Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов

«Макс Ферстаппен выиграл дождевую гонку и повторил рекорд Себастьяна Феттеля – девять побед подряд», – начал свой отчет автор британского холдинга Sky Sports, выделив главную тему прошедших выходных. Он развил свою мысль: «Пилот Red Bull справился в домашней гонке с проливным дождем и сравнялся с достижением Феттеля 2013 года, причем выступая за ту же самую команду».

Главные события этапа в Зандфорте описаны так: «В субботу Ферстаппен завоевал поул на подсыхающей трассе, но в гонке быстро утратил лидерство. Дождь начался на первом круге и радикально перемешал пелотон. Условия на трассе больше подходили промежуточным шинам, хотя стартовали все за сликах.

Перес стал одним из семерых пилотов, кто свернул на пит-лейн на первом же круге – и вскоре захватил лидерство. Ферстаппен сменил резину на круг позже, после чего оказался 13-м, но быстро пробился на второе место.

По мере того, как асфальт подсыхал, Макс вернулся вперед: он провел пит-стоп на 11-м круге, в этот раз раньше Переса. После этого перед голландцем открылась прямая дорога к победе – но за 12 кругов до финиша на трассу обрушился новый ливень».

После череды ошибок, аварии Чжоу Гуаньюя в первом повороте, красных флагов и получасовой паузы борьба продолжилась. «Ферстаппен спокойно контролировал события на рестарте с хода и стал отрываться от преследующего его Алонсо – за пять оставшихся кругов он уехал почти на четыре секунды. Доминирование гонщика, привычное в нынешнем сезоне, выглядело еще более уверенным на фоне сложных условий. Он вновь продемонстрировал впечатляющее хладнокровие».

В немецком Bild отчет вышел с предсказуемым заголовком: «Ферстаппен повторил рекорд Феттеля» – и подзаголовком «Проиграет ли он вообще хоть когда-то?».

В тексте можно увидеть комплименты лидеру сезона: «Макс выиграл домашнюю гонку в условиях природного хаоса. Дождь, солнце, дождь, солнце. Но переменчивая погода не помешала чемпиону мира стать сильнейшим, он одержал уверенную победу. Red Bull ликует».

Для гонки автор отчета нашел такие слова: «В 15:00 по местному времени, когда взревели моторы 20 машин, начали падать первые капли дождя. Тактическая битва десяти команд началась практически без промедления, и одной из главных проигравших в ней оказалась Mercedes».

Подводя итоги, он продолжает: «Победителем – в который уже раз – стал Макс Ферстаппен. Для голландца это 11-й успех в 13 этапах сезона, причем девять последних раз он выиграл подряд – это рекорд. Только одному гонщику прежде удавалось подобное: Себастьян Феттель сделал это в 2013-м».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

«Ферстаппен неудержим на голландском Гран При», – сообщает нам в заголовке Gazzetta dello Sport. Дальше ведущая спортивная газета Италии пишет: «Только плохая погода смогла остановить его движение к победе. Но когда дождь кончился, и облака расступились, все продолжилось в привычном ключе. Этап в Зандфорте тоже закончился в пользу Макса, который на глазах своих болельщиков стал сильнейшим в девятый раз подряд.

Уже в Монце он может стать первым пилотом в истории Ф1, который выиграл десять гонок кряду. Отличное достижение для гонщика и его команды, которые не просто быстрее всех, но и знают, как выступать практически без ошибок».

Дальше автор констатирует: «Борьба в чемпионате была бы куда более непредсказуемой без явного лидера, Ферстаппена. Подиум прошедшей гонки лишний раз доказал это. Следом за Максом финишировал вовсе не Серхио Перес, у которого была такая же машина, а нестареющий Фернандо Алонсо на возродившейся Aston Martin. Тройку дополнил боец Пьер Гасли.

Но впереди все равно был Ферстаппен. Ни одной ошибки, заслуженная победа».

Гонщик получил от Gazzetta максимально возможные десять баллов с коротким пояснением: «робот-победитель».

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Наконец, французская L’Equipe предсказуемо уделила на своих страницах значительное место успеху своего соотечественника Гасли – но лишь после неизбежных слов о Максе и его рекорде.

«Стать сильнейшим в домашней гонке, когда погодные условия постоянно меняются, могут только люди со стальными нервами, – гласит текст. – И с этим у двукратного чемпиона мира все в полном порядке. Несмотря на дождь после старта, из-за которого он упустил лидерство, и куда более серьезный ливень ближе к финишу, лидер сезона выдал очередное впечатляющее выступление».

Несмотря на это, Макс заработал лишь девять баллов. Объясняется это так: «Он продолжает свой рекордный сезон и уже сравнялся с достижением Феттеля по числу побед подряд. Для этого Ферстаппену пришлось серьезно потрудиться, но у него был важный козырь – быстрейшая машина в пелотоне.

После старта гонки он на круг дольше, чем нужно, оставался на сликах, из-за чего потерял лидерство. Но ему удалось быстро догнать Серхио Переса, проехав несколько отличных кругов подряд. Более ранний второй пит-стоп окончательно снял все вопросы. Не отвлекаясь на новый дождь, Макс удержался в лидерах и третий год подряд стал сильнейшим на домашней трассе».

Подиум: Фернандо Алонсо, Aston Martin, второе место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Red Bull Content Pool