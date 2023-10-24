Что мировые СМИ написали о Гран При США

«Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона в споре за победу, но потом пилота Mercedes дисквалифицировали», – в британском холдинге Sky Sports ожидаемо посвятили большую часть заголовка выступлению своего соотечественника.

В материале неудаче Льюиса также отведена значительная часть: «Он финишировал буквально на заднем круга Ферстаппена, но потерял второе место пару часов спустя. Износ контрольной планки под днищем его Mercedes оказался слишком серьезным, что противоречит Техническим регламенту».

Путь Макса к рекордной 15-й победе в сезоне описан так: «В начале дистанции казалось, что пилот Red Bull, уже гарантировавший себе третий титул чемпиона мира, катится к легкой победе. Стартовав шестым, он вышел в лидеры уже на середине гонки.

Но проблемы с тормозами привели к тому, что лидер стал уязвимым и раздражительным. Несколько раз он повышал голос по радио на своего инженера, когда тот начинал говорить с пилотом в зонах торможения. На финальных кругах преимущество Ферстаппена сократилось до двух секунд, но позиции остались неизменными.

После сильного уик-энда Льюис подошел до обидного близко к первой с декабря 2021 года победе. Но вскоре выяснилось, что такой исход, возможно, был даже лучше – ибо иначе дисквалификация лишила бы его не второго, а первого места».

Немецкий таблоид Bild тоже уделил основное внимание тем событиям, что происходили уже после финиша гонки. «Он победил соперников и превзошел самого себя», – так автор начал свой материал о победе Макса в Остине – имея в виду, что гонщик Red Bull перебил собственный рекорд по количеству выигранных за сезон Гран При.

Рубрика любопытной статистики продолжается и после этого: «В 2022-м Ферстаппен заработал "всего" 454 очка, а сейчас их уже 466. Он собрал в нынешнем сезоне 90% всех зачетных баллов, которые теоретически были в розыгрыше». Как и многие другие, эта фраза для усиления эффекта была дополнена восклицательным знаком в конце.

Следом акцент переносится на исключение из протоколов Хэмилтона и Шарля Леклера. «Льюис привел Mercedes к финишу на втором месте, – гласит текст. – Леклер пересек линию финиша шестым. Но радость оказалась недолгой. Тревожный звонок прозвучал глубокой ночью по европейскому времени, спустя два с лишним часа после финиша. Представителей обеих команд вызвали в дирекцию гонки из-за сточенной планки под днищем. Затем был озвучен вердикт: дисквалификация. Очень обидное завершение».

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

«Ферстаппен завоевал 15-ю победу в сезоне», – во французской L'Equipe не стали выносить в заголовок тему дисквалификации, да и в тексте про нее не так много.

«Трехкратный чемпион продолжает выигрывать на (почти) каждом Гран При, даже если стартует где-то далеко от поула, – написал автор. – В этот раз Макс Ферстаппен начинал борьбу шестым после того, как из-за нескольких лишних сантиметров потерял поул в пятничной квалификации. Но в воскресенье он в третий раз подряд выиграл Гран При США и стал сильнейшим в 50-й раз за карьеру».

Главными соперниками фаворита в этот раз стали два британца. «На старте Макс действовал хладнокровно и увернулся от контакта с Льюисом Хэмилтоном в толчее первого поворота, – гласит отчет. – После этого он начал свой неспешный прорыв. В хорошо спланированной гонке Ферстаппен опередил двух своих главных соперников – Хэмилтона и Ландо Норриса – за счет пит-стопов (так в тексте – прим.ред.).

После этого ему требовалось просто доехать до финиша. Хэмилтон, который с самого начала американского Гран При демонстрировал свою лучшую форму, в концовке дал основания надеяться, что сможет победить. Но ему не хватило для этого всего нескольких кругов».

Как известно, в итоге усилия Льюиса оказались тщетными, и его исключили из протокола. По мнению L'Equipe, такой исход стал прежде всего следствием ошибки команды, избравшей неверные настройки. Так что при выставлении традиционных оценок Mercedes получила всего два балла из десяти.

«Ферстаппен – король Америки: он одержал 50-ю победу в Ф1», – наверное, в оригинале заголовок итальянской Gazzetta dello Sport звучит даже более пафосно, чем в переводе.

Издание обращает внимание своих читателей, что в Остине стать сильнейшим Максу было далеко не так просто, как обычно, из-за проблем с тормозами на его машине: «Ферстаппен и Red Bull продолжают доминировать, однако в этот раз гонка не стала ля голландского супер-чемпиона прогулкой в парке. Старт с шестой позиции вынудил его очень тщательно контролировать свои действия на первом отрезке дистанции. В этот момент казалось, что за победу сражаются Норрис и Хэмилтон».

Однако затем, как бывало уже не раз, Макс прорезал пелотон и уже к середине гонки взял под полный контроль развитие событий.

«В этот раз мы увидели, что Макс добивается успехов не только благодаря несомненному таланту. Свой вклад также вносят умелое тактическое планирование и отличная работа механиков на пит-стопах. Решение менять шины раньше соперников стало ключом к победе.

В McLaren вынужденно включились в эту игру, а в Mercedes решили подождать еще четыре круга. Эта задержка фактически стала роковой для Хэмилтона: вернувшись на трассу, британец обнаружил себя позади Макса. Это обстоятельство и предопределило все дальнейшие события».

Семикратный чемпион в минувшее воскресенье и правда подошел к победе так близко, как не был ни разу за два последних сезона. А потом представителей его команды вызвали к судьям…

Фото: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing