Что мешает Ньюи ежегодно строить чемпионские болиды? Марко объяснил

Эдриан Ньюи является легендой Формулы 1. Будучи конструктором, он работал над чемпионскими машинами для Williams и McLaren, а в последние годы для Red Bull.

В сумме команды под руководством Ньюи выиграли 10 Кубков конструкторов, это больше, чем добился любой другой главный инженер в истории Формулы 1. Невольно возникает вопрос: почему тогда болиды Ньюи не побеждают в каждом сезоне?

Именно об этом спросили спортивного советника Red Bull Хельмута Марко.

«Ньюи начинал как гонщик, – напомнил Марко в интервью Auto Motor und Sport. – Если он видит возможность победить, то он совершенно иначе мотивирован, чем когда в его распоряжении силовая установка, которая на 30 л.с. слабее, чем у конкурентов.

В чемпионате нет никого опытнее, никого, кто с разными командами выиграл бы столько титулов. Это мотивирует и других инженеров: в аэродинамическом и других отделах Ньюи продолжает быть авторитетом.

И он до сих пор чертит на бумаге!».