Что мировые СМИ написали о Гран При Венгрии
Очередная гонка сезона превратилась в бенефис Макса Ферстаппена – на этот раз, кроме того, его успех позволил Red Bull Racing установить исторический рекорд. Вот что выделили по итогам прошедшего уик-энда ведущие медиа
«Даже [стартовавший с поула] Льюис Хэмилтон ничего не смог противопоставить Ферстаппену, – констатирует итальянская Gazzetta dello Sport. – Супер-Макс просто уехал от соперника со старта и легко выиграл Гран При Венгрии. Это 11-я победа Red Bull со старта нынешнего сезона, что позволило команде повторить исторический рекорд McLaren-Honda, установленный в 1988-м Айртроном Сенной и Аленом Простом.
Впереди Спа, где RBR может стать первой командой Ф1, одержавшей 12 побед подряд в одном сезоне. Получится ли? Пока Макс играет с соперниками, как кошка с мышкой. И сложно представить, что может помешать ему в ближайшее воскресенье».
Голландец получил от Gazzetta максимально возможные десять баллов. «11 гонок позади, 11 впереди. Но Red Bull уже с полным правом может планировать сезон 2024 года», – резюмирует публикация.
«Red Bull побила рекорд McLaren, а Ландо Норрис – кубок Ферстаппена». Этот заголовок немецкой Spiegel нельзя не признать изящным и весьма удачным. Действительно, эпизод на подиуме, когда британский пилот от избытка эмоций расколол красивый и недешевый трофей, подготовленный местными мастерами для победителя этапа, стал едва ли не самым ярким событием дня.
Отчет о самой гонке предсказуемо посвящен доминированию лидера Red Bull: «Макс продолжает неустанное движение к титулу. На "Хунгароринге" он стал сильнейшим в седьмой раз подряд, а успешная серия RBR растянулась на 12 гонок (включая финал сезона-2022 – прим.ред.) Это позволило команде превзойти достижение McLaren из 1988-го».
Оценку того, что ждет Ф1 во второй половине чемпионата, можно даже назвать оптимистичной: «Следом за Ландо Норрисом гонку закончил Серхио Перес. В общем зачете он остается главным преследователем Ферстаппена. Но между ними уже больше сотни очков, потому реальных шансов отобрать у голландца титул уже нет».
Серхио Перес, Red Bull Racing, третье место, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull
Фото: Red Bull Racing
«Очередное сильное выступление позволило Максу Ферстаппену одержать на "Хунгароринге" седьмую победу подряд, – начала свой отчет французской L'Equipe. – Гонщик повторил рекорд Альберто Аскари, Нико Росберга и Михаэля Шумахера. До абсолютного достижения Себастьяна Феттеля ему осталось выиграть лишь два раза».
Продолжая развивать статистическую составляющую, автор пишет: «Надежда увидеть новый успех гонщика на Mercedes под №44 продержалась у поклонников Льюиса Хэмилтона недолго. В итоге гонка принесла 44-ю победу совсем другому пилоту. Льюис стартовал с поула впервые за полтора года, но с самого начала все пошло для него по неверному сценарию. Уже в первом повороте Макс вышел в лидеры».
Интересно, что от французов Ферстаппен получил только восемь баллов, так как ему не пришлось стараться. «Девятую победу в сезоне действующий обладатель титула одержал практически без сопротивления, – сказано в пояснении. – Даже Льюис никак не смог воспользоваться своим поулом.
Голландец возглавил пелотон в первом повороте и больше не упускал лидерство. В дальнейшем все было для него (очень) просто. Он даже забрал бонус за лучший круг. В итоге, несмотря на явные сложности в квалификации, Макс не ощутил в гонке никакой конкуренции».
«Red Bull установила новую планку, Ферстаппен продолжил победную серию, – продолжает в том же тоне Sky Sports. – Они с Хэмилтоном вдвоем оказались на первом ряду впервые с памятного Абу-Даби в 2021-м, когда вели дуэль за титул. Как в тот раз, гонщик, занимавший второе место, стартовал лучше.
Хоть Макс и был на грязной части прямой, ему удалось сразу поравняться с Льюисом, а затем и обойти того в первом повороте. Гонщики едва избежали контакта».
Конечно же, в материале тоже не обошлось без упоминания Алена Проста с Айртоном Сенной.
«Ферстаппен провел гонку с двумя пит-стопами, но каждый раз возвращался на трассу, даже не потеряв лидерства, – гласит публикация. – Еще одна победа с лучшим кругом позволила ему увеличить отрыв в общем зачете до 110 очков. А Red Bull перекрыла рекорд McLaren по числу побед подряд, установленный еще в 1988 году».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Red Bull Racing
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