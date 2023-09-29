Что мешает Сардженту проявить себя в Ф1? Бывший босс Williams объяснил
По мнению Йоста Капито, в Больших Призах у американца не получилось справляться с прессингом столь же здорово, как в молодежных сериях
Именно Капито стоял у руля Williams F1 в тот момент, когда команда взяла в свой состав Логана Сарджента. Изначально тот должен был провести два сезона в Формуле 2, но прогресс молодого гонщика в 2022-м убедил команду, что он годов к дебюту.
Сейчас можно говорить, что то решение все же было преждевременным. Логану не удается угнаться за своим напарником Алексом Элбоном, американец часто бьет машины, а продолжение его карьеры вызывает в паддоке серьезные опасения.
По мнению бывшего главы Williams, не самые успешные выступления Логана являются следствием того, что гонщик утратил важное качество, очень помогавшее ему ему на пути к Ф1.
Вот как Йост объяснил это в интервью нашим коллегам из немецкой редакции Motorsport.com: «В прошлом году в Формуле 2, да и за год до этого, он становился все сильнее и сильнее именно тогда, когда ощущал прессинг. Это тот пример, когда давление действительно окрыляло.
Но у меня есть впечатление, что сейчас ничего подобного не происходит. Напротив, в такой ситуации он стал чаще допускать ошибки. В субботней квалификации [Гран При Японии] он оставался в графике Алекса Элбона до самого последнего поворота, но там ошибся. При этом по темпу у него заметен прогресс».
Логан Сарджент, Williams Racing
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Капито продолжил: «Похоже, что прессинг по-прежнему добавляет Логану скорости, однако в то же время теперь он стал больше ошибаться. И хотя порой это не самые серьезные ошибки, они имеют значительные последствия и сказываются на результате.
Видимо, чтобы дать ему раскрыться и поддержать, сейчас требуется полностью снять с него давление. Наверное, стоит сказать: "Парень, послушай. Ты должен ехать быстро и показывать свою скорость. Но если что-то произойдет, в этом не будет никакой драмы".
Понятно, что здесь накладывается еще и вопрос лимита бюджетов. Но я верю, что если приободрить молодого пилота, он вздохнет свободнее и будет ошибаться реже».
Сарджент пока не гарантировал себе продолжение выступлений в Ф1, однако нынешние руководителя Williams позитивно оценивают его перспективы.
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