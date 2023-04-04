Что мировые СМИ написали о Гран При Австралии

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В отчете британского холдинга BBC третий этап сезона назван «хаотичным и противоречивым».

«Череда необычных события разожгла огонь новых противоречий, – пишет автор. – Формула 1 вновь дала повод упрекнуть себя в том, что шоу для нее важнее спорта.

Два последних красных флага появились для того, чтобы пилоты завершили дистанцию "в гоночных условиях". По иронии судьбы, этот благой посыл привел к сомнительной и запутанной концовке, которая все равно прошла в режиме машины безопасности».

Борьбе за победу на этот раз уделили минимум внимания: «Макс Ферстаппен восстановился после начального выпада соперников из Mercedes, после чего вышел в лидеры и держал все под контролем. Ему не пришлось демонстрировать свою реальную силу: преимущество Red Bull в скорости над соперниками было очевидным.

Макс пролетел мимо Хэмилтона в скоростной дуге, показав, что ни у кого в Ф1 нет аргументов против DRS на Red Bull. И хотя после этого до конца круга ему оставалось всего четыре поворота, Ферстаппен на этом отрезке уехал от Льюиса на две секунды»

«Три старта, аварии и очень противоречивая концовка, а в итоге победил Ферстаппен», – лаконично подвели итог воскресенья в итальянской La Gazzetta dello Sport.

Здесь отчет также начинается с анализа того, что происходило на последних минутах: «Когда за два круга до финиша объявляют рестарт с места, в воздухе можно явно ощутить предвкушение чего-то серьезного. Каждый хочет отыграть позиции. Потому начавшийся хаос не стал сюрпризом.

Гонку остановили вновь, на этот раз для того, чтобы просто доехать до клетчатого флага за машиной безопасности. Больше всего таким развитием событий остались разочарованы те пилоты, кто разбил машины за несколько минут до этого».

Автор анализирует то, что произошло – и приходит к уже знакомому нам выводу о желании добавить событиям зрелищности: «Дирекция гонки упирала на безопасность (ведь изначально борьбу остановили, чтобы очистить асфальт от обломков машины Кевина Магнуссена), но судьи явно находились под прессингом из-за необходимости обеспечить должный уровень шоу.

И за это пришлось заплатить дорогую цену.

Гонка вызвала очень противоречивые ощущения, и тут явно необходимы какие-то шаги на будущее. В таких случаях всегда остается ощущение несправедливости результата».

Командный мостик Ferrari Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Ферстаппен вне досягаемости, несмотря на весь хаос», – продолжает общую мысль французская L'Equipe, скромно называя прошедший Гран При «ярким».

«В конце гонки после нескольких красных флагов случился апокалипсис, который смогли пережить только Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, – пишет автор, упуская из виду потрясения испанского ветерана и его поклонников. – Не потому ли все это произошло, что в паддок ненадолго зашел в гости Майкл Маси?

Впрочем, многочисленные события позади нисколько не волновали Red Bull».

Интересно, что этот раз издание оценило не только выступления пилотов и команд, но и эффективность правил Формулы 1. Она получила пять баллов из десяти возможных.

«Очень сложно делать однозначные выводы после такой гонки, в которой были позитивные и негативные моменты, – сказано в материале. – Негатив в том, что мы не увидели тактической борьбы: все сменили шины под красными флагами.

Положительным стоит признать решение судей о двух рестартах с места. Это лучше, чем возобновление борьбы после режима VSC или выезда машины безопасности. От гонщиков требовалось сохранять голову холодной и избегать неприятностей.

Увы, концовка вышла хаотичной и неоднозначной».

Наконец, в немецкой Bild пришли от событий в Альберт-парке в полный восторг: «На этом Гран При было все: аварии, остановки, хаос, пожар, катящаяся по трассе шина, противоречия и большие возможности для проблем. Кто сказал, что Формула 1 стала скучной?».

После быстрого пересказа первых 50 кругов «события вышли из-под контроля. Гонщиков ждал третий по счету старт с места – и десять километров до финиша. Суперспринт, все или ничего.

Как оказалось, ничего. Невероятный хаос на трассе, летающие во все стороны обломки. Сайнс выбил своего соотечественника Алонсо, Перес вывернул на траву, Гасли отправил напарника Окона в стену, Сарджент и де Врис улетели с трассы.

А затем после долгой дискуссии было решено, что ничего этого вообще словно и не было вовсе».

Подиум: Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, третье место Фото: Марк Саттон / Motorsport Images