Что мировые СМИ написали о Гран При Абу-Даби

«Макс Ферстаппен добился рекордной победы», – такой заголовок для отчета о выбрали в британском холдинге Sky Sports.

Действующий чемпион завершил 2023-й на стиле: сразу уехал от соперников и без проблем стал сильнейшим. «Макс держал под контролем ход 22-й и последней гонки, стартовав с поула и одержав свою 19-ю победу в этом году, – сказано в публикации. – Это позволило ему поднять еще выше планку собственного рекорда по числу выигранных за сезон Гран При.

Несмотря на сложности в тренировках, Ферстаппен все равно завоевал поул. После этого шансы на то, что последнюю гонку 2023 года выиграет кто-то другой, стали минимальными. Окончательно все было решено на первом круге, когда голландец отразил два выпада Шарля Леклера.

Как мы уже много раз видели в нынешнем году, Макс хладнокровно контролировал состояние своих шин, оставаясь вне досягаемости DRS своих преследователей – а затем и вовсе скрылся за горизонтом».

Оценивая выступления трехкратного чемпиона, автор добавляет: «Победив в Абу-Даби, он довел общее число выигранных Гран При до 54. Макс опередил Себастьяна Феттеля и теперь уступает только Льюису Хэмилтону с Михаэлем Шумахером. Свой третий подряд титул голландец завоевал за шесть этапов до конца сезона, в котором он смог заработать 575 очков – в два с лишним раза больше своего ближайшего преследователя Серхио Переса. Red Bull победила во всех гонках, кроме одной

Но, пожалуй, самое впечатляющее достижение – это практически безупречные выступления Макса, который забрал 86% всех побед. Это относительная величина, не подверженная инфляции со временем – тогда как количество очков и побед не столь показательны, ведь на них неизбежно влияет постоянно расширяющийся календарь».

Не найдя повода для своих любимых восклицательных знаков в событиях гонки, немецкий таблоид Bild также увидел достойный шанс использовать их в итоговой статистике Ферстаппена: «Гран При Абу-Даби на "Яс-Марине" завершил исключительный сезон: 22 гонки (рекорд!), 19 побед Ферстаппена (рекорд!), самое раннее, если мерить количеством оставшихся этапов, завоевание титула (рекорд!)».

Простим автору, что в погоне за сенсацией он не придал значения тому обстоятельству, что и год, и два назад в календаре уже было по 22 этапа, а называть рекордом его повторение все же не совсем корректно.

Главный момент гонки описан так: «В спортивном плане гранд-финал явил собой привычную картину: Ферстаппен стартовал с поула рядом с Шарлем Леклером на Ferrari. Монегаск хорошо начал движение и смог практически поравняться с соперником в первом повороте, после чего несколько раз попробовал атаковать.

Но успеха эти попытки не принесли, Макс уехал вперед и победил без каких-либо проблем».

Фото: Red Bull Content Pool Победитель гонки Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Статистика доминирует и в публикации L’Equipe. При этом крупнейшая спортивная газета Франции высказала крамольную мысль: на финальном этапе все выглядело так, словно пилотам и командам не терпится поскорее отправиться на зимние каникулы.

Заголовок выглядит буднично: «Макс Ферстаппен одержал в Абу-Даби 19-ю победу в сезоне». Первое же предложение публикации раскрывает эту мысль и, по большому счету, полностью описывает прошедшую гонку: «Стартовав с поула, пилот Red Bull одержал на "Яс-Марине" очередную легкую победу, уже 19-ю в 22 Гран При нынешнего чемпионата».

Правда, в дальнейшем сталь публикации становится более живым: «Сезон Формулы 1 в 2023 году завершился ровно тем же, с чего стартовал в марте: гонку выиграл Макс Ферстаппен. Ощущение дежа-вы сильно усугублялось тем, что победил он уже в 19-й раз в сезоне.

Трехкратный чемпион отразил выпады Шарля Леклера на первом круге, еще до первого пит-стопа создал солидный отрыв, на втором отрезке оставался далеко впереди и спокойно приехал первым. Попутно он еще и превзошел отметку в 1000 кругов лидирования за сезон».

В онлайн-голосовании читатели L’Equipe выбрали Макса гонщиком дня – он набрал 33% голосов и опередил Леклера с Юки Цунодой. При этом сама гонка удостоилась от болельщиков всего пяти баллов из десяти возможных.

«Макс Ферстаппен – эмир Абу-Даби», – нашли собственный (и, следует признать, весьма удачный) образ в Gazzetta dello Sport.

Неизбежно упомянув 19-ю победу, автор отчета продолжает: «Это финальная точка в летописи сезона-2023, который останется в истории благодаря великолепным выступлениям Red Bull и особенно голландского пилота команды. Его рекорд по максимальному числу побед в одном чемпионате надолго останется на первой строчке.

Что еще можно сказать о гонщике, способном на подобное? Мы уже помним, как казалось недостижимой статистика Шумахера, а следом Хэмилтона. Это правда, их показатели по общему числу выигранных Гран При еще какое-то время будут занимать две верхние строчки. Но Ферстаппен уже продемонстрировал, что может отбирать у Михаэля и Льюиса значимые рекорды».

В спортивном плане главным событием гонки стала борьба Ferrari и Mercedes за вторую строчку в Кубке конструкторов. Хотя понятно, что для обеих команд это была лишь крохотная ложечка меда на фоне большой бочки дегтя, которой стало разгромное поражение от Red Bull.

«Mercedes и Ferrari стали главными разочарованиями этого сезона, – жестко констатирует Gazzetta. – Они обязаны найти какие-то ответы к 2024 году, иначе следующий сезон станет еще одним сольным спектаклем Red Bull и ее пилота. В нынешнем чемпионате вышло именно так, подобие какой-то борьбы мы видели только в самом начале».

Ферстаппен получил от редакции максимальные десять баллов за свое выступление в Абу-Даби.