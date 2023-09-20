Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура

Едва ли кого-то удивит, что материал о гонке в итальянской Gazzetta dello Sport, буквально пропитан оптимизмом. «Шедевр от Сайнса!», – избрав такой заголовок, автор не смог остановиться и продолжил в тексте: «Шедевральное выступление Ferrari, ведомой Карлосом Сайнсом. Скудерия прервала рекордную серию Макса Ферстаппена и Red Bull.

На залитых светом прожекторов улицах Сингапура Карлос добился безупречной победы. Он ехал отлично во всех фазах гонки, в которую Red Bull словно не участвовала вовсе. Испанец сдерживал атаки McLaren и Mercedes, демонстрируя свой уровень».

Особый восторг вызвал финальный отрезок, когда Сайнс специально избрал такой темп, чтобы дать Ландо Норрису возможность использовать DRS и тем самым эффективнее обороняться от Джорджа Расселла.

«Невероятная смелость Сайнса позволила ему сделать так, чтобы Расселл не сумел легко обогнать Норриса, – сообщает нам автор. – Этот план прекрасно сработал: Джордж так и остался позади, а на последнем круге и вовсе допустил ошибку, уехав в стену. Шах и мат».

Что является редкостью для обычно очень строгой Gazzetta, сам Карлос удостоился серьезной похвалы: «Быстро, умно, умело. В эти выходные Сайнс буквально был усладой для глаз. А Ferrari наконец-то вновь стала сильнейшей – спустя 26 гонок после Австрии-2022».

«Супер-серия Ферстаппена прервалась!», – в немецком таблоиде Bild решили вынести в заголовок имя не победителя, а проигравшего. Отчет начинается с философского изречения: «Любой рано или поздно потерпит поражение».

Далее автор раскрывает эту мысль: «После 15 побед подряд, включая 14 в нынешнем чемпионате, Red Bull потерпела поражение в Сингапуре. Мечта о том, чтобы собрать сезон из одних побед, растаяла, а для Макса Ферстаппена рекордная серия остановилась на десяти победах кряду.

В этот раз голландец финишировал лишь пятым. А счастливым победителем в Сингапуре стал Карлос Сайнс из Ferrari».

Примечательно, что издание уделяет большое внимание неудаче Red Bull, взяв в качестве одного из подзаголовков «Крушение Титанов!» (с неизменный восклицательным знаком) – тогда как имя победителя во всем отчете можно отыскать всего однажды.

Заканчивается материал так: «Сражение в группе лидеров оставалось захватывающим до последних метров. Незадолго до финиша Расселл, который был в самой гуще этой группы, улетел в стену. Формула 1 тоже может быть интересной!».

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Ведущая французская спортивная газета L'Equipe построила свой репортаж в более традиционном стиле, выделив выступление Сайнса. «Пилоты на красных машинах доминировали по ходу всего уик-энда, начиная с тренировок, – гласит публикация. – Их преимущество подтвердилось в квалификации, но самое главное – и в гонке, которые весь сезон были ахиллесовой пятой команды.

Хотя этап на медленной городской трассе нельзя назвать простым для Скудерии, Карлос мастерски вел гонку на позиции лидера, демонстрируя на редкость умный подход в контроле за состоянием шин и отрыва от преследователей. Ferrari не допустила ошибок и выиграла в первой гонке нынешнего сезона, где у Red Bull не было обычного тотального преимущества».

В отличие от Bild, где сделали акцент на прорыв Макса и его обгоны, в L'Equipe почти не упоминали действующего чемпиона. Главной звездой отчета (как и самой гонки) стал Сайнс, которому поставили максимально возможные десять баллов. «Сложно найти в его выступлении какие-то огрехи, – говорится в пояснении. – В Сингапуре Карлос был безупречен. Кирпичик за кирпичиком он выстраивал свой уик-энд, который завершил второй победой в карьере.

При этом испанец избрал опасный подход. Он мог все проиграть – и в какой-то момент соперники из Mercedes едва не склонили чашу весов в свою пользу за счет рискованной тактики. Но грамотные действия Сайнса в концовке, когда он давал Норрису возможность задействовать DRS, стали образцом настоящего мастерства.

Во второй половине сезона именно Карлос выглядит лидером Ferrari».

«Карлос Сайнс принес Ferrari победу, переиграв с минимальным перевесом Ландо Норриса и прервав победную серию Red Bull», – в британском медиахолдинге Sky Sports все же нашли возможность включить в заголовок своего соотечественника.

И хотя в тексте и сказано, что испанец «ехал к финишу настолько медленно, насколько это только было возможно», в контексте отчета это служит похвалой.

«Сайнс лидировал с первых метров до клетчатого флага, – гласит публикация. – Он очень грамотно выстроил свою гонку и опередил Ландо Норриса всего на 0,812 секунды. Карлос помогал бывшему напарнику обороняться от пары Mercedes, оставляя тому возможность использовать подвижное крыло».

Совсем других слов заслужило у Sky выступление главных фаворитов сезона: «Рекордные серии побед Red Bull и Макса Ферстаппена оборвалась на 15 и десяти соответственно. Макс в итоге финишировал пятым.

Его команда предпочла начинать гонку на самых жестких шинах, надеясь переиграть соперников по ходу пит-стопов. Но эти планы разрушил выезд автомобиля безопасности из-за аварии Логана Сарджента.

После рестарта оба гонщика RBR начали быстро терять позиции, а проведя собственные пит-стопов и получив резину Medium, вновь стали отыгрываться».

Впрочем, как отмечает автор в конце, глобально в Формуле 1 ничего не изменилось. Red Bull Racing может официально оформить победу в Кубке конструкторов уже в ближайший уик-энд в Японии.

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari Фото: Ferrari