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Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана

Ни одна из двух гонок в Баку вопреки ожиданиям не стала триллером. Неудивительно, что главными темами для ведущих медиа стали противостояние пилотов внутри Red Bull и прогресс Ferrari

Каспер Беккинг
Автор:
Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана

«Перес вернул интерес к Формуле 1», – озаглавили рассказ об этапе в немецком таблоиде Bild. А для тех, у кото остались сомнения, добавили подзаголовок: «В чемпионат мира вернулась интрига».

В обеих гонках с поула стартовал Шарль Леклер, однако первым под клетчатый флаг оба раза проехал Серхио Перес – после этого отставание мексиканца от партнера по Red Bull Макса Ферстаппена сократилось до шести очков. 

«Двукратный чемпион мира легко разобрался с Леклером, – гласит публикация, – однако обломал зубы о Переса. В этот раз Серхио ехал столь же безупречно, как обычно это делает сам Ферстаппен. И это не могло не порадовать болельщиков Ф1».

Автор продолжил: «Вопрос теперь только в том, насколько долго сохранится такая картина. В прошлом мексиканец допускал более или менее серьезные ошибки почти по ходу каждого уик-энда. Теперь, когда он нацелен поспорить за титул, подобное уже недопустимо. 

Кроме того, Гран При Азербайджана наглядно продемонстрировал, что Red Bull выступает в своей собственной лиге».

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Ту же тональность можно уловить и в публикации итальянской Gazzetta dello Sport.

«Действующие чемпионы преподали соперникам очередной урок, – пишет автор. – Но особенность бакинской гонки в том, что Серхио Перес опередил Макса Ферстаппена. И сейчас будет очень интересно посмотреть, в какой степени Перес сможет конкурировать с напарником в споре за чемпионство. Макс остается фаворитом, но теперь не может позволить себе новые осечки». 

Gazzetta оценила выступление мексиканца в максимально возможные десять баллов. 

«Серхио был просто неудержим, – говорится на знаменитых розовых страницах. – Он использовал все возможности, какие только получил: стал вторым в субботней квалификации, выиграл спринт, а затем – с помощью машины безопасности – и главную гонку. Он элегантно управлял машиной, пока остальные, включая двукратного чемпиона, уворачивались от барьеров.

Борьба за титул явно обострилась».

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Ferrari

«Перес превзошел Ферстаппена и сделал четкое заявление победой в Азербайджане», – такой заголовок выбрали в британском холдинге Sky Sports.

В отчете сказано: «Серхио безукоризненно провел гонку и опередил Макса в упорном противостоянии после напряженной дуэли партнеров по Red Bull за победу. 

Хотя с поула стартовал Шарль Леклер, еще до старта было ощущение, что реальный спор на дистанции поведут два пилота на темно-синих машинах, которые на решетке занимали места позади Ferrari. 

Так и вышло, причем очень быстро. Ферстаппен легко опередил Леклера в конце третьего круга благодаря потрясающей DRS на Red Bull. Перес сделал то же самое двумя кругами позже и бросился в погоню за Максом. Мексиканец, которого называют мастером городских гонок, быстро оказался на заднем крыле машины напарника». 

Выезд машины безопасности из-за аварии Ника де Вриса перевернул ход гонки и отбросил голландца на третье место после не самых удачных тактических действий мостика «Быков».

«Леклер вновь оказался впереди Ферстаппена, став дополнительным буфером для Переса на рестарте, – пишет автор. – Макс и во второй раз очень быстро опередил Леклера, но к этому моменту Перес уже успел нарастить достаточный отрыв, чтобы не дать преследователю использовать DRS. Такая картина сохранилась до финиша, который стал победным для Серхио и его RB19».

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Свои хвалебные слова в адрес Переса нашла французская L'Equipe: «Серхио сделал это дважды. Став сильнейшим в субботу, он добился этого же и в главной воскресной гонке. Это сделало его первым гонщиком в истории, кто сумел дважды победить в Азербайджане. 

Да, мексиканцу помог удачный момент появления машины безопасности, но гонщик, известный своими качествами на городских трассах, ни разу не утратил инициативу.  

Они с Максом обменивались лучшими кругами, что стало лучшим свидетельством превосходства машины из Милтон-Кинса».

В отличие от коллег-итальянцев, французы все же поставили Пересу девять баллов из десяти возможных. 

«Мексиканец сделал городские гонки своей специализацией, – говорится в тексте. –  Даже если учесть помощь от машины безопасности, Ферстаппен в этот раз никак не мог угнаться за лидером. Серхио не только победил в Баку, но и показал – как и в Джидде, – что готов к сражению за титул.

Ни разу по ходу уик-энда гонщик не дал повода упрекнуть себя. И теперь до лидера сезона ему осталось всего шесть очков».

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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