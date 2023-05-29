Что мировые СМИ написали о Гран При Монако

Крупнейшая спортивная газета Италии на своих розовых страницах высказала мысль, что Максу удалось выиграть дважды за один день.

«В Монако прошли два Гран При, – написала Gazzetta dello Sport. – Один прошел в сухих условиях, второй – под дождем. Но в обоих доминировал один и тот же пилот, Макс Ферстаппен. Он ехал очень здорово, смог не разбить машину на скользком асфальте с началом дождя, а команда Red Bull действовала грамотно и хладнокровно в тактическом плане.

Их дуэт на настоящий момент является сильнейшим в Ф1, и в сложных ситуациях это проявляется особенно наглядно».

Разумеется, Gazzetta не могла оставить без внимания очередное блеклое выступление своих соотечественников из Ferrari.

«Свой пит-стоп для перехода на промежуточные шины они провели позже всех соперников, – говорится в отчете. – Это промедление дорого стоило команде.

Стоит отметить, что дождь полил по-настоящему сильно как раз в тот момент, когда все остальные уже провели свои пит-стопы, а Карлос Сайнс с Шарлем Леклером еще оставались на сликах. Это дополнительно помешало Ferrari, которая получила еще одну сложную гонку».

«Ферстаппен победил на скользкой вечеринке в Монако», – так можно перевести заголовок в немецком таблоиде Bild. Разумеется, автор делает отсылку к множеству пилотских ошибок и скользящих по мокрой трассе машин, которые зрители увидели в воскресенье.

«Даже на старте, который является лучшим моментом для обгонов на узкой городской трассе, никто – в том числе занимавший второе место на решетке Фернандо Алонсо – не смог угрожать Максу, – написал автор. – А в дальнейшем гонка вообще не потребовала от Ферстаппена никакого напряжения. Проще не бывает».

Единственным опасным для действующего чемпиона моментом издание называет начало дождя, когда Aston Martin провела своему лидеру пит-стоп в самый оптимальный момент, но поставила слики: «Эта ошибка могла стоить Алонсо победы. С единственным пит-стопом он имел возможность после остановок на пит-лейне оказаться впереди Ферстаппена».

Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing, второе место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Red Bull Content Pool

В отчете британского холдинга Sky Sports явно можно уловить лирические нотки.

«Когда до финиша еще оставалась треть дистанции, внезапно полил дождь, сделавший ситуацию очень опасной, – сказано в отчете. – Но Ферстаппен действовал крайне хладнокровно и продемонстрировал на мокрой трассе свои лучшие качества. К клетчатому флагу он довел превосходство почти до 28 секунд».

В преддверии уик-энда в княжестве звучали предположения, что на медленной кочковатой трассе Red Bull растеряет свое обычное преимущество.

«Эти ожидания не оправдались, – отметил автор публикации. – Макс быстро уехал от Алонсо.

Возможно, после начала дождя голландец чересчур рисковал, когда в этом не было особой необходимости. Из-за этого его Red Bull срывало в скольжения, но даже после контактов с барьерами Макс продолжал мчаться к линии горизонта».

В заключении сделан следующий вывод: «Никто не может сказать, как долго продлится победная серия Ферстаппена. Он одержал свою четвертую победу в сезоне на трассе, которая как ни одна другая в календаре подходит его напарнику Серхио Пересу».

Редакционную статью во французской L'Equipe писал сам главный редактор газеты. Он нашел такие слова для описания событий в Монако: «Даже дождь не смог лишить Макса Ферстаппена контроля над событиями на городской трассе».

И хотя сама гонка названа в публикации «долгой и монотонной», выступлению лидера Red Bull нашлись совсем другие эпитеты.

«Макс хорошо стартовал, без проблем удержал Алонсо позади и немедленно начал увеличивать отрыв, – находим мы в отчете. – На протяжении всей дистанции он хладнокровно оставался первым, что бы ни происходило вокруг. В итоге его преимущество достигло 20 с лишним секунд».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Red Bull Content Pool