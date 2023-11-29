Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби
Финал сезона-2023 на «Яс-Марине» стал не самой зрелищной гонкой сезона. А может, репортеры ведущих мировых медиа тоже немного подустали от предсказуемости Формулы 1 в нынешнем году. Так или иначе, их материалы о гонке получились очень похожими один на другой
«Макс Ферстаппен добился рекордной победы», – такой заголовок для отчета о выбрали в британском холдинге Sky Sports.
Действующий чемпион завершил 2023-й на стиле: сразу уехал от соперников и без проблем стал сильнейшим. «Макс держал под контролем ход 22-й и последней гонки, стартовав с поула и одержав свою 19-ю победу в этом году, – сказано в публикации. – Это позволило ему поднять еще выше планку собственного рекорда по числу выигранных за сезон Гран При.
Несмотря на сложности в тренировках, Ферстаппен все равно завоевал поул. После этого шансы на то, что последнюю гонку 2023 года выиграет кто-то другой, стали минимальными. Окончательно все было решено на первом круге, когда голландец отразил два выпада Шарля Леклера.
Как мы уже много раз видели в нынешнем году, Макс хладнокровно контролировал состояние своих шин, оставаясь вне досягаемости DRS своих преследователей – а затем и вовсе скрылся за горизонтом».
Оценивая выступления трехкратного чемпиона, автор добавляет: «Победив в Абу-Даби, он довел общее число выигранных Гран При до 54. Макс опередил Себастьяна Феттеля и теперь уступает только Льюису Хэмилтону с Михаэлем Шумахером. Свой третий подряд титул голландец завоевал за шесть этапов до конца сезона, в котором он смог заработать 575 очков – в два с лишним раза больше своего ближайшего преследователя Серхио Переса. Red Bull победила во всех гонках, кроме одной
Но, пожалуй, самое впечатляющее достижение – это практически безупречные выступления Макса, который забрал 86% всех побед. Это относительная величина, не подверженная инфляции со временем – тогда как количество очков и побед не столь показательны, ведь на них неизбежно влияет постоянно расширяющийся календарь».
Не найдя повода для своих любимых восклицательных знаков в событиях гонки, немецкий таблоид Bild также увидел достойный шанс использовать их в итоговой статистике Ферстаппена: «Гран При Абу-Даби на "Яс-Марине" завершил исключительный сезон: 22 гонки (рекорд!), 19 побед Ферстаппена (рекорд!), самое раннее, если мерить количеством оставшихся этапов, завоевание титула (рекорд!)».
Простим автору, что в погоне за сенсацией он не придал значения тому обстоятельству, что и год, и два назад в календаре уже было по 22 этапа, а называть рекордом его повторение все же не совсем корректно.
Главный момент гонки описан так: «В спортивном плане гранд-финал явил собой привычную картину: Ферстаппен стартовал с поула рядом с Шарлем Леклером на Ferrari. Монегаск хорошо начал движение и смог практически поравняться с соперником в первом повороте, после чего несколько раз попробовал атаковать.
Но успеха эти попытки не принесли, Макс уехал вперед и победил без каких-либо проблем».
Фото: Red Bull Content Pool
Победитель гонки Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Статистика доминирует и в публикации L’Equipe. При этом крупнейшая спортивная газета Франции высказала крамольную мысль: на финальном этапе все выглядело так, словно пилотам и командам не терпится поскорее отправиться на зимние каникулы.
Заголовок выглядит буднично: «Макс Ферстаппен одержал в Абу-Даби 19-ю победу в сезоне». Первое же предложение публикации раскрывает эту мысль и, по большому счету, полностью описывает прошедшую гонку: «Стартовав с поула, пилот Red Bull одержал на "Яс-Марине" очередную легкую победу, уже 19-ю в 22 Гран При нынешнего чемпионата».
