Что мировые СМИ написали о Гран При Канады
Гонка в Монреале вновь обошлась без борьбы за победу – в третий раз кряду Макс Ферстаппен уехал от соперников с поула и лидировал до самого финиша. Потому авторам публикаций в ведущих медиа пришлось проявить изобретательность
«Макс улетел вперед, и прежним чемпионам Фернандо Алонсо и Льюису Хэмилтону оставалось лишь наблюдать, как он сравнялся с Айртоном Сенной по количеству побед в Ф1», – первое же предложение в итальянской Gazzetta dello Sport неплохо описывает все полтора воскресных часа на трассе Жиля Вильнева.
«Голландский чемпион мира стартовал с поула и вновь лидировал с первого до последнего круга, – продолжил автор. – Он не позволил переиграть себя и уехал от соперников из Aston Martin и Mercedes, несмотря на их девять титулов на двоих».
За этим следует анализ ситуации в чемпионате, где никакой интриги не просматривается «Титул уже практически в руках у Ферстаппена, в исполнении которого каждое сражение с соперниками выглядит легкой прогулкой».
Разумеется, в отчете нашлось и место для оценки выступления главной национальной команды, Ferrari: «Наконец-то SF-23 показала себя конкурентоспособной на обоих составах резины – это, несомненно, самая важная новость для инженеров в Маранелло.
Пока Скудерия претендует только не на победу, а лишь на подиум. Но возвращение реального гоночного темпа дарит серьезную надежду».
«Юбилейная победа в Канаде: Ферстаппен сравнялся с Сенной». Немецкий таблоид Bild пошел по самому простому пути и не стал изобретать для заголовка несуществующую сенсацию.
Вышло так, что на один Гран При выпали сразу несколько значимых статистических достижений: 41-й успех самого Макса, позволивший ему догнать в исторической летописи бразильского Волшебника, 100-й для Red Bull Racing, да еще и девятый подряд (считая концовку чемпионата-22) – это повторение максимально долгой серии команды.
«Red Bull достигла исторического рубежа, – читаем мы в отчете. – При этом австрийская команда продолжает движение к другому знаковому достижению: безупречному сезону без единого поражения».
При этом, как и можно было ожидать, выступление Макса описано предельно сухо: «Он завоевал поул, а затем не встретил проблем на пути к победе».
Также в Bild отметили своего соотечественника Нико Хюлькенберга, который блеснул в квалификации, но не проявил себя в гонке.
«Ему не повезло в воскресенье, – считает автор. – Машина безопасности выехала на трасу сразу после того, как Нико провел свой пит-стоп. Соперники смогли получить свежие шины по сути бесплатно, тогда как Хюльки потерял время на пит-лейне».
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, обладатель поула, Нико Хюлькенберг, Haas, второе место
Фото: Red Bull Content Pool
Ведущий британский телеканал BBC тоже вынес в заголовок имя Сенны. «Макс сравнялся с Айртоном: после уверенной победы в Канаде у него тоже 41 выигранная гонка». В материале отмечается, что преимущество над Фернандо Алонсо, которое составило под клетчатым флагом 9,5 секунд, не отражает реальной силы лидера Red Bull.
«Нет сомнений, что 25-летнему пилоту просто не пришлось выкладываться до предела, – сказано в публикации. – При желании он легко мог создать куда больший отрыв.
Примечательно, что Ферстаппен догнал Сенну, хотя ему сейчас на девять лет меньше, чем было легендарному бразильцу в день его трагической гибели в Имоле. Это очень наглядно показывает, до какой степени они с Red Bull доминировали по ходу двух последних сезонов Ф1.
Это логично приводит нас к вопросу, какой будет статистика Ферстаппена к завершению его карьеры. Сейчас по количеству побед его превосходят только Ален Прост [51], Себастьян Феттель [53], Михаэль Шумахер [91] и Льюис Хэмилтон [103].
Первого и даже второго Макс может опередить уже в нынешнем чемпионате, если продолжит выступать так же, как сейчас».
Наконец, французская L'Equipe, также уделяя внимание статистическим моментам, нашла такие слова для описания канадской гонки: «В ней были Макс Ферстаппен и все остальные. 100-я победа Red Bull ни разу не вызвала даже тени сомнений, хотя в этот раз соперники и смогли подобраться к лидеру ближе обычного».
Как и другие СМИ, L'Equipe уделила заметное внимание поединку за второе место в исполнении давних соперников, Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона.
«В этом сезоне Алонсо никому не готов уступать без борьбы, – отмечает автор обзора. – И его бойцовский дух вновь оказался вознагражден.
На 22-м круге испанец вернул вторую позицию, которую затем удержал, несмотря на проблемы с тормозами ближе к финишу (который в действительности не было – прим.ред.) и все увеличивающуюся в зеркалах машину Хэмилтона».
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, второе место, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, третье место
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
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