Что думает владелец Red Bull о скандале в Абу-Даби? Со слов Хорнера

Победа Макса Ферстаппена в Гран При Абу-Даби, которая сделала его чемпионом Формулы 1, до сих пор вызывает споры. Даже в самой команде Red Bull признают, что им повезло, когда на трассу выехал автомобиль безопасности, а перед последнем кругом гонку возобновили.

Поклонники Mercedes и вовсе делятся на тех, кто считает, что все было подстроено и на тех, кто согласен считать это случайным нарушением правил, но все равно требует вернуть титул Льюису Хэмилтону.

Но какова реакция на произошедшее владельца команды Red Bull, австрийского бизнесмена Дитриха Матешица? Сам он об этом не высказывался, но журналисты Racingnews365.com спросили об этом главу команды Кристиана Хорнера.

«На протяжении всего сезона события так часто шли то в одну, то в другую сторону, нам так часто не везло, что удача в самом финале просто все сбалансировала, – сказал Хорнер. – Дитрих Матешиц считает, что Макс более чем заслужил титул. И он гордится тем, что сделал Макс и чего добилась команда.

Это был эпичный год. Возможно, самая упорная борьба в Формуле 1 за последние 30 лет. Да, нам повезло с тем, как на трассе появилась и ушла машина безопасности. Но и неудач по ходу года у нас было много. Для того и нужен длинный сезон, чтобы такие случайности уравновешивали друг друга.

Макс на протяжении сезона лидировал в гонках более 50% времени, больше, чем все остальные пилоты вместе взятые. Он выиграл больше поулов. Больше гонок. Кто, если не он, должен был выиграть титул?»