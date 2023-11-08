Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии

Постоянные успехи Макса особенно досаждают таблоидам, поскольку лишают их броских заголовков. В этот раз в редакции немецкого Bild пошли на крайние меры, озаглавив свой отчет «Летящее колесо попало в машину Ф1». Подзаголовок тоже не выглядит бесспорным: «Огромная авария на старте привела к победе Ферстаппена».

Не желая отступать от выбранной тональности, автор пишет: «Старт гонки выдался просто безумным! Макс Ферстаппен стал победителем фестиваля аварий на "Интерлагосе". Первая машина оказалась разбита уже на прогревочном круге».

И лишь при описании тех событий, что имели место после рестарта, стиль изложения слегка меняется, давая понять, что фестиваль аварий оказался не особенно продолжительным: «Новый старт прошел успешно. Ферстаппен сохранил лидерство, сдержав Норриса, который до этого разом поднялся на четыре позиции.

Норрис жестко атаковал лидера в дебюте, их дуэль продлилась несколько кругов. После этого в гонке было множество событий, но победителем, как и всегда, стал Макс. Он выиграл в 17-й раз в сезоне, превзойдя собственный рекорд».

На таком фоне материал холдинга Sky выглядит более сдержанным. Заголовок обошелся без летающих шин: «Ферстаппен опередил Норриса в Сан-Паулу, Алонсо на последнем круге прорвался на подиум».

Сражению за третье место в публикации отводится значительное место, как оно того и заслуживает, однако прежде британцы все же отдают должное достижению победителя: «Макс лидировал от старта до финиша (что, строго говоря, неверно – прим.ред.) после хаотичного начала и одержал уже 17-ю победу в нынешнем сезоне. В карьере она стала для голландца 52-й – он оставил позади Алена Проста и вышел на чистое четвертое место в историческом рейтинге. Лишь Себастьян Феттель (53), Михаэль Шумахер (91) и Льюис Хэмилтон (103) выигрывали чаще».

После этого приходит время главного события Гран При: «Алонсо вернулся на подиум впервые с августовского этапа в Зандфорте. Он устроил настоящий мастер-класс по обороне от Переса по ходу захватывающих 15 финальных кругов. Перес постоянно оставался в зоне DRS за машиной соперника, но так и не смог ничего поделать.

Гонщик Aston Martin действовал тактически и перекрывал обгонные траектории. На предпоследнем круга Перес смог-таки половить Алонсо, однако испанец не опустил руки и смог отыграться в четвертом повороте финального круга. В итоге он взял верх после фотофиниша с разницей в 0,053 секунды».

Фото: Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, третье место

«Ферстаппен по-прежнему недостижим», – так свой рассказ о прошедшей гонке озаглавили в крупнейшей французской спортивной газете L'Equipe.

В описании не обошлось без комплиментов Максу: «На "Интерлагосе" ничто не угрожало его позициям. Победа пилота Red Bull вновь была очень убедительной и стала уже 17-й в этом году, что позволило перекрыть его собственный рекорд. Стартовав с поула, голландец испытал сложности лишь в самом начале, когда на него попробовал наседать Ландо Норрис. Сезон мечты для Ферстаппена продолжается и продолжается».

Также автор уделил внимание стартовой аварии, после которой выбыли из борьбы Алекс Элбон с Кевином Магнуссеном.

«Одним из самых ярких событий воскресенья стала большая авария в первом повороте, – сказано в материале. – Элбон задел машину Нико Хюлькенберга и отлетел в другую Haas. Два гонщика оказались вне игры. Кроме того, Оскар Пиастри с Даниэлем Риккардо также фактически выбыли из борьбы.

Красные флаги и второй старт с места дали соперникам Ферстаппена еще один шанс. Норрис на этот раз хорошо начал движение и смог покуситься на лидерство трехкратного чемпиона. Он даже пошел в реальную атаку с использованием DRS на восьмом круге.

Но после этого момента пилот Red Bull нажал на газ и скрылся далеко впереди, где и оставался в одиночестве до самого финиша».

В итальянской Gazzetta dello Sport вынесли в заголовок как «непобедимого Ферстаппена», так и «супер-Алонсо». Как и его коллеги из других стран, автор отдает должное Максу: «Чемпион мира доминировал на "Интерлагосе", одержав 17-ю победу в невероятном сезоне и 52-ю в карьере.

Ландо Норрис ничего не смог ему противопоставить. За рулем McLaren гонщик делал все возможное, но вынужден был остаться вторым. Никаких перемен впереди не происходило: Макс спокойно приехал первым, в его преследователь тоже был доволен. В нынешнем сезоне, если финишируешь за Red Bull голландца, имеешь полное право считать себя чемпионом всего остального мира».

Конечно же, на розовых страницах Gazzetta нашлось место и подвигам Алонсо: «Подиум дополнил блистательный Фернандо, который за рулем Aston Martin сумел сдержать Серхио Переса. Это была незабываемая дуэль, которая длилась до самой финишной черты».

Конечно же, не обошлось и без пассажа в адрес Ferrari, для которой гонка оказалась по сути проиграна еще до старта из-за поломки на машине Шарля Леклера: тот улетел в барьер, оставшись без главных систем шасси. «Авария Леклера стала клинком в сердце поклонников Скудерии, – признает автор. – Скудерия упустила прекрасную возможность сократить отставание от Mercedes в Кубке конструкторов».