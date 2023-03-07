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Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна

После уверенной победы Макса Ферстаппена и Red Bull с Сахире Motorsport.com попытался уловить разницу в оценках гонки среди медиа разных стран

Каспер Беккинг
Автор:
Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна
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«Макс Ферстаппен без видимых сложностей одержал уверенную победу в Гран При Бахрейна», – начала свой репортаж британская Sky, выразив главную тему прошедшего уик-энда. После этого автор отметил, что «соперники остались далеко позади» и «Ферстаппен провел гонку на одном дыхании», тогда как Серхио Перес «сделал реальностью мечты команды о дубле».

«Была надежда, что в первой гонке сезона Ferrari, Aston Martin или Mercedes смогут навязать Red Bull борьбу – особенно после тех сложностей, которые были у чемпионов в тренировках, – гласит публикация. – Но в Red Bull ясно показали, что их неслучайно называли предсезонными фаворитами. Ферстаппен блестяще стартовал и сразу уехал от пелотона, отрываясь на первом отрезке на секунду с каждым следующим кругом. Больше преследователи его не видели».

Конечно же, в репортаже нашлось место и подвигу Фернандо Алонсо: «Однако главным героем в гонке открытия сезона стал все же не Макс. Один 41-летний гонщик показал в Сахире невероятную скорость и пробился через пелотон после того, как потерял две позиции на первом круге».

«Две звезды вели свой поединок много кругов, – пишет автор про борьбу Алонсо с Льюисом Хэмилтоном. – Льюис оборонялся до того момента, пока соперник не озадачил его атакой по внутреннему радиусу медленного десятого поворота. Следом Алонсо начал охоту на Сайнса, у которого не было шансов из-за сильного износа шин на Ferrari. Еще один красивый поединок – и Фернандо помчался к своему второму подиуму за семь последних лет».

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«Ферстаппен задает тон, Алонсо творит чудеса», – такой заголовок шоколадными буквами красовался в Gazzetta dello Sport. В отчете голландского гонщика называют Супер-Максом. 

«Все выстроились в линию позади Ферстаппена, – пишет автор. – Он лидировал со старта и на первом отрезке гонки создал себе отрыв. Превосходство RB19 в гоночном темпе сразу проявило себя. Обладатель титула был вне конкуренции. Никакой борьбы за лидерство в этот раз не было, лишь очень убедительный старт сезона». За свою гонку Макс получил максимально возможные десять баллов.  

Конечно же, не обошлось и без хороших слов в адрес Алонсо: «Он радовался на подиуме и праздновал с механиками так, словно одержал победу. И это действительно было так. Опередив Ferrari и Mercedes, он действительно сделал Лоренса Стролла победителем. 

В ночной мгле 41-летний пилот вышел на тропу войны. Сначала убедиться в этом пришлось Хэмилтону, а после схода Шарля Леклера Алонсо добавил соли на раны Ferrari, оставив позади Сайнса».

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, с кубком за третье место

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, с кубком за третье место

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

«Red Bull намного выше всех, – вторит коллегам из других изданий автор французской спортивной газеты L'Equipe. – Для действующих чемпионов уик-энд в Бахрейне стал реваншем. После двойного схода в 2022-м Ферстаппен и Перес в этот раз стартовали с первого ряда. Двукратный чемпион сразу взял темп, на который у остальных не было ответа. Вторым поначалу был Леклер, но Перес легко обогнал его и гарантировал Red Bull дубль». 

Интересно, что RBR получила от французов только восемь баллов из десяти возможных. Объяснено это так: «Мы могли бы поставить им "десятку" за выступление в Сахире, однако есть ощущение, что в нынешнем сезоне у команды еще будут более славные дубли.

Макс легко мог ехать быстрее и финишировать с куда большим отрывом. И на жестких, и на мягких шинах он был на трассе быстрейшим. RB19 однозначно является лучшей машиной в пелотоне – и это не назвать сюрпризом. Соперников можно только пожалеть…» 

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И в отчете немецкой RTL сложно отыскать что-то оригинальное. «Ферстаппен вновь от всех уехал», – озаглавлен отчет о гонке.  

«Новый сезон Формулы 1 стартовал точно так же, как закончился предыдущий, – пишет автор. – Макс Ферстаппен одержал победу на старте чемпионата в доминирующем стиле».

И даже известная кричащими заголовками Bild в этот раз выступила в общем ключе: «Макс начал защиту титула с большого восклицательного знака».

«Прежде голландец уже завоевал два чемпионских звания, – говорится в публикации. – В 2022-м его преимущество было тотальным: 15 побед в Гран При. Есть ощущение, что в 2023-м мы увидим как минимум то же самое».

Лоран Мекис, гоночный директор Scuderia Ferrari

Лоран Мекис, гоночный директор Scuderia Ferrari

Фото: Ferrari

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