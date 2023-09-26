Что мировые СМИ написали о Гран При Японии

«Макс Ферстаппен победил на "Сузуке" и гарантировал Red Bull Кубок конструкторов 2023 года», – заголовок британского холдинга Sky в этот раз повторяет выбор абсолютного большинства спортивных и не только СМИ.

На японской трассе Макс был привычно неудержим, и лишь на стартовом разгоне у соперников был шанс хоть как-то осложнить ему путь к очередной победе. «Когда погасли огни светофоров, Ферстаппен сразу начал смещаться в сторону Пиастри, чтобы заблокировать возможную атаку, – сказано в тексте отчета. – Это открыло Норрису возможность устремиться вперед с третьей позиции.

Однако Максу хватило сцепления шин, чтобы удержаться в лидерах после двух первых поворотов. За этим последовали выезд машины безопасности, но безупречный рестарт позволил гонщику оказаться вне досягаемости для преследователей и одержать уверенную победу».

И хотя сам Ферстаппен пока не гарантировал себе титул, его команде японский этап принес Кубок конструкторов.

«Уже долгое время это оставалось простой формальностью, – сказало в отчете. – RB19 весь сезон оставалась в собственной лиге, обеспечив своим создателям второй титул кряду. Победа Макса в Сузуке стала для Red Bull 15-й в нынешнем сезоне. Единственную осечку команда допустила в Сингапуре».

Стоит отметить, что пока «Быки» еще не перекрыли достижение Mercedes из сезона-2016 – тогда Льюис Хэмилтон с Нико Росбергом принесли «Серебряным стрелам» 19 побед в одном чемпионате.

Даже у Bild на этот раз не нашлось оснований для сенсационного заголовка. «История повторила себя, – сообщает нам автор материала о Гран При. – Макс Ферстаппен победил в Японии и принес титул Red Bull».

Как оказалось, повторение состоит в том, что в 2022-м успех в Стране восходящего солнца тоже стал для Макса знаковым – правда, тогда звание сильнейшего завоевал он сам.

«Голландец, выступающий за австрийскую команду, вновь гарантировал чемпионство, – продолжает убеждать нас Bild. – И вновь на "Сузуке". Единственная разница в том, что в этот раз Макс выиграл титул не себе, а команде».

Для описания блестящего сезона в исполнении Ферстаппена найдены следующие слова: «Это уже 13-я его победа за 16 этапов. Суперзвезда Red Bull проводит один из лучших сезонов за всю историю Формулы 1. Достаточно посмотреть в таблицу – он не просто лидирует в чемпионате с огромным отрывом, но и без помощи своего напарника Переса обеспечил бы Red Bull лидерство в Кубке конструкторов с перевесом в 95 очков над Mercedes».

Сотрудники Red Bull Racing празднуют победу в Кубке конструкторов Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Во французской L'Equipe избрали схожую тональность: «Ферстаппен блестяще отыгрался после сложного уик-энда в Сингапуре. На японской земле он был недостижим и оставил преследователям лишь крошки со своего стола. Выезд машины безопасности в начале гонки ничуть не сбил его победную поступь.

После этого соперники больше не видели его окрыленную Red Bull. Даже одной машины хватило, чтобы обеспечить команде Кубок конструкторов. Миссия выполнена».

Едва ли кого-то удивит, что Макс получил от жюри максимальные десять баллов. «Поставить меньше было просто невозможно, столь восхищают его достижения, – говорится в пояснении. – После разочарования Сингапура Ферстаппен просто сокрушил конкурентов. Red Bull повезло иметь такого пилота. Он один заработал в этом сезоне почти на сотню очков больше, чем вся команда Mercedes».

«Ферстаппен доминирует, Red Bull стала чемпионом мира», – продолжает тему Gazzetta dello Sport. Так как основной сюжет гонки вышел понятным и прямолинейным, итальянский автор отчета позволил себе добавить ему красок с помощью литературных образов.

«Эта машина – просто ракета, – написал он. – Но управлять этой ракетой совсем не просто, можете спросить об этом Серхио Переса. Она по-настоящемубыстра, только если вас зовут Максом Ферстаппеном».

События уик-энда описаны так: «Супер-Макс уже в квалификации показал сверхзвуковую скорость, доминировал в гонке и победил в 48-й раз за карьеру и в 13-й в нынешнем сезоне, что позволило Red Bull Racing выиграть Кубок конструкторов. Вишенкой на торте стал бонус за лучшее время круга. Для полного комбо не хватило лишь чемпионского титула, но он ждет Макса на следующем этапе в Катаре».

Также автор затрагивает ситуацию с другим пилотом Red Bull Racing Серхио Пересом, чьи неудачи смотрятся особенно негативно на фоне блестящих результатов напарника: «Макс выступает на собственном уровне, и просто невозможно представить напарника, которого он бы не уничтожил.

Как бы того ни хотелось Хельмуту Марко и топ-менеджерам Red Bull, невозможно представить, чтобы другой гонщик команды все время финишировал бы вторым. Да, на это место по-прежнему остается много желающих. Но со спортивной точки зрения оно уже сломало множество карьер – и продолжит делать это в будущем».

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images