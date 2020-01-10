В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari

В 2020 году технический регламент Формулы 1 останется практически неизменным. Болиды, соответственно, будут представлять собой эволюцию машин 2019 года. Но не секрет, что все команды так или иначе заимствуют удачные решения друг у друга. Поэтому не стоит удивляться, что различить болиды разных команд в 2020 году будет сложнее.

Мы уже рассказывали о том, как над машиной 2020 года работает Ferrari – в том числе с оглядкой на успешные наработки Mercedes. Однако, как утверждает наш источник в чемпионской команде, та, в свою очередь, планирует скопировать кое-что у итальянцев.

Ecco il cono anti intrusione della Mercedes W10 in posizione alta Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF90: ecco la pancia con il cono anti intrusione sotto la bocca dei radiatori Photo by: Giorgio Piola

Речь идет о конфигурации передних частей понтонов, где расположены радиаторы системы охлаждения. Одним из недостатков болидов Mercedes в 2019 году была именно склонность к перегреву силовой установки. Из-за этого, например, в Австрии Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас не могли использовать всю мощность своих моторов и уступили пилотам на Red Bull и Ferrari.

Согласно правилам Формулы 1, по бокам от кокпита (как раз в самом начале понтона) обязательно должны быть расположены по два (с каждой стороны) энергопоглощающих элемента, которые снижают риск получения пилотом травм в случае аварии. Эти элементы выполнены в форме конусов и обычно они скрыты от посторонних глаз облицовкой болидов. Верхний конус хорошо виден на фотографии ниже (ниже и правее зеркала заднего вида).

Mercedes W10: над салатовым кулером виден черный конус. Фото: Джорджио Пиола

Как видно на этом фото, воздуховод системы охлаждения начинается ниже энергопоглощающего элемента. У Ferrari же воздухозаборник, наоборот, максимально поднят: даже его нижняя кромка расположена выше верхнего энергопоглощающего конуса. Точно так же, по нашим сведениям, будет сделано и на Mercedes 2020 года.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Изменение формы воздухозаборников и воздуховодов повлечет за собой пересмотр компоновки в задней части болида. Расположение радиаторов будет пересмотрено, топливный бак окажется расположен ниже (что улучшит центр тяжести), а периферийные элементы силовой установки, напротив, переместятся выше. В итоге воздух будет выходить из понтонов через отверстия необычной Н-образной формы.

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