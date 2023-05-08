Что мировые СМИ написали о Гран При Майами
Гонка во Флориде пошла под знаком дуэли двух гонщиков Red Bull. Неудивительно, что именно о ней рассуждали в своих публикациях ведущие медиа
После столь убедительной демонстрации силы, какую поклонники Формулы 1 увидели в исполнении Макса Ферстаппена в Майами, сложно было ожидать большого разнообразия в точках зрения репортеров.
Итальянская Gazzetta dello Sport написала прямо: «Просто монстр. 38-я победа Макса в Ф1 стала одной из лучших в его карьере, если не самой лучшей. Она навсегда останется в памяти болельщиков. И далеко не только потому, что пилот одержал ее с девятой позиции на решетке.
Макс стал звездой шоу благодаря тому, как он работал с шинами Hard, начиная с самого старта.
После быстрого прорыва через пелотон гонщик начал поединок со своим напарником Серхио Переса. На 21-м круге тому пришлось ехать за новой резиной. Ферстаппен смог отложить свой визит в боксы до 46-го круга, при этом он не подпустил мексиканца ближе 17 секунд.
Вопреки любой логике. Вопреки законам физики. Никто не смог понять, как ему это удалось – но он это сделал. После пит-стопа Макса до Переса осталось всего две секунды.
Голландец не просто переиграл напарника. Он его в каком-то смысле унизил».
Следом автор делает вывод: «Это был ключевой момент всего чемпионата. Red Bull добилась своего, завоевав четвертый дубль за пять гонок. Но форма супер-Макса стала ударом по самоуверенности Переса. И еще, возможно, по надеждам Liberty Media, где очень рассчитывали на борьбу за титул. Позади пять гонок – а с титулом уже все понятно».
«Зрелищный прорыв в исполнении Ферстаппена», – незамысловато подошли к выбору заголовка в немецкой Bild. Всевозможные звезды в паддоке, возвращение Фернандо Алонсо на подиум и настоящий залив с водой, построенный внутри трассы – все отошло на второй план на фоне воскресного шоу Макса.
«Действующий чемпион мира стартовал только девятым, но был просто неудержим, – написал автор. – Потеряв еще одну позицию на первых метрах, затем "Безумный Макс" включил турбо-режим. Спустя 15 кругов он уже был в зоне подиума».
Звездным моментом этого прорыва в отчете назван двойной обгон Шарля Леклера с Кевином Магнуссеном. Затем пришла очередь описывать дуэль с Пересом: «У мексиканца рано начались проблемы с износом резины, он ехал все медленнее и медленнее – тогда как чемпион был все быстрее и быстрее. За десять кругов до финиша стало ясно, что все решится в реальной дуэли на трассе. А еще спустя круг мексиканец остался позади».
Серхио Перес, Red Bull RB19, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
Материал британского холдинга Sky также не получилось сделать особенно оригинальным: «В воскресенье Макс выступал в собственной лиге – как, собственно, и до этого по ходу уик-энда. Гонка в его исполнении вышла безупречной. Он избежал неприятностей на первых кругах, затем пробел блестящий двойной обгон Магнуссена с Леклером, после чего просто проехал мимо Расселла, Гасли, Сайнса и Алонсо.
К 15-му кругу Ферстаппен был уже вторым. Но даже важнее, что он находился всего в четырех секундах от Переса».
Далее в публикации говорится: «Было понятно, что Макс просто быстрее Переса по ходу всего уик-энда. И от решения команды разделить тактические схемы выиграл именно он. [После пит-стопа Ферстаппена] Серхио был беспомощен. Несмотря на его самые отчаянные усилия, Макс вышел вперед в первом повороте 48-го круга и скрылся за горизонтом».
Стоит отметить и вывод: «Две победы в Баку убедили Переса, что ему по силам сражаться с напарником за титул по ходу всего чемпионата. Но форма Ферстаппена в воскресенье недвусмысленно напомнила, кто является первым пилотом в Red Bull».
Наконец, французская L’Equipe также не пожалела эпитетов в превосходной форме, описывая выступления 25-летнего пилота.
«Победитель стал автором главного шоу дня, – гласит материал. – Всем остальным, включая партнера по команде, остались лишь крошки с его стола. Использовав другую тактику, двукратный чемпион показал отличную скорость. Он регулярно обновлял рекордное время круга и просто уехал от напарника».
Несмотря на все это, Макс получил за свое выступление только девять баллов из десяти возможных. За что сняли десятый, из пояснительного текста понять невозможно: «Пока лишь ему удается побеждать в Майами. В этот уик-энд Макс продемонстрировал свои лучшие качества. Он был аккуратен после старта, чтобы не повредить машину, а затем оставался недосягаем до самого финиша благодаря невероятному темпу на шинах Hard.
Гонщик блеснул в эпизоде с двойным обгоном Магнуссена и Леклера, а в конце четко выполнил тактический план и обогнал Серхио Переса в споре за победу. Шансов что-то противопоставить у мексиканца не было».
Носовые обтекатели машин Макса Ферстаппена, Red Bull RB19, и Серхио Переса, Red Bull RB19, в закрытом парке
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
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