Что мировые СМИ написали про Гран При Абу-Даби

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Лишь в первые секунды показалось, что Макс Ферстаппен может оказаться позади Серхио Переса. Мексиканец стартовал лучше, но из первого поворота все равно вышел позади напарника, который после этого не испытал проблем на пути к 15-й победе в сезоне.

«Ферстаппен доминировал в гонке, его успех ни разу по ходу дистанции не вызвал сомнений, – написал в отчете о гонке автор BBC. – Но напряженный финиш гонке обеспечила захватывающая дуэль Леклера и Переса. Ferrari выбрала своему пилоту тактику с одним пит-стопом – как Red Bull для Макса. А вот Перес ездил менять резину дважды.

После этого он отыгрывал у Леклера по секунде на круге, но тот верно рассчитал ресурс своих шин и смог финишировать на 1,3 секунды раньше».

Для монегаска второе место по итогам сезона стало серьезным достижением, которое в отчете названо заслуженным: «Он провел очень сильный чемпионат и одержал три победы против двух у Переса. При этом его машина была не столь быстрой. Однако для Леклера это лишь утешительный приз, ведь в какой-то момент он опережал Ферстаппена на 46 очков. Но его надежды на титул испарились, когда на Ferrari несколько раз сгорел двигатель, а затем команда неоднократно допускала тактические ошибки».

Сразу для четырех пилотов гонка стала последней в Ф1 как минимум на время. Но особым событием для спорта стал уход Себастьяна Феттеля.

«Себастьян покинул спорт после блистательной карьеры, – пишет BBC. – При этом за человеческие качества его любят в такой же степени, как и за достижения на трассах».

Французская L'Equipe традиционно оценивает участников каждого этапа по десятибалльной системе. За Гран При Абу-Даби Шарль Леклер получил от газеты «восьмерку». Однако при всем желании автор не мог не признать, что монегаск в воскресенье смог одолеть лишь Переса, но никак не Ферстаппена.

«Макс не испытал никаких сложностей, – говорится в отчете. – После первого круга он остался в одиночестве и ехал так оставшиеся 57 кругов. Единственное, что ему приходилось делось – контролировать состояние резины».

Дальше издание задается вопросом. «Есть ли у Ферстаппена основания опасаться по поводу 2023 года?» – спрашивает автор, имея в виду ограничения Red Bull на работу в аэродинамической трубе.

Также L'Equipe упоминает первый в сезоне сход Льюиса Хэмилтона по техническим причинам: «После неоднозначной концовки прошлого сезона Абу-Даби остается болезненным местом для Льюиса. На этот раз он сошел за три круга до финиша с отказавшей коробкой передач и оказался за пределами пятерки сильнейших в общем зачете чемпионата».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Себастьян Феттель, Aston Martin, после финиша Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Все первые страницы итальянской Gazzetta dello Sport предсказуемо оказались отданы футбольному Мундиалю, который в день гонки стартовал в соседнем Катаре. Но там, где речь все же дошла до Ф1, заголовок гласил: «Леклер получил подарок, Ferrari стала второй».

Сам материал начинается так: «Отличная работа, Шарль. Поход за вторым местом оказался толковым и продуманным. Леклер создал небольшой шедевр, направляя машину от поворота к повороту и оставаясь впереди Переса. По расчетам Red Bull, тот должен был успеть провести обгон в самом конце, но этому помешали два фактора: оборона Льюиса Хэмилтона и борьба двух круговых. Мексиканец сбился с ритма».

Воскресенье Ферстаппена, как и в других публикациях, уложилось в короткое описание: «Он был недостижим в гонке, да и вообще по ходу уик-энда. В какой-то момент по ходу дистанции Макс даже призвал своего партнера по команде Переса активнее атаковать на шинах Hard».

Конечно же, Gazzetta уделила внимание и Феттелю, с которым хорошо знакома по временам выступлений немца за Ferrari: «Он стал одной из главных звезд уик-энда. Редко можно увидеть гонщика, который пользуется такой же любовью, как Себ в этот уик-энд.

Ужин с коллегами по пелотону в четверг (ни один не отказался), аплодисменты механиков… Множество камер было нацелено в воскресенье на гараж Aston Martin, чтобы уловить те эмоции, которые сопровождали уход из спорта четырехкратного чемпиона. Последнее танго Феттеля вышло по-настоящему незабываемым».

Следом автор интересуется: «Риккардо, а почему ты не попрощался как следует?»

«Формула 1 будет скучать по гонщику, но еще больше по человеку, – продолжает тему Феттеля отчет немецкой Sky Sports, где ради Ф1 даже чуть потеснили футбольные публикации. – Мир рукоплещет одному из величайших гонщиков в истории. В воскресенье в Абу-Даби Себастьян завершил карьеру. Невозможно представить, насколько нам всем будет его не хватать – и прежде всего как личности.

Вместе с Алонсо и Хэмилтоном он представляет поколение, для которого не принято уходить от сложных разговоров. Эти люди готовы отстаивать свою позицию, в ближайшие годы таких фигур в пелотоне будет становиться все меньше.

Феттель из тех, чья позиция близка очень многим в паддоке. Его поддерживали, несмотря на невероятную конкурентность этого мира. Спорт многое потеряет с его уходом».

Все остальные темы были для Германии не столь важными: «Макс поставил впечатляющий рекорд, выиграв в 15-й раз в сезоне. Льюис в своей 200-й гонке за Mercedes не добрался до финиша. Его уникальная серия прервалась: впервые с дебюта в 2007 году британец завершил сезон без единой победы».