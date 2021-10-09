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Формула 1 / Гран При Турции Новость

Что мешает Окону угнаться за Алонсо? Эстебан объяснил

Автор:
, Ответственный редактор

В последних Гран При француз ощутимо отстает от своего партнера по Alpine. Вот что он сам думает по этому поводу

Что мешает Окону угнаться за Алонсо? Эстебан объяснил

Победа на Гран При Венгрии стала знаковой для Эстебана Окона и команды Alpine. Однако в целом ход нынешнего сезона складывается для француза не слишком здорово: в трех последних гонках он заработал только три очка, тогда как Фернандо Алонсо – целых 20.

Это позволило двукратному чемпиону мира оторваться от партнера по команде уже на 13 баллов. После российского этапа в Alpine признались, что разница в настройках сыграла против Окона.

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Несмотря на это, в Турции Эстебан вновь заметно отстал от Алонсо – в квалификации разница между гонщиками составила секунду с лишним. Фернандо будет стартовать пятым, а Окон займет лишь 12-е место.

И хотя у такого результата нашлись свои причины, француз признал, что его гоночная бригада продолжает испытывать определенные сложности. 

«Определенно, не лучшая суббота, – сказал он на медиа-сессии. – Думаю, потенциально можно было бы пройти в финал, если бы получилось проехать чистый круг. Но мне, к сожалению, пришлось сбросить и прервать попытку из-за трафика.

Однако у нас в любом случае недостаточный темп. Уже какое-то время наша часть гаража работает недостаточно стабильно. Я не хочу вдаваться в детали, так как это внутренний вопрос, но надеюсь, мы сможем со всем разобраться.

Сейчас мы внимательно следим за всем, что делается. В этот раз наши [с Алонсо] настройки были очень похожими. Но пока нашей стороне гаража по-прежнему недостает стабильности. Мы не там, где хотим быть».

Кроме того, в пятницу Окон заглох на решетке, тренируя старт после окончания одной из тренировочных сессий. Он заверил, что этот эпизод не повлиял на узлы машины.

«У меня возникли сложности с включением первой передачи, – объяснил гонщик. – К счастью, вопрос уже решен. Коробка не пострадала, так что обошлось без последствий. Постучу по дереву, но эта история не должна повториться». 

Дополнительная информация: Адам Купер

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