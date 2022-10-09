Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Новость о том, что победа на Гран При Японии сделала Макса Ферстаппена двукратным чемпионом Ф1, имела эффект разорвавшейся бомбы. Даже сами пилоты, готовясь к награждению, не были уверены, что это действительно так. По всем подсчетам выходило, что борьба за титул откладывается до Остина.

И все же, Макс – двукратный. И вот почему.

Во-первых, его главный преследователь Шарль Леклер получил на самом последнем круге штраф за нарушение пределов трассы в борьбе с Серхио Пересом и со второй строчки протокола опустился на третью.

Но одного этого было мало. Так как гонку задержали на два часа из-за дождя, ее протяженность составила всего 28 кругов или чуть более половины запланированной. Так как после прошлогоднего фарса в Спа правило начисления очков скорректировали, все (абсолютно все) ожидали, что Макс получит 19 баллов, а призеры Гран При – 14 и 12.

Этого не хватало для чемпионства.

Но FIA, надо признать, превзошла саму себя. В соответствующем пункте правил (Старье 6.5), как оказалось, сказано, что уменьшенные очки начисляются в том случае, если «гонка была остановлена досрочно и не возобновлена после этого». А на «Сузуке», как известно, имели место долгая пауза и рестарт.

То есть формально пункт о сокращении очков не имеет силы, и баллы были начислены полностью.

Кажется невероятным, но именно из-за этого крючкотворства Макс Ферстаппен может праздновать победу над соперниками на две недели раньше, а гоночным СМИ пришлось спешно переделывать свои заголовки…

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь