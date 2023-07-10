Что мировые СМИ написали о Гран При Великобритании

«Очередная победа для Ферстаппена, Ferrari провалилась», – так можно перевести заголовок Gazzetta dello Sport (если подобрать для оценки выступления Скудерии эпитет, которые не шокирует юных поклонников гонок. В оригинале у итальянцев использовано слово заметно грубее).

«Британский Гран При продолжался пять кругов, – сообщает нам автор. – Именно столько потребовалось Максу Ферстаппену, чтобы отыграться после реактивного старта Ландо Норриса и выйти в лидеры. После этого он уехал к восьмой победе в сезоне.

Red Bull выиграла десять гонок из десяти – и через две недели может повторить магию McLaren из 1988 года, когда та стала сильнейшей в 11 первых гонках со старта чемпионата. Эти цифры являются математическим выражением доминирования и говорят нам, что итоги борьбы за титул уже не подлежат пересмотру».

Конечно же, в отчете нашлось место и для оценки выступления Ландо Норриса за рулем McLaren: «В субботу болельщики в Сильверстоуне на несколько секунд даже поверили в поул своего кумира, но лучший результат Ферстаппена стал для них холодным душем. При этом до старта сессии никто и подумать не мог, что McLaren удастся проехать настолько здорово.

И все же, именно команду из Уокинга можно назвать моральным победителем уик-энда».

Таблоиду Bild отсутствие громких сенсаций и череда побед Макса не дают возможности по-настоящему развернуться в креативности. Отчет о Сильверстоуне вышел у немецкого издания с заголовком «Он побеждает, побеждает и побеждает!».

Подзаголовок явно имеет статистический оттенок: «Макс выиграл в шестой раз подряд и в восьмой за десять гонок. Все десять побед остались за Red Bull. Тотальное доминирование!»

Описание воскресных событий тоже не назвать особенно оригинальным: «Мечты о том, что в этот раз какая-то другая команда сможет претендовать на победу, растаяли уже после пяти кругов. Ферстаппен обогнал Норриса на прямой Веллингтон. Фаворит вернулся на привычное первое место».

Впереди Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

Схожую тональность выбрала и крупнейшая французская спортивная газета L'Equipe.

«По ходу британского Гран При не случилось ничего такого, что смогло бы помешать очередной победе Макса Ферстаппена, – пишет издание. – Это не удалось даже Ландо Норрису, который смог лучше стартовать и захватить лидерство. Уже через четыре круга Ферстаппен оставил его позади, использовав DRS».

Еще одним важным моментом гонки стал выезд автомобиля безопасности на 33-м круге. «Такой поворот мог стать для голландца источником дополнительного прессинга – но тоже не стал, – гласит публикация L'Equipe. – Еще до рестарта Макс смог создать небольшой отрыв, после чего продолжил путь к своей 43-й победе, которая стала шестой подряд и восьмой в сезоне».

Как известно, французы оценивают выступления участников каждого Гран При. В этот раз выше всех они поставили Норриса, который заслужил «девятки» по десятибалльной системе: «Он все сделал правильно: большую часть гонки оставался вторым за Летучим голландцем и выстоял под атаками Льюиса Хэмилтона в концовке».

Наконец, в публикации британского холдинга Sky Sports отмечается, что и для Ферстаппена не все в этот раз оказалось так уж просто.

«После того, как в субботу он завоевал пятый поул кряду, стало понятно, что лишить его победы в гонке может только какое-то особенное развитие событий, – написал автор. – Но если есть какой-то компонент, который получается у голландца в нынешнем сезоне не лучшим образом, то это старты.

Интересно, что у Норриса тоже не все ладилось со стартами по ходу чемпионата, но в этот раз он действовал безупречно и захватил лидерство. Для Ферстаппена же все едва не закончилось и того хуже, так как [Оскар] Пиастри явно нацелился отобрать у него и второе место. Однако здесь гонщик Red Bull действовал в защите очень решительно».

Отдельно упоминается финальный отрезок гонки после возобновления борьбы: «Макс принял рестарт безукоризненно и за один круг создал отрыв в две секунды. После этого сомнений в исходе гонки больше не осталось.

Похоже, прервать победную серию Ферстаппена по силам разве что проблемам с техникой».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, третье место, изучает Red Bull RB19, победителя гонки Макса Ферстаппена Фото: Стивен Ти / Motorsport Images