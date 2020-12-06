Тото Вольф после финиша Гран При Сахира объяснил причины хаоса, который творился в боксах команды Mercedes по ходу пит-стопов на 59-м круге и привел к потере коллективом весьма вероятного дубля в гонке.

В момент, когда судьи объявили о выезде на трассу автомобиля безопасности, команда приняла решение переобуть оба болида на одном и том же круге. Обеим группам механиков (группе Расселла и группе Боттаса) одновременно была дана команда готовить к пит-стопу соответствующие комплекты шин и выносить их на пит-лейн.

Первым в боксах должен был появиться лидировавший в гонке Джордж Расселл – и именно работающие с его машиной механики должны были первыми вынести покрышки в зону переобувания. Однако из-за перебоев с радиосвязью они не услышали данную по радио команду. И в руках механиков, готовившихся к пит-стопу, оказались передние покрышки, предназначенные для Валттери Боттаса.

Эти шины были установлены на автомобиль Расселла вместе с «правильными» задними, после чего британский пилот вернулся на трассу. Соответственно, когда к механикам подъехал Боттас, механики начали ставить на переднюю ось его машины резину, приготовленную для Расселла. Но к этому моменту некоторые сотрудники команды уже осознавали совершенную ошибку и смогли предотвратить выезд финна из боксов на неправильных шинах.

Боттасу пришлось обойтись без переобувания и доезжать гонку на тех же шинах, на которых он приехал в боксы. Финский пилот, таким образом, не только потерял время непосредственно на пит-лейне, но и лишился возможности компенсировать потери с помощью обгонов на последних кругах – в силу того, что шины были уже основательно изношены.

Расселла же пришлось звать на пит-стоп повторно: езда на «чужих» покрышках является нарушением спортивного регламента – и если уж оно допущено, его необходимо как можно быстрее устранить. Со второго раза британец получил «свои» покрышки – но допущенная командой ошибка еще будет разбираться судьями.

Обновление: по итогам разбирательства Mercedes была оштрафована на 20 тысяч евро, результаты гонки пересмотрены не были.

Насколько вообще нужен был пит-стоп в момент выезда автомобиля безопасности – ведь в тот момент пилоты Mercedes уверенно лидировали в гонке. Тото Вольф признал, что стоявшие на болидах Расселла и Боттаса комплекты шин позволяли без особых проблем добраться до финиша гонки – и команда позвала гонщиков в боксы, желая перестраховаться. При этом руководитель Mercedes по-прежнему не считает решение провести дополнительные пит-стопы ошибкой.