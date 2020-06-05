В прошлый раз Сергей Сироткин рассказал нам о нюансах настройки болидов. Мы продолжили разговор и расспросили его подробнее о работе пилотов вне гоночных трасс.

Сергей, зачем нужны симуляторы?

Их роль с каждым годом все выше. На симуляторе моделируются все возможные настройки машины: их можно менять и видеть, как изменяются при этом остальные параметры. Конечно, существует определенная погрешность. Ее сложно оценить, так как все зависит от конкретной трассы, от той резины, которая используется. Но в целом симулятор способен дать правильную информацию о том, в каком направлении двигаться при настройках и изменении конструкции болидов.

Я с готовностью работал на симуляторе не потому, что мне это нравится, а потому, что это очень полезный опыт. И это способ помочь команде, так что я никогда не отказывался.

Сергей Сироткин

Чем больше у гонщика опыта вождения реальной машины, чем лучше он понимает физику ее движения и тем больше от него пользы на симуляторе. К сожалению, знаменитые и успешные пилоты, которые многого добились, могут себе позволить избежать этой работы. А новички, наоборот, всегда рады любому новому опыту.

Тут надо разделять профессиональных пилотов симуляторов и просто геймеров, которые участвуют в виртуальных гонках. Чем больше у тебя гоночного опыта на реальных трассах, тем полезнее ты будешь в виртуальном кокпите. Так что желание команд нанять для такой работы, например, Роберта Кубицу мне понятно.

А откуда вообще симулятор знает, как едет машина?

Для этого и нужны предсезонные тесты. Первое, что проверяется на таких тестах – надежность. В первые часы важно убедиться, что все в машине функционирует как надо. Дальше идет работа по пониманию того, как машина едет и как она реагирует на изменение настроек. Это основа для всего будущего сезона.

Ты меняешь что-то в машине, потом вновь выезжаешь на трассу и смотришь, что это изменение дало. А потом загружаешь полученные данные в симулятор. Чем больше удастся собрать данных, тем точнее будет настроен симулятор. А значит, тем лучше ты сможешь настраивать болид под конкретные трассы по ходу сезона.

Кроме того, каждая команда составляет специальные таблицы настроек. В них прописано, что дает изменение каждого из параметров на определенное число. Например, ты можешь буквально на один оборот или полоблорота отвертки подкрутить переднее крыло и из таблицы сразу увидишь, как это отразится на остальных параметрах автомобиля. Эти таблицы нужно составить именно во время тестов. Чем подробнее и точнее они будут, тем лучше.

Гонщик Williams Сергей Сироткин и Мика Сало Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Соревноваться в скорости во время тестов, конечно, никто не будет. Во-первых, все берегут моторы, так как поломка – это потеря времени. Квалификационные режимы тоже отрабатываются, но не для того, чтобы закончить день тестов с лучшим временем, а для того, чтобы понять, как машина ведет себя в таких условиях.

На тестах скорость болидов от реальной скорости, когда ты хочешь показать наилучший результат, может отличаться на полсекунды и даже больше. Кроме того, опытный пилот или инженер больше поймет о сбалансированности машины соперников просто наблюдая за тем, как они едут. Специалист может распознать хорошо сбалансированную машину, распознать ее поведение в разных поворотах и в разных фазах каждого конкретного поворота.

Если хочешь понять силу соперников, нужен комплексный анализ. Надо смотреть, на каких шинах было показано лучшее время круга. Догадаться, сколько было топлива в баке. Сравнить лучшее время со временем на длинных дистанциях. Наконец, посмотреть с трибун, насколько болид сбалансирован в разных типах поворотов. И в итоге сделать вывод.

Вы часто бывали на базе команды. Что там вообще делать пилоту?

Да, я старался бывать там как можно чаще, хотя в целом это не обязательно. Некоторые проводят больше времени, некоторые – меньше.

С самого начала 2018 года я фактически жил рядом с базой. У меня было свое рабочее место, компьютер, где можно было в том числе изучать телеметрию.

Сергей Сироткин, Renault Sport F1 Team Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Собственно, я старался поскорее вникнуть во все происходящее, познакомиться с инженерами, понять новую машину еще на стадии ее постройки. Опять же, я был не против работы на симуляторе, чтобы потом обсудить результаты. Я считаю, что чем больше времени ты проводишь с командой, тем лучше для всех. Это был мой осознанный выбор. Далеко не все пилоты проводят на базах и половину того времени, которое там проводил я.

В финальной части разговора Сергей расскажет о том, как в Формуле 1 проходят гоночные уик-энды.