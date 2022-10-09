Что это вообще было? Объясняем, почему титул достался Максу уже в Японии
Все болельщики – да что там, все профессиональные журналисты – были уверены, что «Сузука» не назвала имя чемпиона. Но FIA решила иначе
Новость о том, что победа на Гран При Японии сделала Макса Ферстаппена двукратным чемпионом Ф1, имела эффект разорвавшейся бомбы. Даже сами пилоты, готовясь к награждению, не были уверены, что это действительно так. По всем подсчетам выходило, что борьба за титул откладывается до Остина.
И все же, Макс – двукратный. И вот почему.
Во-первых, его главный преследователь Шарль Леклер получил на самом последнем круге штраф за нарушение пределов трассы в борьбе с Серхио Пересом и со второй строчки протокола опустился на третью.
Но одного этого было мало. Так как гонку задержали на два часа из-за дождя, ее протяженность составила всего 28 кругов или чуть более половины запланированной. Так как после прошлогоднего фарса в Спа правило начисления очков скорректировали, все (абсолютно все) ожидали, что Макс получит 19 баллов, а призеры Гран При – 14 и 12.
Этого не хватало для чемпионства.
Но FIA, надо признать, превзошла саму себя. В соответствующем пункте правил (Старье 6.5), как оказалось, сказано, что уменьшенные очки начисляются в том случае, если «гонка была остановлена досрочно и не возобновлена после этого». А на «Сузуке», как известно, имели место долгая пауза и рестарт.
То есть формально пункт о сокращении очков не имеет силы, и баллы были начислены полностью.
Кажется невероятным, но именно из-за этого крючкотворства Макс Ферстаппен может праздновать победу над соперниками на две недели раньше, а гоночным СМИ пришлось спешно переделывать свои заголовки…
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