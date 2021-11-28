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Формула 1 Новости

Что мешает Ньюи ежегодно строить чемпионские болиды? Марко объяснил

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По словам советника Red Bull, их главный конструктор не готов работать в полную силу, если мотор не позволяет побеждать

Что мешает Ньюи ежегодно строить чемпионские болиды? Марко объяснил

Эдриан Ньюи является легендой Формулы 1. Будучи конструктором, он работал над чемпионскими машинами для Williams и McLaren, а в последние годы для Red Bull.

В сумме команды под руководством Ньюи выиграли 10 Кубков конструкторов, это больше, чем добился любой другой главный инженер в истории Формулы 1. Невольно возникает вопрос: почему тогда болиды Ньюи не побеждают в каждом сезоне?

Именно об этом спросили спортивного советника Red Bull Хельмута Марко.

«Ньюи начинал как гонщик, – напомнил Марко в интервью Auto Motor und Sport. – Если он видит возможность победить, то он совершенно иначе мотивирован, чем когда в его распоряжении силовая установка, которая на 30 л.с. слабее, чем у конкурентов.

В чемпионате нет никого опытнее, никого, кто с разными командами выиграл бы столько титулов. Это мотивирует и других инженеров: в аэродинамическом и других отделах Ньюи продолжает быть авторитетом.

И он до сих пор чертит на бумаге!».

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