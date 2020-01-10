В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
292 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
306 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
320 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari

Поделились
Комментарии
В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
10 янв. 2020 г., 14:36

Инженеры Mercedes планируют опустить вниз боковые энергопоглощающие элементы безопасности, чтобы разместить воздухозаборники над ними. Такое решение применяется Ferrari с 2017 года.

В 2020 году технический регламент Формулы 1 останется практически неизменным. Болиды, соответственно, будут представлять собой эволюцию машин 2019 года. Но не секрет, что все команды так или иначе заимствуют удачные решения друг у друга. Поэтому не стоит удивляться, что различить болиды разных команд в 2020 году будет сложнее. 

Мы уже рассказывали о том, как над машиной 2020 года работает Ferrari – в том числе с оглядкой на успешные наработки Mercedes. Однако, как утверждает наш источник в чемпионской команде, та, в свою очередь, планирует скопировать кое-что у итальянцев.

Читайте также:

Ecco il cono anti intrusione della Mercedes W10 in posizione alta

Ecco il cono anti intrusione della Mercedes W10 in posizione alta

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari SF90: ecco la pancia con il cono anti intrusione sotto la bocca dei radiatori

Ferrari SF90: ecco la pancia con il cono anti intrusione sotto la bocca dei radiatori

Photo by: Giorgio Piola

Речь идет о конфигурации передних частей понтонов, где расположены радиаторы системы охлаждения. Одним из недостатков болидов Mercedes в 2019 году была именно склонность к перегреву силовой установки. Из-за этого, например, в Австрии Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас не могли использовать всю мощность своих моторов и уступили пилотам на Red Bull и Ferrari.

Согласно правилам Формулы 1, по бокам от кокпита (как раз в самом начале понтона) обязательно должны быть расположены по два (с каждой стороны) энергопоглощающих элемента, которые снижают риск получения пилотом травм в случае аварии. Эти элементы выполнены в форме конусов и обычно они скрыты от посторонних глаз облицовкой болидов. Верхний конус хорошо виден на фотографии ниже (ниже и правее зеркала заднего вида). 

Mercedes W10: над салатовым кулером виден черный конус.

Mercedes W10: над салатовым кулером виден черный конус.

Фото: Джорджио Пиола

Как видно на этом фото, воздуховод системы охлаждения начинается ниже энергопоглощающего элемента. У Ferrari же воздухозаборник, наоборот, максимально поднят: даже его нижняя кромка расположена выше верхнего энергопоглощающего конуса. Точно так же, по нашим сведениям, будет сделано и на Mercedes 2020 года. 

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Изменение формы воздухозаборников и воздуховодов повлечет за собой пересмотр компоновки в задней части болида. Расположение радиаторов будет пересмотрено, топливный бак окажется расположен ниже (что улучшит центр тяжести), а периферийные элементы силовой установки, напротив, переместятся выше. В итоге воздух будет выходить из понтонов через отверстия необычной Н-образной формы. 

Читайте также:

Связанное видео

Следующая новость
Бывший спонсор Williams перешел к McLaren

Предыдущая новость

Бывший спонсор Williams перешел к McLaren
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Франко Нуньес

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari

22мин
2
Дакар

Каргинов увеличил отрыв от Шибалова в борьбе за лидерство на «Дакаре»

3
Формула 1

Технический анализ: как тайное решение Ferrari для 2020 года стало явным

4
Дакар

12 часов ремонта не помогли: Николаев сошел с «Дакара»

5
Формула 1

Анализ: что новый контракт Ферстаппена значит для рынка пилотов Ф1

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari
F1

В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari

Бывший спонсор Williams перешел к McLaren
F1

Бывший спонсор Williams перешел к McLaren

Симондс ждет конца эры Mercedes через год
F1

Симондс ждет конца эры Mercedes через год

Что сделает Леклера чемпионом Ф1? Отвечает Вассер
F1

Что сделает Леклера чемпионом Ф1? Отвечает Вассер

Хэмилтон пожертвовал полмиллиона долларов на спасение животных Австралии
F1

Хэмилтон пожертвовал полмиллиона долларов на спасение животных Австралии

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.