Правда, в дальнейшем сталь публикации становится более живым: «Сезон Формулы 1 в 2023 году завершился ровно тем же, с чего стартовал в марте: гонку выиграл Макс Ферстаппен. Ощущение дежа-вы сильно усугублялось тем, что победил он уже в 19-й раз в сезоне.
Трехкратный чемпион отразил выпады Шарля Леклера на первом круге, еще до первого пит-стопа создал солидный отрыв, на втором отрезке оставался далеко впереди и спокойно приехал первым. Попутно он еще и превзошел отметку в 1000 кругов лидирования за сезон».
В онлайн-голосовании читатели L’Equipe выбрали Макса гонщиком дня – он набрал 33% голосов и опередил Леклера с Юки Цунодой. При этом сама гонка удостоилась от болельщиков всего пяти баллов из десяти возможных.
«Макс Ферстаппен – эмир Абу-Даби», – нашли собственный (и, следует признать, весьма удачный) образ в Gazzetta dello Sport.
Неизбежно упомянув 19-ю победу, автор отчета продолжает: «Это финальная точка в летописи сезона-2023, который останется в истории благодаря великолепным выступлениям Red Bull и особенно голландского пилота команды. Его рекорд по максимальному числу побед в одном чемпионате надолго останется на первой строчке.
Что еще можно сказать о гонщике, способном на подобное? Мы уже помним, как казалось недостижимой статистика Шумахера, а следом Хэмилтона. Это правда, их показатели по общему числу выигранных Гран При еще какое-то время будут занимать две верхние строчки. Но Ферстаппен уже продемонстрировал, что может отбирать у Михаэля и Льюиса значимые рекорды».
В спортивном плане главным событием гонки стала борьба Ferrari и Mercedes за вторую строчку в Кубке конструкторов. Хотя понятно, что для обеих команд это была лишь крохотная ложечка меда на фоне большой бочки дегтя, которой стало разгромное поражение от Red Bull.
«Mercedes и Ferrari стали главными разочарованиями этого сезона, – жестко констатирует Gazzetta. – Они обязаны найти какие-то ответы к 2024 году, иначе следующий сезон станет еще одним сольным спектаклем Red Bull и ее пилота. В нынешнем чемпионате вышло именно так, подобие какой-то борьбы мы видели только в самом начале».
Ферстаппен получил от редакции максимальные десять баллов за свое выступление в Абу-Даби.
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Подиум: Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, второе место, Джордж Расселл, Mercedes-AMG, третье место
«Прямота – это хорошо, но не всегда». Брандл дал совет Ферстаппену
«Прямота – это хорошо, но не всегда». Брандл дал совет Ферстаппену «Прямота – это хорошо, но не всегда». Брандл дал совет Ферстаппену
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Пилоты Ф1 придумали, как переделать «Яс-Марину», чтобы гонки стали интереснее
Пилоты Ф1 придумали, как переделать «Яс-Марину», чтобы гонки стали интереснее Пилоты Ф1 придумали, как переделать «Яс-Марину», чтобы гонки стали интереснее
«Валялся в отеле с температурой 39». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari
«Валялся в отеле с температурой 39». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari «Валялся в отеле с температурой 39». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari
Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой
Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой
«Терять все равно было нечего». Сайнс объяснил тактическую ошибку Ferrari в Абу-Даби
«Терять все равно было нечего». Сайнс объяснил тактическую ошибку Ferrari в Абу-Даби «Терять все равно было нечего». Сайнс объяснил тактическую ошибку Ferrari в Абу-Даби
Самое важное:
«Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон
«Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон «Весь паддок болеет, все измотаны». Расселл раскритиковал Ф1 за долгий сезон
«Валялся в отеле с температурой 39». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari
«Валялся в отеле с температурой 39». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari «Валялся в отеле с температурой 39». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari
Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби
Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби
Формула 1 сделала обязательным дополнительное охлаждение кокпитов
Формула 1 сделала обязательным дополнительное охлаждение кокпитов Формула 1 сделала обязательным дополнительное охлаждение кокпитов
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.