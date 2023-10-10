Что мировые СМИ написали о Гран При Катара

Как несложно догадаться, британский медиахолдинг Sky Sports вынес в заголовок своего отчета столкновение Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом в первом повороте воскресной гонки – и лишь после этого добавил победу Макса.

«Гарантировав себе третий титул по итогам субботнего спринта на "Лосиале", днем позже Ферстаппен хладнокровно справился со внезапно введенными шинными правилами, – получает развитие эта мысль в отчете. – Он легко выиграл с поула, тогда как соперники тоже дали повод говорить о себе, хоть и совсем по другому поводу».

Пока Льюис брел к гаражам Mercedes, оставив машину в гравии, а Джордж Расселл прорывался через пелотон, новоиспеченный чемпион ехал к победе, не привлекая особого внимания.

«Макс выиграл в 14-й раз в сезоне, – сказано в материале. – Это всего на одну победу меньше его же рекорда по числу побед за год, а провести осталось еще пять Гран При. Red Bull уже гарантировала себе Кубок конструкторов и стала сильнейшей в 16 гонках из 17 возможных».

И ожидать, что эта серия не продолжится, сейчас могут лишь отчаянные оптимисты.

Немецкий таблоид Bild наконец-то получил повод для излюбленного заголовка с множеством восклицательных знаков: «Из-за Хэмилтона Mercedes потерпела фиаско!!!».

Репортаж начинается так: «Гонка едва стартовала, как все оказалось кончено… Для пилота Mercedes борьба вместо запланированных 300 километров продолжалась всего 300 метров. Льюис стартовал на более мягких и более быстрых сликах – и сразу же поравнялся с Джорджем Расселлом. Что примечательно, чемпион мира попробовал атаковать напарника по внешнему радиусу.

Но Расселл, опасаясь влететь в заднее крыло машины Ферстаппена, был вынужден взять левее – что привело к удару! К этому времени Льюис уже был чуть впереди товарища по команде, и тот, изменив траекторию, стукнул передним левым колесом в заднее правое машины Хэмилтона. Семикратный чемпион улетел в гравий, а сам Джордж смог продолжить гонку, но после пит-стопа оказался самым последним».

Про Макса в дальнейшем рассказа нет ни слова. Он вновь появляется лишь в самом последнем абзаце: «Только одного человека не интересовал весь происходящий позади хаос –Ферстаппена! Звездный гонщик Red Bull, успешно завоевав днем ранее третий подряд титул, лидировал от старта и до финиша, не ощущая никаких опасности со стороны преследователей».

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Red Bull Content Pool

Французская L'Equipe уделила Ферстаппену чуть больше внимания. «Спустя 24 часа после завоевания титула Макс подтвердил свою скорость в воскресной гонке. Главными факторами в ней стали пределы использования для шин, установленные Pirelli – а также пределы трассы. Но большое количество пит-стопов и штрафов никак не повлияло на лидера Red Bull и не помешало ему одержать 14-ю победу в 17 гонках», – гласит публикация.

Дальше читаем: «Ферстаппен заслужил титул и доминировал в главной гонке Гран При Катара. Все 57 кругов дистанции он проехал с видимой легкостью, уступив лидерство только по ходу первой волны пит-стопов, да и то на один круг.

Он не нарушал пределов трассы и уложился в установленные Pirelli ограничения по продолжительности отрезков. Ничто не могло сдержать Макса на пути к победе».

Интересно, что традиционном разделе с оценками за уик-энд в этот раз у L'Equipe обнаружилась трасса «Лосаил». Она получившая двойку в коротким комментарием: «Так как вызывала только раздражение».

У итальянцев из Gazzetta dello Sport собственные приоритеты. Рассказ о событиях в Катаре озаглавлен: «Ферстаппен отпраздновал титул 14-й победой в сезоне, у Ferrari все сложно».

«Самый впечатляющий аспект уик-энда в исполнении Макса даже не в том, что он стал чемпионом, – пишет автор. – И даже не победа в Гран При. Больше всего поражает, как легко он добивается своих целей в ситуации, когда у всех соперников возникают серьезные сложности. Те страдали от жары и вынуждены были открывать на прямых визоры, чтобы вдохнуть более прохладного воздуха, а также убирали руки с руля. Некоторые и вовсе теряли сознание и вели гонку в скверном самочувствии.

Голландец же как робот следовал от поворота к повороту, не допустив при этом ни единого выезда за белую линию. На предпоследнем круге он еще и забрал бонус за лучшее время. Просто монстр!».

После подробного описания всевозможных проблем, с которыми столкнулись по ходу уик-энда Pirelli, Mercedes и Ferrari, отчет продолжается: «Гонка прошла при доминировании Ферстаппена. Он контролировал развитие событий и исключил любой риск. Если говорить кратко, Макс преподал мастер-класс и доказал, что более чем когда-либо заслуживает звания профессора и правителя Ф1.

Спорту придется очень постараться, чтобы найти ему достойного соперника. Ну а у самого гонщика есть еще пять Гран При, чтобы продолжать празднования».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Red Bull Content Pool