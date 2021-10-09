Что мешает Окону угнаться за Алонсо? Эстебан объяснил

Победа на Гран При Венгрии стала знаковой для Эстебана Окона и команды Alpine. Однако в целом ход нынешнего сезона складывается для француза не слишком здорово: в трех последних гонках он заработал только три очка, тогда как Фернандо Алонсо – целых 20.

Это позволило двукратному чемпиону мира оторваться от партнера по команде уже на 13 баллов. После российского этапа в Alpine признались, что разница в настройках сыграла против Окона.

Несмотря на это, в Турции Эстебан вновь заметно отстал от Алонсо – в квалификации разница между гонщиками составила секунду с лишним. Фернандо будет стартовать пятым, а Окон займет лишь 12-е место.

И хотя у такого результата нашлись свои причины, француз признал, что его гоночная бригада продолжает испытывать определенные сложности.

«Определенно, не лучшая суббота, – сказал он на медиа-сессии. – Думаю, потенциально можно было бы пройти в финал, если бы получилось проехать чистый круг. Но мне, к сожалению, пришлось сбросить и прервать попытку из-за трафика.

Однако у нас в любом случае недостаточный темп. Уже какое-то время наша часть гаража работает недостаточно стабильно. Я не хочу вдаваться в детали, так как это внутренний вопрос, но надеюсь, мы сможем со всем разобраться.

Сейчас мы внимательно следим за всем, что делается. В этот раз наши [с Алонсо] настройки были очень похожими. Но пока нашей стороне гаража по-прежнему недостает стабильности. Мы не там, где хотим быть».

Кроме того, в пятницу Окон заглох на решетке, тренируя старт после окончания одной из тренировочных сессий. Он заверил, что этот эпизод не повлиял на узлы машины.

«У меня возникли сложности с включением первой передачи, – объяснил гонщик. – К счастью, вопрос уже решен. Коробка не пострадала, так что обошлось без последствий. Постучу по дереву, но эта история не должна повториться».

Дополнительная информация: Адам Купер