Что кадры обгоревших обломков рассказали об аварии Грожана

Безусловно, главный итог происшествия в Сахире не вызывает сомнений: он в том, что после удара о гардрейли, разрыва машины надвое и грандиозного пожара Ромен Грожан смог на своих ногах покинуть место аварии, а врачи нашли у него лишь легкие ожоги.

И хотя определенное везение, конечно же, имело место, все-таки сложно найти более удачную иллюстрацию для отражения результатов той борьбы за безопасность, которую последовательно вели Формула 1 и FIA на протяжении многих лет.

Сейчас запущено официальное расследование обстоятельств случившегося. Изучение уцелевших физических объектов, фотоснимков и видеозаписей наверняка займет не один месяц.

В команде Haas сразу заявили, что не будут ничего делать с обломками машины, чтобы специалисты федерации смогли получить при их обследовании как можно больше данных.

Так что главные выводы еще впереди, но кое-что мы можем сказать уже сейчас, внимательно рассмотрев те фото, которые есть в открытом доступе.

Структура безопасности

Понятно, что от передней деформируемой структуры безопасности ничего не осталось. Она вместе с носовым обтекателем первой приняла на себя удар о металлический барьер, а затем погибла в огне.

На кадре выше можно рассмотреть остатки боковой защиты (указаны стрелками): два мощных бруса, верхний и нижний, которые мы обычно видим на кадрах в момент сборки машины перед Гран При, разрушены нагрузкой. Они сделали именно то, для чего предназначены – поглотили часть энергии в момент удара.

Пиковая перегрузка по ходу аварии превысила 50g – это значит, что на какую-то долю секунды вес машины достиг 37 тонн. Неудивительно, что металлические полосы ограждения измяло, словно бумагу, а само шасси Haas разорвало пополам.

Остатки разбитой машины Haas VF-20 Ромена Грожана Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В то же время, ячейка безопасности с честью перенесла аварию и пожар. Хотя от ее периферии не осталось почти ничего, сама капсула, защищающая гонщика, практически не пострадала.

Впрочем, здесь есть один вопрос, который явно озаботит Ф1: посмотрите на пролом в монококе, обозначенный стрелкой на фото выше. Здесь явно есть, о чем подумать.

Halo и верхняя дуга безопасности

Как мы уже отметили, огромная энергия удара не позволила рельсам безопасности удержать автомобиль. Металлические полосы стали расходиться в стороны (точнее, вверх и вниз), и еще три года назад одна из них неминуемо ударила бы в шлем гонщика. В истории Ф1 есть несколько примеров, когда такие аварии становились смертельными – достаточно упомянуть восходящую звезду 70-х Франсуа Севера.

Но сейчас этот удар приняла на себя Halo. Защитная дуга отвела рельс еще выше, позволив избежать трагедии.

Анализ повреждений позволяет говорить, что машина продолжала движение сквозь барьер до того момента, пока не ударилась о него верхней дугой безопасности, расположенной за головой пилота.

Посмотрите на фото выше: в ужасном месиве из металла и углепластика можно разглядеть камеру FIA – ту, что обычно установлена над верхним воздухозаборником. Удивительным образом она удержалась на своем месте поверх защитной дуги, при этом осталась снаружи барьера.

Понятно, что это положение передняя часть машины приняла уже в конечной фазе аварии. Но чуть левее в гардрейле отчетливо видна V-образная вмятина – именно в это место пришелся первый удар верхней защитной дуги.

Обломки машины Ромена Грожана, Haas VF-20 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Когда ячейку безопасности убирали, готовя трассу в рестарту, представилась возможность оценить повреждения передней части дуги. Видно, что эта зона автомобиля выдержала колоссальную нагрузку, однако справилась со своей задачей.

Больше всего пострадал участок, показанный стрелкой. Но даже он выстоял, внеся важный вклад в благополучный исход аварии.

Обломки машины Ромена Грожана, Haas VF-20 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Но давайте рассмотрим, как обстоят дела чуть ниже. Видно, что монокок получил множественные повреждения (показаны стрелками). Похоже, ячейка безопасности оказалась близко к пределу своей прочности.

Также видно, что Halo достойно справилась с ударом: защитная структура получила повреждения, но они затронули только внешнюю оболочку.

Судьи убирают обломки Haas VF-20 Ромена Грожана Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Двигатель и топливо

Авария выглядела особенно драматично потому, что машину Грожана разорвало пополам – ячейка безопасности с пилотом внутри пробила барьер, а задняя часть с двигателем и коробкой передач осталась снаружи и отлетела в сторону, – а потом ее охватил пожар.

Монокок, топливный бак и батарея KERS Ferrari F60, 2009 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Монокок связан с силовой установкой шестью мощными шпильками. Они рассчитаны на колоссальную нагрузку, так как двигатель является частью силовой структуры машины и должен составлять с передней частью единой целое.

Обломки машины Haas VF-20 Ромена Грожана Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Но в данном случае невероятная перегрузка, действующая в поперечном направлении после того, как нос машины начал пробивать барьер, оказалась сильнее шпилек. Мотор с содержимым понтонов и всем остальным отбросило в сторону. Огонь не затронул их, и эта половина Haas разительно контрастировала с передней.

Монокок автомобиля Ромена Грожана, Haas VF-20 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Пожар, по всей видимости, стал следствием разрыва топливного бака, который как раз находится в месте стыка двигателя с монококом. Возможно, в первый момент бак остался цел, но в любом случае лопнули соединенные с ним топливные трубки. На фото можно рассмотреть, что они просто вырваны из бака.

В любом случае, когда обгоревший остов эвакуировали, бак был уже пуст, а детали заправочного механизма отсутствовали на своем месте.