Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

«Макс Ферстаппен одержал рекордную 16-ю победу в сезоне, опередив Льюиса Хэмилтона», – по такому заголовку проще простого узнать британский холдинг Sky Sports.

В прошлом году голландец поднял планку до 15 Гран При, выигранных в одном чемпионате, но это достижение продержалось недолго. За три этапа до конца нынешнего сезона Макс уже добился большего и сейчас у него есть прекрасный шанс еще не раз перекрыть собственный рекорд.

«Он заложил фундамент успеха отличным стартом, оставив позади обладателя поула Шарля Леклера и другого пилота Ferrari Карлоса Сайнса на критически важном разгоне к первому повороту, – гласит отчет. – Уникальная особенность трассы братьев Родригес в том, что обгонять на дистанции здесь очень сложно».

О событиях в первом повороте рассказано так: «К сожалению для Серхио Переса и тысяч его поклонников, обеспечивших невероятную атмосферу по ходу уик-энда, места для трех машин на входе не хватило».

После того, как Макс захватил лидерство, и с судьбой победы все стало ясно, главной интригой гонки стала борьба Льюиса Хэмилтона с Шарлем Леклером за второе место: «Пилот Ferrari защищался отчаянно и держался впереди так долго, как только было возможно. Но в итоге Льюис все же добился своего благодаря смелому маневру на входе в первый поворот.

У поклонников Леклера оставалась надежда, что резина Medium у его соперника начнет сдавать ближе к финишу, тогда как Hard на Ferrari выдержит и позволит отыграться. Но семикратный чемпион не испытал видимых проблем. Более того, под клетчатым флагом он показал лучшее время круга в гонке».

«Ферстаппен выиграл в Мексике и сравнялся по числу побед в Ф1 с Простом», – в итальянской La Gazzetta dello Sport использовали для заголовка популярную в нынешнем сезоне тему статистических рекордов.

«Только трое великих гонщиков пока опережают его: это Себастьян Феттель (53 победы), Михаэль Шумахер (91) и Льюис Хэмилтон (103). И голландец с полным правом входит в их компанию», – продолжает автор.

О гонке он рассказывает так: «Надежды Ferrari на успех рассеялись с первых метров, а с дальнейшим развитием событий – красными флагами и двумя сменами шин – Ферстаппен справился с обезоруживающим превосходством».

Остановка гонки после аварии Кевина Магнуссена могла осложнить Максу гонку, но этого не случилось. Gazzetta пишет: «Никаких проблем не возникло, чемпион мира вновь не разочаровал. При рестарте с поула он продемонстрировал столь же высокую скорость, как и на первой части дистанции.

Победа пришла легко, а его скорость на шинах Hard была намного выше, чем у всех соперников».

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Немецкий таблоид Bild, вынеся в заголовок «хаотичную гонку в Мексике», так описывает события на трассе братьев Родригес: «Победитель остался прежним – сразу после старта все, кроме Макса Ферстаппена, могли распрощаться к надеждами побывать на вершине подиума. Чемпион на огромной скорости промчался мимо пары Ferrari».

После этого автор переходит к описанию самых ярких моментов воскресенья. Началось все с аварии в первом повороте.

«Механики пробовали отремонтировать машину Переса, но повреждения оказались слишком значительными, – пишет немецкий автор. – Ему пришлось выбраться из кокпита, с досадой стукнув по рулю. Для кумира трибун исход получился горьким».

После этого внимания заслужила авария Магнуссена, спрессовавшая пелотон и сыгравшая на руку Льюису Хэмилтон: «На 40-м круге британец провел обгон и стал главным преследователем Ферстаппена. Но голландский пилот легко выиграл – это его 51-я победа в карьере, позволившая сравняться с Аленом Простом».

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Наконец, крупнейшая французская спортивная газета L'Equipe назвала мексиканский Гран При отражением всего нынешнего сезона.

«Ферстаппен выдал еще одно первоклассное выступление за рулем Red Bull, – сказано в материале. – В воскресенье он добился уже 16-й победы в сезоне, который проходит при его полном доминировании. Это очень серьезное достижение и по общему числу выиграных Гран При, всего трем гонщикам за всю историю спорта удавалось добиться большего».

Ближайшим преследователем Макса вторую гонку подряд остается Льюис Хэмилтон: «До этапа он отставал от Серхио Переса в общем зачете на 39 очков, но после финиша отрыв разом сократился до 20».

Как отмечает L'Equipe, такой исход борьбы за второе место в значительной степени стал следствием красных флагов, который сорвали тактические планы Скудерии провести гонку с единственным пит-стопом.

«Остановка борьбы [из-за аварии Магнуссена] не только позволила Максу "бесплатно" поставить свежий комплект шин, но сорвала тактические планы Ferrari, гонщики которой на более длинном первом отрезке старательно экономили ресурс своих сликов».