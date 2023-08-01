Что мировые СМИ написали о Гран При Бельгии

Очередной Гран При прошел по знакомому сценарию. Что бы ни происходило на трассе и в паддоке по ходу этапа, в воскресенье Макс Ферстаппен намного раньше всех приехал к клетчатому флагу. В Бельгии его успех дополнили победа в спринте и добытый стараниями Серхио Переса дубль Red Bull Racing.

«Из-за замены коробки передач Макс потерял поул, – начал свой отчет автор британского Sky Sports. – Но он пробился через пелотон, словно горячий нож сквозь масло – и стал всего вторым пилотом в истории Ф1, одержавшим восемь побед подряд*. Его прорыв в лидеры оказался не столь стремительным, как многие ожидали, на первом отрезке гонщик решил действовать осторожно.

Однако голландец без видимых сложностей обогнал Хэмилтона, Леклера и Переса, возглавив гонку на 17-м круге из 44. Небольшой дождик не убедил его перейти на промежуточные шины – именно в этот момент возникла единственная угроза победной серии Ферстаппена. Пилот едва не улетел с трассы, поскользнувшись в О'Руж. Но катастрофу удалось предотвратить, и Макс скрылся на горизонте».

«НИЧТО не может остановить его!», – не имея возможности после такого Гран При сделать из заголовка сенсацию, в немецком таблоиде Bild пошли на крайнее средство – использовали CapsLock. А в тексте обзора обнаружилось заимствование чужих идей.

«Макс Ферстаппен выиграл свою наполовину домашнюю гонку и стал сильнейшим в восьмой раз кряду, – гласит отчет. – На 17-м круге его напарник Перес смирился с неизбежным, и голландец вышел в лидеры. Если Red Bull выступает в Формуле 1, то остальные, похоже, в Формуле 2…»

Чуть ниже читаем прогноз: «Ф1 уходит на месячные летние каникулы. Но просто невозможно представить, что могло бы помешать доминированию "Быков" и Ферстаппена на этапе в Зандфорте после их завершения».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB19, победный финиш в гонке Фото: Энди Хон / Motorsport Images

«Перестановка на пять позиций по решетке ничего не изменила, – вторит другим публикациям L'Équipe. – Ферстаппен одержал десятую победу в сезоне, восьмую подряд и 45-ю в карьере. Впечатляющая статистика от двукратного чемпиона, который продолжает править в чемпионате твердой рукой по ходу сезона, который перепишет многие рекорды.

У Макса вновь не нашлось соперников, хотя в одном из эпизодов он сам едва не потерял контроль над машиной на сыром асфальте в Радийоне. Но никто даже не успел толком испугаться, как гонщик помчался дальше – этот эпизод вообще не повлиял на него».

Французы поставили Red Bull наивысшую оценку в десять баллов за выступление в Арденнах: «Команда добыла пятый дубль в нынешнем сезоне – прежде всего благодаря Максу. Она по-прежнему не проиграла в этом году ни одной гонки: 12 побед в 12 Гран При, а если считать со спринтами, то все 15.

В этот уик-энд Серхио Перес смог вернуться на верные рельсы, справившись с прессингом от потери шансов на титул. Лучшим свидетельством реальной силы Red Bull выглядит положение в кубке конструкторов – преимущество над ближайшими соперниками из Mercedes является более чем двукратным (503 очка против 247)».

«Симфония Ферстаппена на Гран При Бельгии», – такой лирический образ использовала для заголовка итальянская Gazzetta dello Sport.

В отчете сказано: «Максу потребовалось 17 кругов, чтобы с шестого места догнать своего напарника Серхио Переса и опередить его. После этого он твердо удерживал инициативу в своих руках.

Ферстаппен выдал в Арденнах очередное безупречное выступление. Теперь ему осталось выиграть всего раз, чтобы повторить рекорд Себастьяна Феттеля по числу побед подряд*. Ничто не способно сбить Супер-Макса с пути – ни желтые флаги на старте, ни дождь на 20-м круге, ни момент в О'Руж на сырой трассе, от которого мурашки побежали по коже».

Однако при детальном рассмотрении у голландца все же отыскался недочет: «Льюис Хэмилтон смог побить его в сражении за лучший круг. Но это мелочи для Макса, который соперничает сейчас только с книгой рекордов Гиннеса. Он имеет полное право начать подсчеты, когда именно гарантирует себе третий титул».

Несмотря на потерянный бонус, гонщику Red Bull все равно поставили максимальные десять баллов.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, и его отец Йос Фото: Red Bull Content Pool

*в 2013-м Себастьян Феттель выиграл в девяти Гран При без перерывов. Кроме того, на заре времен такая же серия удалась Альберто Аскари. Но поклонники гоночной статистики расходятся в мнении, засчитывать ее или нет, так как формально между этими Гран При прошла гонка «Инди-500», которая тогда была этапом чемпионата Ф1