Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации

У Макса Ферстаппена с Эстебаном Оконом давняя и богатая история отношений на гоночных трассах. Когда-то очень давно, в 2014 году, они были соперниками в Формуле 3, и титул тогда выиграл вовсе не нынешний чемпион мира. А еще болельщики помнят историю Гран При Бразилии 2018-го, когда Окон, пытаясь отыграть круговое отставание, выбил лидировавшего Макса.

После финиша голландец тогда набросился на обидчика с кулаками, за что позже был наказан общественными работами в интересах FIA.

Потому, когда соперники вновь оказались рядом в квалификации этапа в Лас-Вегасе, многие тотчас вспомнили, что это не просто два каких-то гонщика из пелотона.

Но в действительности этот эпизод начался еще до того, как попал в поле зрения камер. Вышло так, что сразу несколько гонщиков оказались рядом на главной прямой трассы, чтобы затем провести финальную быструю попытку первого сегмента.

Окон, который уже не мог сбросить ход, так как иначе нарушил бы указания руководителя гонок в отношении минимального времени круга, обогнал в этот момент Юки Цуноду, Чжоу Гуаньюя, своего напарника Пьера Гасли, а затем и Ферстаппена.

Однако Макс поравнялся с Alpine на стартовой прямой и нырнул внутрь в первом повороте. Окон пропустил Red Bull, перекрестил траектории и вновь вышел вперед. «Что за тупой идиот?» – спросил Ферстаппен по радио.

Однако сам он смог пройти во второй сегмент, тогда как Эстебана потерянное время оставило на 17-й строчке и не позволило продолжить борьбу – при том, что Гасли на такой же машине в итоге пробился на четвертую позицию решетки.

«Это какая-то шутка? – в свою очередь поинтересовался француз у команды. – Ферстаппен нырнул внутрь как сумасшедший».

Уже позже, выйдя к репортерам, пилот Alpine рассказал: «Разница между мной и им в том, что я обязан был провести эту попытку, так как по ходу предыдущей мне помешал трафик. Если бы я не сделал этого, то вылетел бы из квалификации.

А у него скорости было столько, что никакой необходимости в еще одном круге не было. При этом у меня еще оставался вопрос с дельтой (временем медленного круга – прим.ред.).

Так что я спешил и должен был начать попытку. Впереди были три машины, и мне пришлось обогнать их. В прошлой гонке меня и так наказали за похожее нарушение. Так что нарушать вновь очень не хотелось.

Выбора у меня не было, потому я помчал. Но в итоге я остался 17-м, а Макс – третьим».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Эстебан Окон, Alpine F1 Team

Днем ранее Окон вынужден был сменить шасси – он проехал по той же крышке дренажного люка, что и Карлос Сайнс.

Отвечая на вопрос Motorsport.com, связано ли его невезение с тем, что дело происходит в известном азартными играми Лас-Вегасе, гонщик ответил: «Это не только здесь, это весь сезон такой. И мне никак не удается переломить эту тенденцию.

Где бы мы ни выступали, постоянно что-то происходит: то аварии, то проблемы, но непременно у нас.

В этот раз на первом быстром круге мне помешал трафик в самых неудачных местах – в последнем повороте, а затем между седьмым и девятым. Это стоило мне большой потери времени.

Ну а что произошло потом [с Ферстаппеном], все видели. Я разом отстал на семь с половиной десятых, и отыграть их до конца круга уже не смог.

С нашей машиной пройти дальше можно было без проблем, темп был очень неплохим. Надеюсь, хоть в гонке получится прорваться через пелотон и отыграть позиции».

Из-за штрафа Лэнса Стролла Эстебан начнет борьбу в Лас-Вегасе с 16-го места.