Что делает Red Bull RB18 такой быстрой? Версия Mercedes
Синие болиды умеют «приседать» на высоких скоростях. Повторить эту технологию никто не может
Команда Red Bull доминирует в этом сезоне Формулы 1. Иными словами, их машины быстры как на высокой скорости, так и в поворотах.
Добиться этого сочетания сложнее всего. Так, например, Williams лидирует по максимальной скорости, но за счет наименьшей прижимной силы и потери скорости в поворотах. А Red Bull хороша и в том и в том.
Издание Auto Motor und Sport приводит объяснение такому эффекту от своих источников в Mercedes. Там обращают внимание на способность болидов Red Bull «приседать» на заднюю ось при наборе скорости.
«На стоянке у Red Bull наибольший дорожный просвет, а на максимальной скорости он наименьший. Мы тоже знаем, как так сделать, но это потребует дополнительного пространства под кожухом и увеличит вес, а у нас нет ни лишнего места, ни запаса по весу», – цитирует издание инженера «Серебряных стрел».
Отметим, что о возможной незаконности технического решения Red Bull речи не идет.
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