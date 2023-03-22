Что мировые СМИ написали о Гран При Саудовской Аравии
Медиа разных стран попытались составить свое резюме гонки в Джидде, которая запомнилась прежде всего не борьбой за победу, а конфузом с подиумом Алонсо
«Лишь один человек смог противостоять мега-прорыву Ферстаппена», – такое название выбрали для своего материала о гонке в немецкой Bild. Не менее сочным выглядит и подзаголовок: «Кто сможет остановить Макса?».
В отчете говорится: «Если в Бахрейне Ферстаппен финишировал впереди Переса, то на этот раз линию финиша раньше пересек мексиканец. Однако ему не удалось выйти в лидеры общего зачета, так как на последних метрах Макс показал лучшее время круга, благодаря чему получил бонусное очко и остался на первой строчке».
По мнению издания, именно голландец стал в Джидде гонщиком дня: «После проблем с мотором в квалификации Ферстаппен начинал гонку 15-м и смог быстро отыграться. Хотя сам старт получился у него не самым успешным, уже к 24-му кругу гонщик поднялся в тройку лидеров, а спустя круг – ровно на середине дистанции – был вторым. Хотя, конечно, дирекция гонки немножко помогла ему.
Возможность сменить шины без потери времени [из-за выезда машины безопасности] позволила Максу отыграть несколько позиций. После этого борьба за победу превратилась во внутрикомандную дуэль».
«Red Bull на другой планете», – сообщила своим читателям Gazzetta dello Sport традиционным шрифтом шоколадного цвета.
«В Саудовской Аравии команда вновь доказала, что Серхио Перес и Макс Ферстаппен соревнуются лишь между собой, – написал автор. – В этот раз Макс стартовал 15-м, но уже к середине гонки был вторым». При этом Gazzetta прямо признает: «Перес в этот раз провел отличную гонку».
«Даже технические проблемы не смогли сдержать Red Bull, – продолжается отчет. – Команда остается в собственном классе. Если соперники в самые короткие сроки не придумают что-нибудь, результат оставшихся гонок этого сезона можно считать предрешенными.
Как Джордж Расселл сказал еще в Бахрейне, Red Bull в состоянии выиграть их все. Даже в Джидде, на быстрой трассе с малым износом шин, никто и близко не подобрался к возможностям RB19. Сложно вообразить, что на других этапах, где нагрузка на резину будет больше, кто-то сумеет навязать борьбу "синим ракетам"».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
«Перес подтвердил славу специалиста по городским трассам, – отметили в отчете британского медиахолдинга Sky. – Он действительно впечатлил, не подпустив стремительного Макса, который прорвался с 15-го места, и обеспечив дубль Red Bull.
Технические проблемы в квалификации почти не оставили Ферстаппену надежд на общую победу. Но после того, как с помощью машины безопасности гонщик поднялся на второе место, его шансы ощутимо выросли: до напарника осталось всего шесть секунд, а впереди была еще половина гонки.
Весь уик-энд складывалось впечатление, что Ферстаппен чуть быстрее Переса. Но в этот раз Серхио смог сохранить отрыв. Правда, его скорости не хватило для лучшего круга в концовке гонки, из-за чего мексиканский гонщик остался в общем зачете.
Но в целом победителя гонки упрекнуть не в чем: за два первых сезона в одной команде с Максом он одержал всего три победы, но в этот раз смотрелся очень уверенно. Ну а Red Bull добилась второго дубля из двух возможных».
Наконец, лидер французской спортивной прессы L’Équipe нашла для Red Bull образ «двухголового монстра». «Теперь все должны бояться этой команды, – пишет автор. – За два года они смогли перевернуть мир гонок с ног на голову, уничтожив старые порядки. От них просто ничего не осталось – лишь крохи, из которых Mercedes пытается воссоздать свою суперсилу, пока Ferrari продолжает выстраивать новую команду».
Описание самой гонки не сильно отличалось от публикаций других медиа: «Несмотря на скверный старт, Серхио Пересу удалось взять реванш за прошлый год, когда он не смог превратить поул Джидды в победу.
Для Макса Ферстаппена гонка оказалась слишком короткой, чтобы атаковать напарника в споре за первую позицию. А преимущество Red Bull над соперниками говорит само за себя – как в протоколе гонки, так и в протоколе Кубка конструкторов».
Сейчас команда из Милтон-Кинса заработала 87 очков, тогда как в активе преследующих ее Aston Martin и Mercedes – всего по 38.
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