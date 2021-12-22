История Red Bull Racing началась в 2005 году, когда совладелец одноименной компании по производству энергетических напитков Дитрих Матешиц выкупил коллектив Jaguar. Тогда же руководителем нового проекта был назначен молодой британский менеджер Кристиан Хорнер – до того он возглавлял семейную команду Arden из «младшей» Формулы 3000 и никогда не работал в Ф1.

Сейчас, без малого два десятилетия спустя, это решение доказало свою правоту – под руководством Хорнера Red Bull выиграла четыре титула с Себастьяном Феттелем, а в нынешнем сезоне сильнейшим стал другой пилот команды, Макс Ферстаппен.

Однако, как признался гоночный консультант австрийского концерна Хельмут Марко, поначалу ему пришлось убеждать Матешица, чтобы тот взял именно Хорнера.

«Мы с ним удачно работаем вместе, – рассказал австриец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Кристиан руководит командой, он публичное лицо, а я немного на заднем плане. Но мы хорошо координируем свои действия, выбирая направление работы и сотрудников.

В случае политических осложнений мы обычно говорим на одном языке, и наши успехи, полагаю, служат доказательством правоты такого подхода.

Помню, в самом начале Дитрих спросил меня: "Что еще за Кристиан?". Ведь тогда у него вообще не было опыта работы в Ф1. Но я-то уже хорошо знал его по Формуле 3000 [где у Марко была своя команда] и другим молодежным категориям. Мне были известны его умения и его амбиции.

А сейчас он вырос в очень классного специалиста. Он харизматичный босс команды, контракт с которым мы продлили до 2026 года даже раньше, чем с Максом.

Нам важна стабильность состава команды, как минимум – ее ключевых руководителей. Это имеет решающее значение в переходные моменты – а нас после новых шасси еще ждет смена регламента на двигатели. Чтобы справиться с этим, нужна прочная команда».

Red Bull завершила сезон 2021 года второй в Кубке конструкторов, уступив соперникам из Mercedes 28 очков.

Интервью Кристиана Ниммерфолля