Предыдущая / Слухи: де Врис вернется в Red Bull Следующая / «Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1
Формула 1 Новость

Что мешает Mercedes и Льюису продлить контракт? Версия ДиСи

Шотландский экс-пилот Ф1 поделился мнением по одной из самых «долгоиграющих» тем Формулы 1

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, с руководителем команды и генеральным директором Тото Вольфом

История о новом соглашении Льюиса Хэмилтона с Mercedes в последнее время напоминает мыльную оперу. Вот уже много недель гонщик и команда уверяют, что все вопросы урегулированы, так что продление сотрудничества можно считать свершившимся фактом. 

Тото Вольф дошел до того, что назвал контракт «эмоционально подписанным» (за что получил порцию критики от Нико Росберга). 

О том, почему стороны никак не сделают официального объявления, в интервью для PA спросили вице-чемпиона мира Дэвида Култхарда. 

«Дело не в том, что Льюис никак не может решить, хочет он участвовать в гонках или нет, – ответил шотландец. – Да и у Mercedes, как я полагаю, нет на этот счет никаких сомнений. 

Думаю, причина в ином: команда пытается добиться, чтобы Льюис тратил больше времени в интересах ее партнеров. У Mercedes всегда очень серьезные условия для гонщиков в отношении спонсорских обязательств. 

Некоторые компании сотрудничают с командой именно потому, что за нее ездит Льюис. Даже ради Джорджа Расселла они не стали бы делать этого. Но есть ощущение, что сам Льюис пытается сократить количество дней, которые тратит на такие программы. Или даже количество самих программ. 

Речь идет о тех вещах, которые не связаны с выступлениями в Гран При. Это вопросы прав на свой образ, которые он делегирует команде.  

Mercedes покупает не только его услуги по управлению машиной. Им нужен также образ гонщика для собственного продвижения и пиара».

Читайте также:

Еще один важный вопрос, по мнению Дэвида – это срок действия контракта. Сейчас Хэмилтону 38 лет, по возрасту он уступает только неувядаемому Фернандо Алонсо. 

«Многие гонщики, пока они еще молоды, часто говорят, что не станут выступать, когда им будет хорошо за 30, – объяснил ДиСи. –  Сам Льюис тоже повторял такие слова. Но сейчас он смотрит на Фернандо и думает: "Этому парню 42, а он быстр. Неужели и я так не смогу?".

На самом деле, Хэмилтон продолжает карьеру только ради побед в гонках и борьбы за титул. Просто зарабатывать очки ему уже очень давно неинтересно. 

Потому он должен убедиться, что Mercedes даст ему в новом сезоне быструю машину. Он не готов еще три года оставаться на нынешнем уровне».

Читайте также:
Дэвид Култхард, Channel 4 F1

Дэвид Култхард, Channel 4 F1

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Слухи: де Врис вернется в Red Bull

«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1

«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1

Формула 1

«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1 «Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1

Слухи: де Врис вернется в Red Bull

Слухи: де Врис вернется в Red Bull

Формула 1
Гран При Мексики

Слухи: де Врис вернется в Red Bull Слухи: де Врис вернется в Red Bull

Андретти попросил Формулу 1 не слишком увлекаться Америкой

Андретти попросил Формулу 1 не слишком увлекаться Америкой

Формула 1

Андретти попросил Формулу 1 не слишком увлекаться Америкой Андретти попросил Формулу 1 не слишком увлекаться Америкой

Самое важное:

17 тысяч электронных писем. Воулз рассказал, что мешает прогрессу Williams

17 тысяч электронных писем. Воулз рассказал, что мешает прогрессу Williams

F1 Формула 1

17 тысяч электронных писем. Воулз рассказал, что мешает прогрессу Williams 17 тысяч электронных писем. Воулз рассказал, что мешает прогрессу Williams

«Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри

«Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри

F1 Формула 1

«Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри «Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри

«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1

«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1

F1 Формула 1

«Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1 «Тут надо пилотировать, а не щелкать кнопками». Грожан сравнил IndyCar с Ф1

Что мешает Mercedes и Льюису продлить контракт? Версия ДиСи

Что мешает Mercedes и Льюису продлить контракт? Версия ДиСи

F1 Формула 1

Что мешает Mercedes и Льюису продлить контракт? Версия ДиСи Что мешает Mercedes и Льюису продлить контракт? Версия ДиСи

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.