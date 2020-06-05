Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Самое интересное

Что делает гонщик на базе команды? Вторая часть ликбеза от Сергея Сироткина

Поделились
Комментарии
Что делает гонщик на базе команды? Вторая часть ликбеза от Сергея Сироткина
Автор:
, Редактор
5 июн. 2020 г., 10:57

Бывший гонщик Формулы 1 рассказал, как информация попадает в симулятор и зачем ему выделили отдельный компьютер в штаб-квартире Williams

В прошлый раз Сергей Сироткин рассказал нам о нюансах настройки болидов. Мы продолжили разговор и расспросили его подробнее о работе пилотов вне гоночных трасс.

Сергей, зачем нужны симуляторы?

Их роль с каждым годом все выше. На симуляторе моделируются все возможные настройки машины: их можно менять и видеть, как изменяются при этом остальные параметры. Конечно, существует определенная погрешность. Ее сложно оценить, так как все зависит от конкретной трассы, от той резины, которая используется. Но в целом симулятор способен дать правильную информацию о том, в каком направлении двигаться при настройках и изменении конструкции болидов.

Я с готовностью работал на симуляторе не потому, что мне это нравится, а потому, что это очень полезный опыт. И это способ помочь команде, так что я никогда не отказывался.

Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

Чем больше у гонщика опыта вождения реальной машины, чем лучше он понимает физику ее движения и тем больше от него пользы на симуляторе. К сожалению, знаменитые и успешные пилоты, которые многого добились, могут себе позволить избежать этой работы. А новички, наоборот, всегда рады любому новому опыту.

Тут надо разделять профессиональных пилотов симуляторов и просто геймеров, которые участвуют в виртуальных гонках. Чем больше у тебя гоночного опыта на реальных трассах, тем полезнее ты будешь в виртуальном кокпите. Так что желание команд нанять для такой работы, например, Роберта Кубицу мне понятно.

А откуда вообще симулятор знает, как едет машина?

Для этого и нужны предсезонные тесты. Первое, что проверяется на таких тестах – надежность. В первые часы важно убедиться, что все в машине функционирует как надо. Дальше идет работа по пониманию того, как машина едет и как она реагирует на изменение настроек. Это основа для всего будущего сезона.

Читайте также:

Ты меняешь что-то в машине, потом вновь выезжаешь на трассу и смотришь, что это изменение дало. А потом загружаешь полученные данные в симулятор. Чем больше удастся собрать данных, тем точнее будет настроен симулятор. А значит, тем лучше ты сможешь настраивать болид под конкретные трассы по ходу сезона.

Кроме того, каждая команда составляет специальные таблицы настроек. В них прописано, что дает изменение каждого из параметров на определенное число. Например, ты можешь буквально на один оборот или полоблорота отвертки подкрутить переднее крыло и из таблицы сразу увидишь, как это отразится на остальных параметрах автомобиля. Эти таблицы нужно составить именно во время тестов. Чем подробнее и точнее они будут, тем лучше.

Гонщик Williams Сергей Сироткин и Мика Сало

Гонщик Williams Сергей Сироткин и Мика Сало

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Соревноваться в скорости во время тестов, конечно, никто не будет. Во-первых, все берегут моторы, так как поломка – это потеря времени. Квалификационные режимы тоже отрабатываются, но не для того, чтобы закончить день тестов с лучшим временем, а для того, чтобы понять, как машина ведет себя в таких условиях.

На тестах скорость болидов от реальной скорости, когда ты хочешь показать наилучший результат, может отличаться на полсекунды и даже больше. Кроме того, опытный пилот или инженер больше поймет о сбалансированности машины соперников просто наблюдая за тем, как они едут. Специалист может распознать хорошо сбалансированную машину, распознать ее поведение в разных поворотах и в разных фазах каждого конкретного поворота.

Читайте также:

Если хочешь понять силу соперников, нужен комплексный анализ. Надо смотреть, на каких шинах было показано лучшее время круга. Догадаться, сколько было топлива в баке. Сравнить лучшее время со временем на длинных дистанциях. Наконец, посмотреть с трибун, насколько болид сбалансирован в разных типах поворотов. И в итоге сделать вывод.

Вы часто бывали на базе команды. Что там вообще делать пилоту?

Да, я старался бывать там как можно чаще, хотя в целом это не обязательно. Некоторые проводят больше времени, некоторые – меньше.

С самого начала 2018 года я фактически жил рядом с базой. У меня было свое рабочее место, компьютер, где можно было в том числе изучать телеметрию.

Сергей Сироткин, Renault Sport F1 Team

Сергей Сироткин, Renault Sport F1 Team

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Собственно, я старался поскорее вникнуть во все происходящее, познакомиться с инженерами, понять новую машину еще на стадии ее постройки. Опять же, я был не против работы на симуляторе, чтобы потом обсудить результаты. Я считаю, что чем больше времени ты проводишь с командой, тем лучше для всех. Это был мой осознанный выбор. Далеко не все пилоты проводят на базах и половину того времени, которое там проводил я.

В финальной части разговора Сергей расскажет о том, как в Формуле 1 проходят гоночные уик-энды.

Следующая новость
Формула 1 разнообразит сдвоенные Гран При выбором шин

Предыдущая новость

Формула 1 разнообразит сдвоенные Гран При выбором шин
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Сергей Сироткин
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Алонсо возвращается в Renault, чтобы стать боссом. И это нереально круто

2
Формула 1

Анализ: каким будет полный календарь Формулы 1 на 2020 год

3
Формула 1

Формула 1 разнообразит сдвоенные Гран При выбором шин

4
Формула 1

Вольф готов нанять Феттеля в Mercedes. Но с некоторыми условиями

5
Формула 1

Дома у Боттаса. Где живет и по чему скучает самый скромный гонщик Формулы 1

Последние видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка! 01:31
Формула 1

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка!

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:40
Формула 1

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Самое важное:

Что делает гонщик на базе команды? Вторая часть ликбеза от Сергея Сироткина
F1

Что делает гонщик на базе команды? Вторая часть ликбеза от Сергея Сироткина

Формула 1 разнообразит сдвоенные Гран При выбором шин
F1

Формула 1 разнообразит сдвоенные Гран При выбором шин

FIA ужесточит контроль за работой моторов в Формуле 1
F1

FIA ужесточит контроль за работой моторов в Формуле 1

Анализ: каким будет полный календарь Формулы 1 на 2020 год
F1

Анализ: каким будет полный календарь Формулы 1 на 2020 год

Вольф посмеялся над слухами о его разногласиях с боссом Mercedes
F1

Вольф посмеялся над слухами о его разногласиях с боссом Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.