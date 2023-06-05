Что мировые СМИ написали о Гран При Испании

Публикация британской BBC озаглавлена «Недосягаемый Ферстаппен покорил испанский Гран При». Спорить с этим не представляется возможным: голландец завоевал третий в карьере «Большой шлем». Это достижение, включающее старт с поула, лидерство с первого до последнего метра и победу с лучшим кругом в придачу, считается самым весомым в Ф1. Льюис Хэмилтон за всю карьеру собрал шесть «шлемов».

В тексте говорится: «С первого круга в пятницу сложилось впечатление, что догнать Макса невозможно. И в гонке он доказал, что это действительно так. Лишь на первых метрах [Карлосу] Сайнсу удалось создать легкую угрозу лидеру за счет более успешного старта. К первому повороту две машины приблизились колесо в колесо. Но в итоге испанец уступил – и с этого момента Ферстаппен уже был вне досягаемости».

Также автор отметил тактические действия Red Bull: «В отличие от большинства соперников, команда выбрала старт на шинах Medium. Это оставило ей свободу выбора между схемами с одним и двумя пит-стопами.

На второй отрезок гонщики получили Hard. Макс мог без проблем доехать на нем до финиша, но предпочел провести короткий третий отрезок на Soft. Единственным, что заставило Ферстаппена понервничать, стал черно-белый флаг после нескольких выездов за белую линию. Но пилота предупредили, чтобы он не допустил нового нарушения в погоне за лучшим кругом. И это ему успешно удалось».

Для Германии самым значимым событием прошедшего Гран При, что вполне логично, стал двойной подиум Mercedes. Именно поэтому таблоид Bild счет победу действующего чемпиона менее значимой и озаглавил свой отчет «Возвращение на дорогу успехов».

«Звезда Mercedes вновь ярко сверкает, – гласит публикация. – Макс Ферстаппен победил в Испании, но главными героями дня стали "Серебряные стрелы"».

После нескольких комплиментов автор констатирует: «Они прибавляют? Да. Уже атакуют Red Bull? Пока нет. Mercedes удалось сделать шаг в верном направлении, но пока производители энергетиков по-прежнему в своем собственном классе. Ферстаппен одержал в Каталонии уже 40-ю победу в карьере. Да как одержал!

Голландец ехал настолько быстро, что даже его собственная команда начала нервничать. Двукратный чемпион слишком часто выезжал за белые линии, и следующее нарушение привело бы к штрафу. Но Максу очень хотелось показать лучшее время круга, чтобы заработать бонусное очко. И несмотря на совет команды, что благоразумнее будет не делать этого, он помчался вперед.

Это доказывает амбициозность гонщика, который одержал победу с невероятной легкостью…»

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После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, гонщики, скрытые телефонами зрителей, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Слово «доминирующий» едва ли не чаще всего встречается в отчете итальянской Gazzetta dello Sport. В материале отмечено, что после Барселоны Ферстаппену осталось выиграть всего раз, чтобы сравняться по числу побед в Гран При с Айртоном Сенной.

«Макс заслужил сравнения с величайшими представителями спорта, – уверен автор. – Об этом говорят цифры, а также та уверенность, с которой он управляет машиной. Именно она дает гонщику возможность претворять в жизнь смелые тактические планы команды.

В Испании из всех лидеров лишь он стартовал на Medium, что не помешало ему захватить лидерство на первых метрах. После этого Макс проводил гонку так, как сам того хотел – соперники остались позади».

Второй пит-стоп Ферстаппена стал скорее мерой предосторожности со стороны команды. Отрыв позволял выиграть и без него, риска не было вовсе.

«Он просто ехал во главе пелотона, получая удовольствие. И даже черно-белый флаг не лишил его желания отобрать у Серхио Переса лучшее время круга. Посыл был совершенно ясным: ни одного лишнего очка соперникам», – говорится в тексте.

Схожей оказалась и тональность публикации в L'Equipe. Крупнейшая спортивная газета Франции в материале с заголовком «Ферстаппен вне конкуренции на Гран При Испании» написала: «Дождь так и не не пролился над Барселоной – и борьбы за победу мы тоже не увидели.

Стартовавший с поула Макс Ферстаппен не оставил в этом отношении никаких вопросов. Он был просто наголову лучше всех». Когда краткосрочная угроза со стороны Сайнса оказалась несостоятельной, никакого напряжения впереди не осталось: «Едва угроза миновала, Макс просто повел собственную гонку. Он неумолимо наращивал отрыв, используя прекрасную скорость машины, и лидировал до самого финиша».

Наконец-то французы сочли, что выступление Ферстаппена заслуживает максимальных десяти баллов (за прежние успехи он получал оценки ниже).

«В этом мире нет ничего безупречного, но уик-энд в исполнении чемпиона был невероятно близок к этому, – справедливо отмечено в газете. – Он превосходил соперников в каждой сессии, за исключением, разве что, первой части квалификации. И даже удачно шутил на пресс-конференциях.

В таких условиях сложно придумать хоть какую-то критику в адрес его гонки. Третий в карьере "Большой шлем" говорит сам за себя, как и уверенные действия против Сайнса на старте.

Макс сделал все безукоризненно в рамках правил, ведь на старте они позволяют гонщикам действовать немного жестче, чем по ходу оставшейся части дистанции».

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images