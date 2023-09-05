Что мировые СМИ написали о Гран При Италии
В Монце гонщики Ferrari оказали фаворитам из Red Bull ожесточенное сопротивление, но все же остались позади. Вот что интересного увидели в прошедшей гонке медиа разных стран
«Макс Ферстаппен одержал историческую десятую победу подряд», – в британском медиахолдинге Sky не стали искать какой-то необычный заголовок.
В описании прошедшей гонки находим: «На первом отрезке Сайнс возглавлял "поезд DRS", куда входили Ферстаппен и Леклер. Несколько раз Максу почти удалось пройти лидера, они бок о бок приближались к первому повороту.
Но только когда Карлос перетормозил в этом месте на 15-м круге и оказался на неверной траектории, Ферстаппену удалось благодаря хорошему выходу из "эски" отобрать у него первую позицию».
После этого для действующего чемпиона все стало намного проще: он привычно поехал к победе, которая позволила ему превзойти казавшееся еще недавно вечным достижение Себастьяна Феттеля из 2013 года.
«Не считая волны пит-стопов, Макс лидировал на протяжении всей оставшейся гонки, – гласит публикация. – Он выиграл гонку и перекрыл рекорд Феттеля, одержав десятую победу кряду. Red Bull по-прежнему не знает поражений в сезоне-2023, а отрыв лидера сезона вырос до 145 очков».
«Ферстаппен побил рекорд Феттеля», – читаем в заголовке и у Bild. Немецкий таблоид дополнил его неоднозначным подзаголовком: «Он – самый быстрый, он – лучший, он – разрушитель вечеринок». Как оказалось, речь идет о той вечеринке, которую собирались устроить тифози после триумфа Карлоса Сайнса или Шарля Леклера на домашней трассе Ferrari.
«Макс выиграл Гран При Италии в Монце, – сообщает нам автор. – Он праздновал свой успех на фоне невеселых болельщиков. На трибунах собралось 70 тысяч зрителей, и почти все они были поклонниками Скудерии, которые превратили трассу в алое море и рассчитывали порадоваться первому с 2019 года успеху своей команды. Но Макс обломал им вечеринку».
При этом в отчете отмечается, что итальянский успех Ферстаппена оказался далеко не таким простым и уверенным, как на многих других этапах нынешнего сезона: «Начать с того, что звезде Red Bull пришлось стартовать только со второй позиции. Еще более удивительно, что голландец вовсе не захватил лидерство после пары кругов, как предполагали очень многие. И уж тем более нельзя сказать, что он расслабленно ехал к победе.
Сайнс упирался изо всех сил и смог продержаться впереди до 15-го круга».
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Red Bull Content Pool
«Монца, Формула 1 и невероятные болельщики Ferrari у ног Макса Ферстаппена, первого человека в истории спорта, одержавшего десять побед подряд», – признает Gazzetta dello Sport.
И хотя Ferrari – в отличие от 1988 года – не смогла прервать доминирование главных фаворитов сезона на своей домашней трассе, в публикации все же подчеркивается особая роль Италии, коротая стали фоном для судьбоносного события Ф1.
«"Храм скорости" выглядит самым подходящим местом, чтобы побить рекорд, – написала Gazzetta. – Именно здесь было отчетливо видно, что у Red Bull самая быстрая машина в рамках нынешнего регламента. Команда из Милтон-Кинса выиграла в 14-й раз за 14 Гран При. И вероятность того, что эта серия продолжится до самого завершения чемпионата, становится совершенно осязаемой.
Да, впереди еще восемь этапов, которые и дадут все ответы. Но в чем можно не сомневаться – чтобы в свою очередь превзойти рекорд Макса, будущим пилотам Ф1 потребуется очень много времени. В том числе и потому, что сам голландец останавливаться не собирается».
В оправдание Ferrari приводятся такие соображения: «Максу пришлось всерьез соперничать с двумя очень быстрыми алыми машинами. Он подошел к этому процессу с холодной головой и начал по-настоящему атаковать только тогда, когда шины у Сайнса стали понемногу сдавать. Это был тот случай, когда требуется выдержка.
В итоге он уловил момент, когда лидирующая лошадь оступилась – и бросился в кинжальную атаку. Битва продолжалась всего 15 кругов, после чего все было кончено».
Наконец, крупнейшая французская спортивная газета L'Equipe по итогам уик-энда тоже не захотела отходить от главной темы: «Сезон 2023 года останется в книгах истории благодаря доминирования Макса Ферстаппена и его команды Red Bull. Двукратный чемпион одержал на Гран При Италии свою 12-ю победу в нынешнем чемпионате. Но даже важнее, что он продлил выигрышную серию до десяти гонок, что стало новым рекордом».
Описывая первые 15 кругов, когда на трассе в Монце шла реальная борьба, автор пишет: «Макс продемонстрировал впечатляющее хладнокровие. Уверенный в силе своей машины, он использовал систему DRS для давления на лидера из Ferrari. Но испанец продолжал героически обороняться, порой доходя до самого предела.
Будущему победителю пришлось действовать осторожно и пилотировать максимально умно».
В традиционном разделе с оценками Ферстаппен получил «десятку». «Вообще-то, за такую гонку он заслуживает только девяти баллов, – гласит пояснение. – Макс неплохо стартовал, но затем потратил слишком много времени на обгон Сайнса. Но невозможно не учитывать, что гонщик стал первым в истории, кто выиграл в Формуле 1 десять раз подряд.
Переиграв на трассе Сайнса, он больше не встретил сложностей на пути к уверенной, как и всегда, победе».
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Red Bull Content Pool
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