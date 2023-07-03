Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии

«По ходу австрийского уик-энда действующий чемпион собрал исторический покер: выиграл два поула, спринт и главную гонку. Он даже провел пит-стоп за два круга до финиша, чтобы потом на свежих мягких шинах гарантировать себе бонус за лучший круг», – начала свой отчет Gazzetta dello Sport.

Крупнейшая спортивная газета Италии не поскупилась на похвалы Максу: «Это настоящая звезда – гонщик, у которого получается буквально все, что он хочет. Пилот Red Bull не просто победил в Австрии, он доминировал по ходу уик-энда».

Разумеется, Gazzetta уделила на своих розовых страницах немало места выступлению земляков из Ferrari. Третье место Карлоса Сайнса в субботу и второй результат Шарля Леклера днем позже явно дали понять, что команда на верных рельсах.

«Безусловно, второе место не может служить поводом для восторга, – написал строгий обозреватель. – Особенно когда оппонент отвешивает тебе пощечину, имея время на лишний пит-стоп для лучшего круга. Это показывает, что работы еще очень много.

Но форма SF-23 позволяла пилотам биться с честью. Кроме того, как в в Канаде, никаких проблем с износом шин не возникло. Это хорошее предзнаменование для 13 следующих Гран При».

Комплимента заслужил и Карлос Сайнс, который пересек линию финиша четвертым (но позже опустился на шестое место из-за штрафа): «Он порадовал агрессивными обгонами Норриса с Хэмилтоном и отличной обороной против Переса».

В схожем ключе получились материалы и у других СМИ. «Выиграв спринт, Ферстаппен затем подтвердил прекрасную форму в главной гонке, – читаем у британской Sky Sports. – Голландец отразил острую атаку Леклера на первом круге, после чего для расчистки трассы от обломков выпустили машину безопасности. Рестарт удался Максу мастерски».

Следующей важной точкой стал сход Нико Хюлькенберга на 15-м круге – эвакуация его машины потребовала режима VSC. Все поехали на пит-стоп, а Red Bull делать этого не стала.

«Решение поначалу показалось сомнительным, так как соперники смогли отыграть время, – гласит материал Sky. – Но оказалось, что оно почти ничего не изменило. Надежды, что Леклеру удастся всерьез побороться за победу, быстро растаяли. Ферстаппен легко догнал пилота Ferrari [после собственной остановки], смог использовать DRS и обогнал того на 35-м круге».

Также в отчете нашлось место и оцкеке выступления британских пилотов: «Пока [Льюис] Хэмилтон бился с тормозами, преследующий его [Ландо] Норрис регулярно сообщал по радио, что семикратный чемпион нарушает пределы трассы».

Судьи согласились с 23-летним пилотом McLaren и оштрафовали его соперника, после чего «обиженный Хэмилтон начал постоянно спрашивать команду, наказали ли кого-то еще. В конце концов его жалобы на других гонщиков и поведение собственной машины вывели из себя даже Тото Вольфа, которому пришлось повысить голос».

В заключении автор добавляет: «Mercedes привезет еще больше новинок в Сильверстоун. Улучшения просто необходимы, чтобы повлиять на Хэмилтона, который продолжает переговоры с командой о продлении контракта».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, преследует Макса Ферстаппена, Red Bull RB19 Фото: Алессио Моргезе

У Bild вновь не нашлось повода для кричащего заголовка. Немецкий таблоид ограничился вполне нейтральным: «Red Bull примчалась к домашней победе».

«Макс Ферстаппен и его команда просто неудержимы, – сказано в публикации. – Седьмая победа пилота в нынешнем сезоне и пятая кряду, а для Red Bull – и вовсе девятая из девяти возможных.

В этот раз все вновь было как всегда. А для Red Bull, которая выступает под австрийским флагом, этот успех стал особенно эмоциональным».

Отдельно автор обратил внимание на отрезок гонки с 25-го до 35-го круга, когда Макс гнался за вышедшим в лидеры Леклером.

«На это время голландец утратил лидерство, – сказано в тексте. – В какой-то момент после своего пит-стопа Ферстаппен даже был позади обоих Ferrari. Из-за этого прервалась его серия из 249 кругов лидирования подряд, которая началась еще в мае в Майами».

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Разумеется, во всех СМИ уделили внимание и теме штрафов за нарушение пределов трассы, которых оказалось так много, что окончательные итоги Гран При судьям удалось подвести только глубокой ночью.

«Белые линии стали 21-м участником австрийского уик-энда, – нашли удачный образ во французской газете L'Equipe. – Воскресный день в Шпильберге, когда гонщики сражались на сухом асфальте, оказался переполнен нарушениями.

Правда, Ферстаппен не стал создавать судьям дополнительную работу. Отбив острый выпад Леклера на старте, лидер сезона по привычному сценарию уехал вперед от преследователей.

В какой-то момент пилотам Ferrari Сайнсу и Леклеру удалось сократить отставание, но под конец гонки оно вновь стало таким, что Максу даже удалось уговорить Red Bull поставить ему мягкую резину и под клетчатым флагом отобрать на ней у Переса бонус за лучшее время круга».

Отметили в L'Equipe и самого мексиканца: «Он смог отыграться [после старта с 15-го места] и действовал агрессивно, прорываясь на подиум. Умение предельно поздно тормозить на входе в повороты стало для Серхио залогом третьего места».

Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Стивен Ти / Motorsport Images