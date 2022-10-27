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Формула 1 Новости

Что изменится в Red Bull с уходом Матешица. Отвечает Хорнер

Глава команды пообещал, что смерть ее основателя не отразится на будущих планах

Адам Купер
Автор:
Что изменится в Red Bull с уходом Матешица. Отвечает Хорнер
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В конце прошлой недели стало известно о кончине совладельца компании Red Bull и основателя одноименной команды Формулы 1 Дитриха Матешица. Логичным образом встал вопрос, что будет с командой, которая как раз выиграла Кубок конструкторов, если главного ее владельца больше нет в живых.

Об этом и спросили главу команды «Быков» Кристиана Хорнера.

«Наше будущее определено, – заявил Хорнер. – У нас очень прочный фундамент на будущее. И с 2026 года мы начнем выпускать собственные силовые установки, чего нам не хватало в прошлом. Дитрих хотел, чтобы это случилось.

Мы отнесемся к постройке моторов также серьезно, как и к постройке шасси. Мы станем компанией, выпускающей двигатели. Это он позаботился о таком нашем будущем, он был на связи до последней недели своей жизни. То, что он заложил, его решение о самостоятельном производстве силовых установок делает команду Red Bull сильной на многие годы вперед».

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