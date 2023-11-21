Что мировые СМИ написали о Гран При Лас-Вегаса

Даже несмотря на нарушение правил в первом повороте, Макс Ферстаппен получил от Gazzetta dello Sport почти максимальные 9,5 баллов за выступление в Неваде.

«Он вновь выглядел сильнее всех, – говорится в пояснении к оценке. – И победил, несмотря на штраф и повреждение переднего крыла. Гонщик Red Bull в очередной раз подтвердил свое превосходство, добившись нового успеха в Штатах».

Также газета отмечает креативный подход команды к оформлению комбинезона своего лидера: «Они нарядили его Элвисом. И в точности как Элвис, он занял центральное место на сцене. Только Макс мог стать главным героем шоу в Лас-Вегасе под названием Гран При.

Для Супер-Макса это уже 18-я победа в сезоне и 53-я в карьере. Это значит, что гонщик сравнятся с Себастьяном Феттелем в историческом рейтинге. Выше него теперь лишь Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер. Недостижимые величины? Кто знает…».

События гонки в отчете описаны так: «В воскресенье (так в материале – прим.ред.) Ферстаппен вытеснил Леклера с трассы, за что ему присудили пять штрафных секунд. Но даже после всех успехов этого сезона Макс не пресытился победами. Не смог его остановить и контакт с Расселлом, в результате которого оказалось повреждено переднее крыло.

Леклер, проводивший гонку с одной сменой шин, не смог сопротивляться чемпиону, который получил на втором пит-стопе свежий комплект».

Однако обычно очень строгая Gazzetta на этот раз нашла хорошие слова и для своих земляков из Скудерии.

«Ferrari была сильна по ходу первого отрезка на резине Medium, – сказано в отчете. – SF-23 ехала так здорово, что на 16-м круге Леклер даже сумел обогнать Ферстаппена. Затем машина безопасности сыграла на руку Red Bull и помешала Скудерии, но это гонки.

Так как Сайнс заработал очки за шестое место, Ferrari теперь уступает Mercedes всего четыре балла в Кубке конструкторов. Это обещает отличный финал в Абу-Даби на этой неделе».

Конечно же, не была забыта и история с крышкой дренажного люка: «Низший балл в этот раз получает регламент Ф1, на основании которого Карлос Сайнс получил несправедливое наказание».

«Ферстаппен выиграл триллер в Лас-Вегасе, Леклер увел второе место у Переса», – сообщает нам в заголовке своего материала британский холдинг Sky Sports.

События на трассе описаны так: «Макс прошел через штраф и столкновение с Расселлом и выиграл хаотичную гонку, придав возвращению Формулы 1 в Лас-Вегас захватывающий сюжет. Шарль Леклер не позволил Red Bull добиться победного дубля после того, как два выезда машины безопасности жестоко ударили по его собственным шансам стать сильнейшим».

Следует признать, что первая нейтрализация, которая потребовалась после аварии Ландо Норриса на третьем круге, не особенно помешала монегаску. А вот вторая на середине дистанции и впрямь серьезно нарушила их с Ferrari тактические планы.

«Леклер выглядел фаворитом, – продолжает Sky. – Он смог создать отрыв от Ферстаппена, которого наказали пятисекундным штрафом. Но Макс провел [второй] пит-стоп в момент выезда машины безопасности, смог прорваться через пелотон на свежих шинах и обогнал Леклера за 13 кругов до финиша».

Автор пишет: «Способность Ферстаппена обогнать любого, кто оказывается на его пути, стала весомым фактором выдающегося сезона в исполнении голландца. Но в этот раз – как, пожалуй, еще никогда в сезоне-2023 – пилоту потребовалось именно мастерство, в котором он постоянно прогрессирует».

Положительную оценку своим выступлением заслужил и серебряный призер Гран При: «Решение оставаться на трассе [после выезда машины безопасности на середине гонки] оказалось для Шарля ошибкой. Свежие шины в итоге обеспечили Ферстаппену преимущество.

Гонщик Ferrari в 12-й раз подряд не смог конвертировать поул в победу. Но с учетом всех обстоятельств второе место стало для него наградой по итогам очень сильного уик-энда».

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Повреждения переднего антикрыла на Red Bull RB19 Макса Ферстаппена

«Формула 1 устроила мега-зрелище, пока Германия спала», – по такому заголовку сложно не узнать немецкий таблоид Bild. По его мнению, прошедший этап стал большим успехом для Больших Призов.

«Макс Ферстаппен выиграл Гран При Лас-Вегаса в Неваде, – сказано в публикации. – Для звезды Red Bull это 18-я победа за 21 уик-энд. Но гонка в этот раз вовсе не была скучной, даже наоборот. Этап в Городе Грехов изначально должен был стать одним из главных событий сезона – и не обманул ожиданий.

Поначалу казалось, что после первого поворота Макс легко уедет к победе. Но в борьбе он вытеснил с трассы соперника на алой машине, за что получил пять секунд штрафа. Но даже без него вышло так, что трехкратный чемпион мира уступил лидерство Леклеру. И вот тогда шоу началось по-настоящему!

Мы увидели перестановки в споре за лидерство – в Ф1 уже давным-давно не было чего-то похожего. В итоге, правда, не вершине подиума стоял тот же гонщик, что и всегда, но главным победителем этого Гран При, несомненно, стала вся Формула 1».

Крупнейшая французская спортивная газета L'Equipe назвала главными героями прошедшего уик-энда не только Ферстаппена с Леклером, но и своего соотечественника Эстебана Окона – тот стартовал с 16-й позиции, но к финишу прорвался до четвертой. Пилот Alpine получил оценку в восемь баллов из десяти возможных.

Возвращаясь к главным событиям, L'Equipe пишет: «После Майами и Остина Формула 1 в третий раз приехала в США. Гонка в Лас-Вегасе в итоге стала большим шоу, которое началось в первом повороте и продолжалось до финального круга.

В дебюте Ферстаппен вытеснил Леклера с трассы и захватил лидерство. Это был грубоватый маневр, за который гонщику вскоре присудили пять штрафных секунд. Но после перехода на шины Hard Red Bull поехала гораздо лучше, чем до этого на Medium».

Подводя итоги уик-энда, автор отмечает: «Первый Гран При на бульваре Стрип успешно достиг своих целей. Несмотря на сложное начало этапа, затем гоночное шоу получилось очень достойным. Но даже после непривычно серьезного сопротивления сильнейшим вновь стал Макс Ферстаппен».