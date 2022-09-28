Что изменится в правилах Ф1 в 2023 году: DRS, штрафы и пейс-кары

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В 2023 году технический регламент Формулы 1 за небольшими исключениями останется прежним. А вот спортивные правила могут поменяться. Мы решили объединить все идеи, которые сейчас обсуждаются в паддоке и руководством чемпионата.

DRS

Появившиеся в 2022 году болиды нового поколения позволяют пилотам лучше чувствовать себя позади другой машины и не так чувствительны к аэродинамическим вихрям, когда машины движутся параллельно. Все это позволило существенно упростить обгоны за исключением одного нюанса.

В середине пелотона зачастую образуются так называемые «поезда DRS», когда впереди едет относительно быстрая машина, а следом за ней пристраивается еще несколько более медленных гонщиков, удержаться которым помогает возможность открывать крыло DRS на прямых.

Если такую группу сзади догоняет более быстрый гонщик, ему бывает очень сложно прорваться вперед, так как его соперники фактически едут не со своей реальной скоростью, а со скоростью машины во главе «поезда», особенно в тех местах, где обычно и совершаются обгоны.

Потому обсуждается идея во-первых, разрешить пилотам открывать DRS сразу после старта или рестарта, а не через три круга, как это делается сейчас. Во-вторых, разрешить организаторам гонки менять зоны DRS уже по ходу этапа. А в-третьих, ограничить время открытия крыла на круге.

Последнее означает, что пилоту придется выбирать, в каких зонах DRS по ходу круга открывать крыло, а в каких справляться без него. Это даст преследователю шансы переиграть соперника, вынудив того первым открыть крыло, но не открывая его самому до следующей зоны, где уже получить преимущество.

Штрафы за замену моторов

Из-за того, что на некоторых этапах очень многие команды в Формуле 1 внепланово меняют элементы силовой установки, при формировании стартовой решетки возникает путаница. В Монце на то, чтобы составить хотя бы предварительную стартовую решетку ушло четыре часа.

В итоге обсуждается идея упростить систему штрафов. Сейчас за замену всей силовой установки полагается старт с конца решетки, за первую замену одного элемента пилот теряет десять позиций, за последующие по пять.

Так вот, с 2023 года, возможно, замена любого узла будет уравнена с заменой всей силовой установки. Таким образом стартовая решетка будет формироваться очень просто. Сначала впереди в соответствии с результатами квалификации выстраиваются все, у кого ничего не меняли, а затем позади них по итогам все той же квалификации те, у кого менялось хоть что-то.

Автомобиль безопасности

В той же Монце пилоты финишировали в гонке позади машины безопасности, которая слишком долго оставалась на трассе, чтобы круговые машины успели ее обойти и вернуться в круг с лидером.

С одной стороны это позволило избежать спорной ситуации как на Гран При Абу-Даби 2021 года, где директор гонки Майкл Маси в стремление любой ценой дать рестарт допустил ошибку и нарушил правила. С другой, болельщикам вряд ли нравятся финиш на столь малой скорости.

В итоге обсуждается идея выпускать автомобиль безопасности непосредственно перед лидером, а круговым не обгонять пейс-кар, а, напротив, пропускать другое машины и самим откатываться в конец пелотона. Это должно сократить время пребывания пейс-кара на трассе и увеличить шансы на рестарт.

Формат спринтов

в 2023 году в Формуле 1 будет уже шесть этапов со спринтерскими гонками. При этом организаторы чемпионата давно обсуждают идею двух отдельных квалификаций по ходу уик-энда.

Так, в пятницу во второй половине дня будет проходить квалификация для субботней гонки, а в субботу утром пилоты будут уже бороться за поул в воскресной гонке. Правда, сложность в согласовании столь существенного изменения формата делает маловероятным то, что нововведение вступит в силу раньше 2024 года.

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