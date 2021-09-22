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Формула 1 / Гран При России Новости

Что мешает Мазепину в Формуле 1? Версия Ральфа Шумахера

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По мнению дяди напарника российского пилота, Никита слишком сильно нервничает, пытаясь доказать, что он быстрейший в своей команде

Что мешает Мазепину в Формуле 1? Версия Ральфа Шумахера

Россиянин Никита Мазепин в прошлом году в Формуле 2 регулярно на равных сражался с победителем серии Миком Шумахером. В этом сезоне оба гонщика перешли в команду Haas Формулы 1, и здесь Шумахер пока выглядит очевидно сильнее россиянина.

Накануне Гран При России дядя Мика, бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер дал объяснения неудачам Мазепина. По его мнению, дело не в отсутствии таланта или нехватке скорости, а в излишней эмоциональности россиянина, вызванной успехами напарника.

«Конечно, сейчас ситуация между напарниками не столь напряженная, как раньше, – цитирует Ральфа издание F1 Insider. – Но это не отменяет того факта, что Мазепин изо всех сил старается доказать, что он лучше Мика, а все его критики неправы. Как по мне, Никита все еще переоценен. Многие вещи указывают на недостаток опыта, он до сих пор до конца не разобрался с машиной. Он просто не контролирует ситуацию.

При этом Мазепин доказал в Формуле 2, что он может быть очень быстрым пилотом. Так что все проблемы вызваны его собственным настроем, а не отсутствием таланта. Мик в свою очередь очень спокоен. Инженеры говорят, что он с самого начала встроился в команду, что он прогрессирует быстрее, чем от него ожидали и показывает отличный потенциал. Конечно, это также бесит его напарника».

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