Что мешает Mercedes и Льюису продлить контракт? Версия ДиСи

История о новом соглашении Льюиса Хэмилтона с Mercedes в последнее время напоминает мыльную оперу. Вот уже много недель гонщик и команда уверяют, что все вопросы урегулированы, так что продление сотрудничества можно считать свершившимся фактом.

Тото Вольф дошел до того, что назвал контракт «эмоционально подписанным» (за что получил порцию критики от Нико Росберга).

О том, почему стороны никак не сделают официального объявления, в интервью для PA спросили вице-чемпиона мира Дэвида Култхарда.

«Дело не в том, что Льюис никак не может решить, хочет он участвовать в гонках или нет, – ответил шотландец. – Да и у Mercedes, как я полагаю, нет на этот счет никаких сомнений.

Думаю, причина в ином: команда пытается добиться, чтобы Льюис тратил больше времени в интересах ее партнеров. У Mercedes всегда очень серьезные условия для гонщиков в отношении спонсорских обязательств.

Некоторые компании сотрудничают с командой именно потому, что за нее ездит Льюис. Даже ради Джорджа Расселла они не стали бы делать этого. Но есть ощущение, что сам Льюис пытается сократить количество дней, которые тратит на такие программы. Или даже количество самих программ.

Речь идет о тех вещах, которые не связаны с выступлениями в Гран При. Это вопросы прав на свой образ, которые он делегирует команде.

Mercedes покупает не только его услуги по управлению машиной. Им нужен также образ гонщика для собственного продвижения и пиара».

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Еще один важный вопрос, по мнению Дэвида – это срок действия контракта. Сейчас Хэмилтону 38 лет, по возрасту он уступает только неувядаемому Фернандо Алонсо.

«Многие гонщики, пока они еще молоды, часто говорят, что не станут выступать, когда им будет хорошо за 30, – объяснил ДиСи. – Сам Льюис тоже повторял такие слова. Но сейчас он смотрит на Фернандо и думает: "Этому парню 42, а он быстр. Неужели и я так не смогу?".

На самом деле, Хэмилтон продолжает карьеру только ради побед в гонках и борьбы за титул. Просто зарабатывать очки ему уже очень давно неинтересно.

Потому он должен убедиться, что Mercedes даст ему в новом сезоне быструю машину. Он не готов еще три года оставаться на нынешнем уровне».

Дэвид Култхард, Channel 4 F1 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images