил ставшего вторым Серхио Переса на 20 с лишним секунд.

39-й круг гонки стал большим шоком для Red Bull. Ферстаппена попросили немедленно остановить машину. Это очень неудачный поворот для Макса, который сходит во второй раз в самом начале сезона. Так титул чемпиона мира не защитить.

Сам же этап в Австралии стал огромной вечеринкой. По ходу уик-энда его посетили 420 тысяч зрителей. Это сделало Гран При самым крупным спортивным соревнованием в истории страны».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, после схода Фото: Энди Хон / Motorsport Images

В отчете британской Sky Sports стоит выделить мысль о том, что Ferrari пока рано почивать на лаврах: «Как и на первой гонке в Бахрейне, день принес большое разочарование Максу Ферстаппену. Ferrari, даже несмотря на потерю Карлоса Сайнса, получила от схода Макса большую выгоду, так как только ему сейчас по силам конкурировать с Леклером.

Понятно, что пока Скудерии еще слишком рано радоваться, да и для Red Bull не время паниковать. Но это была еще одна осечка лидера топ-команды, которая не может не вызывать озабоченности.

В любом случае, обладателю титула в этот раз нечего было противопоставить Леклеру, который полностью доминировал в воскресенье и увеличил свое преимущество в общем зачете до 34 очков.

Прежде мы не видели у Ferrari и Шарля столь подавляющего преимущества. Монегаск полностью контролировал ситуацию и в некоторые моменты был на секунду быстрее всех остальных. Вылет Сайнса – единственное, что могло испортить настроение Ferrari».

Похожей получилась и редакционная статья главной спортивной газеты Франции L'Equipe: «Шарль Леклер провел гонку в одиночестве. На считая опасного момента на рестарте после второй машины безопасности, он мог наслаждаться приятной поездкой вокруг озера в Альберт-парке. Впечатляющий темп Ferrari не оставил Red Bull никаких шансов.

Лишь разворот Сайнса и авария Себастьяна Феттеля на 23-м круге давали Максу возможность ненадолго увидеть алую машину перед собой».

Издание выставляет оценки за Гран При всем пилотам и командам – и Red Bull получила только три балла из десяти.

«Кто-то назовет такую оценку неожиданной, – сказано в материале. – Ведь пилот команды поднялся на подиум. Но австрийцы оказались под огнем серьезной критики со стороны своего чемпиона, который вновь не смог доехать до финиша, а до этого не имел возможности навязать борьбу Леклеру из-за нехватки темпа у Red Bull.

Голландец уже потерял 36 очков из-за проблем с машиной, и сейчас его отставание от Леклера достигло 46 очков».

Самому Шарлю поставили «девятку»: «Он едва ли мог добиться большего и отлично справился с работой. Сейчас его преимущество над Ферстаппеном в таблице общего зачета можно назвать огромным».